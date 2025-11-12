Bağlı oldukları sendikalarının açıkladığı grevlerine katılan 34 öğretmen hakkında soruşturma başlatma kararı alan UBP-DP-YDP Hükümeti’ne karşı öğretmenler ilan ederek sokağa indi ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu istifaya çağırdı.

***

Sendika önünde toplanıp önce Eğitim Bakanlığı, ardından da Başbakanlık önünde toplanan öğretmenler, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünden geçerken, durup elçilik kapısına siyah çelenk bırakarak, baskıların sona ermesi çağrısında da bulundu.

***

Eğitim Bakanlığı önünde, Eğitim Bakanı’nın 34 öğretmen hakkında soruşturma başlatma girişimi protesto edilirken, bu zihniyet istifaya çağrıldı.

***

Bakanlık önündeki konuşmasına “Kolaysa hepimizi soruştur” diye başlayan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem “Atanmış hükümet ve Eğitim Bakanı, eğitimimizi gericileştirip çocuklarımızı ve öğretmenleri cezalandırma derdine düştü.” dedi.

***

Eğitimdeki eksiklikleri ve aksaklıkları, bilimsel verilerle sürekli bir şekilde kamuoyuyla buluşturuyor öğretmen sendikaları ve bu sıkıntıların aşılması yönündeki düşüncelerini, yapıcı bir dille de dile getiriyor. Ancak bu önerileri eğitimi yönettiğini iddia edenler tarafından dikkate alınmayınca da haliykle siteme dönüşüyor.

***

Kamu eğitimine baktığımızda, mevcut okullarımızın durumundan kim hoşnuttur?

Konteyner sınıflar sınıd değildir, öğretmen eksikliği ciddi bir eksikliktir, çocuklarımızın okullarında sosyalleşebilecekleri alanlarının olmaması gözle görülen sorunların başlıca nedenlerindendir, okullardaki kalabalık sınıflar, verilen eğitimin kalitesini düşürmektedir, deprem korkusu ve okullarımızın mevcut durumu hem öğrencileri, hem öğretmenleri, hem de velileri tedirgin etmektedir...

Bu sıkıntıları sayfa sayfa daha da sıralayabilirim. Ancak tüm bu sıkıntılar ortada dururken ve gözle görülürken, bunları ortadan kaldıracak yetki ellerinde bulunan Eğitim Bakanı, bunların üzerine gitmektense, plansız, programsız “tam gün eğitim” diyerek, “Başörtüsü Tüzüğü” diyerek, eğitimin mevcut sıkıntılarının üzerine daha da sıkıntılar yüklüyor.

Bu sorunları çöz(e)meyen kendisi değilmiş gibi, sıkıntının nedenini özveriyle eğitimi bir yerlere getirmeye çalışan, çocuklarımızın ve geleceğimizin gailesini çeken öğretmenlere atıyor.

***

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, eylemlerde yaptığı konuşmalarında “Bazı çocuklar sandviç bile yiyemiyor... Ambulanslarla hastaneye kaldırılan çocuklar var” dedi.

Bilmem onlar lüks masalardan kafalarını kaldırıp bakarlar mı ama, çocukların bazıları aç kalıyor ve yemek yiyemiyor.

***

O yüzden bu çocuklarımızı düşünmeyen zihniyetten kurtulmalıyız. Biran önce gitmeliler ve sokağa çıkıp bu toplumla yüzleşmeliler...

Her geçen gün, yarattıkları tahribatları daha da ağırlaşıyor...