"Hırsızlık ve çıkar içermeyen cani olmayan temiz dünya hayal ediyorum"

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Detaycı.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Muhtemelen hayatımda büyük eksiklikler olurdu.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Heykel, resim ve balıkçılık

Kayıtsız kalamadığım şey… Deniz ve doğa.

En büyük pişmanlığım… Küçükken zamanın değerini bilmezdim.

En büyük sevincim… Ailem ve dostlarımın her zaman benim yanımda olmaları

Hayatımın dönüm noktası… Güzel Sanatlar okulu 9. Sınıf

Beni en çok etkileyen yazar… Ernest Hemingway

Başucumdaki kitap... İhtiyar balıkçı.

En keyif aldığım müzik. Anadolu Rock ,Cem Karaca, Hayko Cepkin ,Şebnem ferah

En son izlediğim film… Cem Karaca’nın hayatı.

Kendim için son aldığım şey… Boya , tuval ve balıkçılık malzemeleri

Dolabımdaki en gereksiz şey… Okul giysileri.

Benim için alınabilecek en güzel hediye…Yontmak ve heykele dönüştüreceğim dev kaya.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ben kendimi çok seviyorum. Ben değiştirilemezim.

Kendimde beğendiğim özellik… Sabırlı ve açık sözlü olmak.

Olmasa da olur… Sahte arkadaşlıklar

Olmazsa olmaz… Değerli Ailem ve değerli dostlarım ve ayrıca kıymetli köpeğim belocuğum.

En iyi yaptığım yemek… Kendim yakaladığım kalamarları ve balıkları pişirmek.

Hayalimdeki dünya… Hırsızlık ve çıkar içermeyen cani olmayan temiz dünya

Aşk benim için… 2. Plandadır öncelik hedeflerimi başarmaktır.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Cem karaca

Görmek istediğim yer… Romaya gittim tekrar gitmek isterdim

Mutlaka yapmak istediğim.. Ressam ve heykel traş olmak

Son olarak söylemek istediklerim… Kıbrıs’ta insanlara sanat anlayışı kazandırmak topluma sanatın değerini gösterip sanata değer vermelerini sağlamak için çaba göstermeliyiz.