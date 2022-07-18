İhalesiz akaryakıt alımı da kutlanacak mı?

Askerde bir komutanımız vardı; “komşuya cinsel organını göstereceksin ki korksun!” gibi, son derece “salakça” ve “ciddi anlamda cinsel ayrımcılık da içeren” tsöylemleri söz konusuydu!

Öyle öğretmişlerdi!

-*-*-

Sadece O’na mı?

Yooook!

Mesela Rum tarafındaki “faşizmin” de tavrı benzerdir hatta aynıdır!

-*-*-

Nasıl mı?

Birbirlerine cinsel organlarını gösterir gibi, hala “askeri geçit töreni” yapmıyorlar mı?

-*-*-

Bir kişinin silahını “düşmanına” ya da “komşusuna göstermek”, kesinlikle “bak ne büyük penisim var, kork benden!” düşüncesi kadar “hıyarca”dır!

-*-*-

Çünkü penisinin büyük veya küçük olması, sadece seni ve sevişeceğin kişiyi ilgilendirmeli!

Haaa bana soracak olursan, “işlev” sanki daha önemli ki bu da ayrı bir mesele!

-*-*-

Konuyu kapatıyorum; bir insan; cinsel gücünü “erkek” endamıyla sergiliyorsa; kesinlikle hastadır, doktora gitmek, tedavi görmek zorundadır…

Benim için, silahlarını sergileyen devletler de kesinlikle sağlıklı değildir!

-*-*-

Kaldı ki, psikiyatriyi veya toplum psikolojisini geçtim; ekonomik açıdan aptalcadır – israftır ve 45 derece sıcakta geçit törenlerinde insanları saatlerce güneş altında bekletmek de “insanlık ayıbıdır, işkencedir!”…

-*-*-

Haaa 20 Temmuz’u mu kutlayacaksınız?

Nesini kutluyorsunuz?

Neden kutluyorsunuz?

“Şu sebeple 20 Temmuz’u kutluyoruz” diyemezsiniz çünkü tek bir sebebiniz kalmadı!

“Kıbrıs Türk toplumunu toplu katliamlardan mı kurtardınız?”

E şu anda yok etmek üzeresiniz!

Kıbrıs Türk toplumunun tükenişini mi kutlayacaksınız yoksa?

-*-*-

Haaa unutmadan belirteyim; “Allah, ihalesiz akaryakıt hırsızlığınıza zeval vermesin” diye, şafak nöbetinde iki rekat namazı ihmal etmeyin olur mu?

-*-*-

Evet yarın Bayram!

20 Temmuz Bayramı!

Kutlayalım!

Ersin Tatar, halka açık resepsiyon düzenliyor…

-*-*-

Peki neyi kutlayacaklar?

Daha önce de bahsettim, “mesela Kıbrıs Türk toplumunun tükenişini”…

Kutlu olsun!

-*-*-

Başka neyi kutlayacaklar?

İhalesiz akaryakıt alımından elde ettikleri karın kapişari edilmesini?

Kutlu olsun!

-*-*-

Peki başka?

Aya Napa’da bulaşık yıkamak zorunda bırakılan işsiz gençlerimizin mutluluğunu da kutlarlar sanırım!

Kutlu olsun!

-*-*-

Göçe zorladığımız en iyi seviyede eğitimli gençler için de bir “dualı – tekbirli kutlamacık” yaparsınız gayrı!

-*-*-

Haaa asgari ücretli kölelerin de bayramıdır yarın!

Açlık sınır altında maaşa mahkum ettikler için de iki “Salavat” getirirsiniz eminim!

Kutlu olsun!

-*-*-

İflas ettirdiğiniz hayvancı ve çiftçi için de “iki Fatiha” rica edecektim!

Allah kabul etsin!

-*-*-

Borç batağına sürüklediğiniz mazbata mağdurları için de kesinlikle bir hayır duanızı niyaz ediyorum!

Bu cümle olmadı mı?

Doğrusunu bugün gelecek olan konuklarınızdan öğrenin ve mazbata mağduru Kıbrıslı Türkleri koymak için en az 50 bin kişilik yeni bir de hapishane isteyin!

Allah kabul etsin!

Bayramınız kutlu olsun!

-*-*-

Kira ödeyemez hale gelen, çocuğuna harçlık veremeyen tüm babaların ve annelerin de bayramları kutlu olsun!

Ersin bey, onları da unutma!

E mi!

-*-*-

Aman ben de unutmadan yazayım; denizlerimize bıraktığınız zengin kumarcı fışkılarının da bayramı kutlu olsun tamam mı?

En büyük bayram onlara!

Denizlerimize mıçan sevgili ve de değerli kumarcılar, Bülent Ersoy da bayramınızı kutluyor, hayırlara vesile olsun!

No more bets!

Mıçın da gorkmayın!

-*-*-

Yani, diyeceğim o ki, aslında 1974 sonrası içine mıçılmayan yer kalmamıştı, haliyle zorunlu olarak şu anda denizlere boşaltılıyor, mokunuz!

Kutlu olsun!

-*-*-

“Öğrenci” diye getirip, insan ticaretine aktardığınız zavallı insanların da kutlayın bayramlarını!

Kimisi kaçıyor, kaçırıyorsunuz; kimisi suça yönelmek zorunda kalıyor, çünkü aç bırakıyorsunuz!

Kutlayın canlarım benim, kutlayın!

Bayramınız var değil mi?

-*-*-

Yıkılmaya yüz tutmuş, bakımını yapamadığımız tarihi eserler ve özellikle tarihi Girne Yat Limanı için de “kadehlerinizi kaldırın” diyecektim ki aklıma geldi; siz kadeh de kaldıramazsınız çünkü sadece “su ve ayran” içme hakkınız var!

Besmele çek, suyunu iç!

-*-*-

Eskiden bu tür resepsiyonlarda alkol vardı değil mi?

Artık sıkmaz!

Nice komutanlar, nice büyükelçiler gördüm; hepsi içip içip kadeh tokuşturuyorlardı; şu anda TC’den bir üst düzey; KKTC’den Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da bir bakan elinde alkollü bardakla görülse, görevden alınır!

-*-*-

Patatesi, narenciyeyi bitirdiniz…

Toplumu tükettiniz…

Tek derdiniz “hırsızlık” ve bu hırsızlığı “duayla” ayrıca “iki de bayrakla” örtmek!

-*-*-

Uçaklar geçecek gök yüzünden, korkunç sesleriyle!

Tanklar yaracak asfaltı!

Toplarımız maşallah, ne uzun namluları var öyle!

Dosta güven, düşmana korku salacaksınız ama insanlarınız ekmek alamayacak halde olacak!

Ve siz tüm bunlara, “zafer” diyeceksiniz, üstüne de kutlayacaksınız!

-*-*-

Girne’deki, Güzelyurt’taki iki yarım inşaat hastane yıllardır beklerken; bir yığın hamasi nutuk atıp, kaç tane daha hastane yapacağınızın yalanlarını söyleyeceksiniz…

Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin arkasındayız!

Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız!

-*-*-

Ve en acısı nedir biliyor musunuz?

Ne yazık ki, biz de hala bu yalanları yutmaya devam edeceğiz!

Kutlu olsun!

Girne… Fotoğraf havadan çekilmiş ama tarih yok… Küçücük bir sahil kasabası… Denizleri tertemiz… Etrafı zeytin ve harup ağaçları ile dolu… Şimdi mi? Yorum yapmaya gerek yok!