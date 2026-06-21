"Hırsızlık ve çıkar içermeyen cani olmayan temiz dünya hayal ediyorum"
Portre / Deniz Keskinbakış – Öğrenci
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Detaycı.
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Muhtemelen hayatımda büyük eksiklikler olurdu.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Heykel, resim ve balıkçılık
Kayıtsız kalamadığım şey… Deniz ve doğa.
En büyük pişmanlığım… Küçükken zamanın değerini bilmezdim.
En büyük sevincim… Ailem ve dostlarımın her zaman benim yanımda olmaları
Hayatımın dönüm noktası… Güzel Sanatlar okulu 9. Sınıf
Beni en çok etkileyen yazar… Ernest Hemingway
Başucumdaki kitap... İhtiyar balıkçı.
En keyif aldığım müzik. Anadolu Rock ,Cem Karaca, Hayko Cepkin ,Şebnem ferah
En son izlediğim film… Cem Karaca’nın hayatı.
Kendim için son aldığım şey… Boya , tuval ve balıkçılık malzemeleri
Dolabımdaki en gereksiz şey… Okul giysileri.
Benim için alınabilecek en güzel hediye…Yontmak ve heykele dönüştüreceğim dev kaya.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ben kendimi çok seviyorum. Ben değiştirilemezim.
Kendimde beğendiğim özellik… Sabırlı ve açık sözlü olmak.
Olmasa da olur… Sahte arkadaşlıklar
Olmazsa olmaz… Değerli Ailem ve değerli dostlarım ve ayrıca kıymetli köpeğim belocuğum.
En iyi yaptığım yemek… Kendim yakaladığım kalamarları ve balıkları pişirmek.
Hayalimdeki dünya… Hırsızlık ve çıkar içermeyen cani olmayan temiz dünya
Aşk benim için… 2. Plandadır öncelik hedeflerimi başarmaktır.
Onunla çok tanışmayı isterdim… Cem karaca
Görmek istediğim yer… Romaya gittim tekrar gitmek isterdim
Mutlaka yapmak istediğim.. Ressam ve heykel traş olmak
Son olarak söylemek istediklerim… Kıbrıs’ta insanlara sanat anlayışı kazandırmak topluma sanatın değerini gösterip sanata değer vermelerini sağlamak için çaba göstermeliyiz.