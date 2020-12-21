HEM SAĞLIK HEM EKONOMİ İÇİN KURTULUŞ PLANI

Corona ve getirdiği ekonomik sorunlar büyük. Daha da büyüme riski var. Ancak tam da bu günlerde hem sağlık, hem ekonomi açısından ciddi bir fırsat yakalama şansı ortaya çıktı.

Eğer toplum olarak bu fırsatı kullanmayı başarırsak belki de 3-4 ay sonra 'güvenli bölge' yaratmış ve ekonomiyi canlandırmaya başlamış duruma gelinebilir.

Bana göre meselenin üç aşaması var.

Birincisi, yerel vakaların arttığı bu dönemde virüs kontrol altına almak ve yeni bir dalgayı önlemek.

İkincisi, gerek Kıbrıs Cumhuriyeti, gerekse Türkiye'den gelecek aşıları bir an önce uygulamak.

Üçüncüsü, üniversite öğrencileri başta olmak üzere yurtdışından gelişleri ve turizmi de normale döndürmeyi planlamak.

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Burada dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus var.

Mesela yılbaşı için karantinasız girişlere izin verilirse bütün her şey berbat olabilir. Örneğini Kurban Bayramı'nda yaşadık, gördük.

Yani kısa günün karı yerine uzun vadeli ve toplumsal düşünülmeli.

Siyasiler asla uzmanlık alanına müdahale ederek sağlık kurulunun kararlarını popülist yaklaşımlara kurban etmemeli.

Hafta sonu azınlık oyuyla güven oyu alan azınlık kabinesi kumarhanelere göre değil, toplumun çıkarlarına göre hareket etmeli.

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Aslında son derece önemli avantajlara sahip durumdayız. Bunun farkına varmak lazım.

Küçük ve izole bir ada yarısında yaşıyoruz ve Covid 19 hala kontrol altında. Bu bir...

Geleceği söylenen aşı miktarı neredeyse nüfusun yarısının bir çırpıda aşılanma imkanı bulacağını gösteriyor. Bu da iki...

Kalabalık nüfuslu ülkelerin aksine, çok kısa sürede 'güvenli bölge' haline gelebiliriz.

Bu da öğrenci ve turistlerin huzur içinde gelebilmesi demek olur.

Eğer doğru planlama yapılır, orta ve uzun vadeli işler akıl ve bilim ışığında yerine getirilirse 2021'in bahar aylarından itibaren 'eski normal'e dönmüş olabiliriz.

Tabii ki o güne kadar devlet 'sosyal' olduğunu hatırlamalı ve gereklerini yerine getirmeli.

Alınan ve alınacak tedbirlerden etkilenen insanları ve sektörleri yapayalnız bırakmamalı.

Virüs ve yoksullukla mücadele hep beraber verilmeli. Bunun için de kimse kendini 'üçüncü sınıf' hissetmemeli.

Hem sağlığı hem de ekonomiyi düze çıkaracak bir 'Kurtuluş Planı' mümkündür.

Ve tam da şimdi kurtuluş için doğru adımlar atma zamanıdır.

Işık görünüyor...