Hoş geldin felaket!

Kafamıza füze düşmesine hiç gerek yok!

Hatta çok açıktır ki belki de savaşın uzanabildiği bölge içerisinde en son vurulacak yer KKTC’dir!

Ama şu da çok acı bir gerçektir ki, savaş nedeniyle ilk çökecek ve ilk ekonomik felaketi yaşayacak yer de KKTC olacaktır!

Bu elbette bir “tahmin” ya da “öngörü” olabilir…

Savaşın süresi de çok önemli…

Ama akaryakıta yapılan son zam, enflasyonu kesinlikle tetikleyecek!

Bu tetikleme eğer çok hızlı bir şekilde yayılır yani ülkede akaryakıt zammına bağlı olarak fiyatlar kısa sürede fahiş artış sergilerse; Güney Kıbrıs’taki düşük enflasyon nedeniyle alış verişlerin ilk birkaç ayda tamamen öteki tarafa kayması anlamına gelebilir!

Haaa Güney enflasyondan veya akaryakıt fiyatlarının küresel anlamda artışından nasibini almayacak mı?

Elbette alacak…

Ama şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enflasyon oranı yüzde 0,9… Yüzde 1 bile değil!

Evet, savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapanması enerji fiyatlarını yükseltecek ve kesinlikle Güney Kıbrıs’ta da enflasyon oranı yükselecek ama KKTC’deki gibi yüzde 50’lere hatta 60’lara gelmesini sanırım kimse beklemiyor!

Savaşın ne kadar süreceği bilinmiyor. Savaşın süresi mutlaka enerji fiyatlarını etkileyecek!

Akaryakıt tedarikini de etkileyecek!

Ve bundan KKTC de nasibini alacak!

Peki hükümet?

KKTC Hükümeti mi?

Cevdet Yılmaz geliyor!

Son 20 ortak basın toplantısındaki aynı hamasi nutuklar eminim yine atılacak!

KKTC’de elektrik üretimi başta olmak üzere, tüm ekonomi kesinlikle petrole bağımlıdır… Ve petrol fiyatlarındaki olağan dışı yükselişler – tedarik güçlükleri; mevcut ekonomik yapı tarafından “başa çıkılamayacak” bir durumdur!

Olağanüstü bir durumdan söz ediyoruz!

Abartmıyoruz!

Üstüne üstlük hükümetin başka açılardan da tutar yanı kalmamıştır!

Akaryakıt tedariki sıkıntıya girecektir!

Akaryakıt tedarik edilse bile, fiyatlar uçuk olacaktır!

Elektrik üretimi için çok hem de çok çok daha pahalı fuel oile bağımlı olma hali devam edecek ve takır takır herkes iflas edecektir!

Fiyat artışları kaçınılmazdır.

Hükümetin – devletin sürekli iç borç alıp maaş ödemesi de tehlikeye girecektir!

Yapacak bir şey var mı?

Sahte diplomacı – rüşvetçi – hamasetçi kesimin değil istifa etmek, ülkeyi terk etmesi dahi bence kaçınılmazdır!

Haaa savaşı çıkaran elbette bu hükümet değildir!

Ama tedbirsizlik, tasarrufsuzluk, cevizcinin çuvalından harcamalar bu hükümetin sorumluluğudur!

Umarım savaş hemen durur; aksi takdirde, bu hükümet veya devlet ya da özel sektör, Eylül’ü görürse, ne mutlu bize!

Maaş ödeyemeyecekler, maaş!

Çok mu abarttım?

Felaket tellallığı mı yaptım?

Siz bilirsiniz tabii ki!

Baflı Tori Mehmetali Abi!

Savaş bizi veya beni bunalttı!

Bu hafta çok ciddi de alkol aldım; Allah günah yazmasın!

Ramazan Ramazan!

“Yok ben Ramazan’da içmem, olur mu?” deyip de 11 ay şişenin dibine vuranlardan değilim!

Günahsa, “günah benim kime ne!”

O yar ile hoş muyum?

Nesimi’ye sorun!

Size ne!

Akşam arkadaşlarla olağan dışı bir basketbol aranjmanımız vardı; iptal oldu!

Yürüyüşümü tamamladım ki onsuz yapamıyorum; duşumu aldım, uzandım!

“Biraz okuyayım, biraz da Türk televizyonlarında savaş yorumları dinleyeyim” derken; tabiri caizse sabahın beşine kadar zıbarmışım!

Sabahın beşi!

Tıraştı, kahveydi derken o anda “işim” başlar!

Önce kendi çevreme bakarım, sonra olayı küresel boyuta kadar çekerim, Dünya’yı dolaşırım!

Nerede?

Elbette yerin yedi kat üzerine ruhumu göndererek falan değil!

Gahbe teknoloji sayesinde!

İnternet tabii ki!

Ve şırak diye bir tokat!

Vücut dinlenmiş, uyku iyi gelmiş, haftanın alkol rahatlığı yerini daha rahat bir kafaya bırakmış derken tokat yüzüme öyle bir geliyor ki, anlatamam!

Bizim Baflı Tori Mehmetali abimiz yaşamını yitirmiş!

Sabahın köründe ortak dostumuz Rasıh Reşat’a mesaj atıyorum!

“Doğru mu?”

Doğru!

Mehmetali Salih!

17 yaşında Mavralli’de sipere girmiş…

Mavralli adını kendisinden öğrendim; Baf’ta bir bölgenin adı…

Baf Ülkü Yurdu’nda futbola başlamış; akabinde 1974 sonrası Mağusa’ya göç…

Mağusa Türk Gücü’nde de forma giymiş…

Sonra ver elini İngiltere!

Ama dibine kadar Baflı!

Baflı olmanın bir cins milliyetçilik olduğunu ispatlayan biri!

İngilizceyi bile Baf aksanı ile konuşan bir insan!

Evlat acısı yaşamış, çalkantılar, zirveler, zengin olmalar ve yaşam sürdüğü bölgedeki İngiliz Muhafazakar Parti Milletvekili merhum David Ames ile yakınlığı nedeniyle, o partide siyaset yapmalar!

İngilizler, Muhafazakar Parti üyesi ya da taraftarlarına “Tory” ya da “Tori” der!

Biz de Mehmetali Abiye “Tori Mehmetali” demeye başlıyoruz…

Muhafazakar Parti Türk Derneği falan kuruyor…

Başkanlığını yapıyor…

Mesela Ersin Tatar, Polly Pecek Davası sonrası İngiltere’ye gitmeye veya gidebilmeye başladığında, ikinci ziyareti Mehmetali Abi organize ediyor ve David Ames adlı vekil sayesinde; o zaman başbakan olan Ersin Tatar, parlamentoya da giriyor ve yarı resmi gayrı resmi de olsa önemli sayılabilecek temaslar yapmış oluyor falan…

Mehmetali Abi sayesinde mesela hayatımda ilk defa smokin giyip papyon takıyorum…

-*-*-

Yine Rasıh Reşat ile birlikte, en üst düzey Tori buluşmalarında, en üst düzey İngiliz sağının veya merkez sağının siyaset ağaları ile tanışıyoruz…

“İkinizi de çok seviyorum” diyor bir gün Mehmatli Abi!

“Abi neden?”

“İkinizin de Baf damarı var da ondan” diyor!

“Be Serhatcık, bu Ersincik da Baflı” diye değerlendirme yapmasını da hiç unutmam!

“Serhatcık” ben!

“Ersincik” mi?

Tatar olan!

Mehmetali Abi; Ersin Tatar’ın baba tarafının da Baf kökenli olmasından gurur duyan bir Baf milliyetçisi!

Elbette şaka da var işin içerisinde ama bir karşılaşmamızda, “Rumlara hiç güvenmem ama Nikos Hristodulidis da Baflı” diyebilen bir Baf hastası!

Haaa Mehmetali Abi evet bir Türk milliyetçisi!

Ama Baflılık, ondan da önde gelebiliyor!

Baf Ülkü Yurdu hastası!

Uzaktan da olsa takip ediyor!

Ve yine bir Baflılık meselesi; Güney Kıbrıs’ta son sezonların şampiyonu Baf’la ilgili haberlerden bile farklı bir gurur duyuyor!

1974’te savaştığı insanları “Baflılık” üzerinden ayırabiliyor, ayırıyor, gülerek şakasını yapıyor!

“Baflı olsun da daşdan olsun” diyor!

Çalkantılı, inişli, yokuşlu, zirveyi de dibi de görmüş; dediğim gibi evlat acısı da yaşamış; son zamanlarında biraz Karpaz, biraz Çatalköy hep buralarda yaşamış…

Ömrünün büyük bölümünü İngiltere yemiş!

Son konuşmamız; annem öldüğü zamandı…

Geçtiğimiz Aralık ayının başı…

Aradı…

Annem, Baf’taki ilk öğretmeniydi…

Ve Mehmetali Abi; Baflı – Tori Mehmetali; ilk öğretmeninin yanına gitti…

Çok zamansız!

Gülüşünle, “hade be buluşalım da yeylim içelim” deyişinle…

Limuzinlerde gezmelerimizle…

Her papyon takışımda seni hatırlayıp gülümseyişimle…

Kalbimizde kalacaksın Abi…

Baf, ciddi bir milliyetçisini kaybetti…

Baf’ın da Baflıların da, ailesinin de başı sağ olsun…

Allah rahmet eylesin…

Londra hatırası… Yanılmıyorsam 2020 başları… Gazeteci Harun Denizkan, ben, o zaman başbakan olan Ersin Tatar, Mehmetali Salih, gazeteci Rasıh Reşat ve Tatar’ın koruma müdürü Asım Başaranel…