Hem devletin hem kişinin onuru olmalı!

Mübarek Ramazan başladı; hayırlı olsun…

Beni günaha sokacaksınız ama çok çok çok iddialıyım; Cenab-ı Allah şekle gelip Dünya’ya inse, Lefkoşa’da Sarayönü’nde hepimizi toplasa ve dese ki; “Bu Türk Telekom meselesi, son derece iyi niyetle yapılan, gayet mükemmel bir şeydir, ben kefilim, şahidim, lütfen kabul edin”; yemin ederim ki “hade be o yanı” der meyhaneme giderim!

Abi, abla, yenge, enişte; bu işin dürüst, temiz, şeffaf, hesap verebilir bir “tavır” ya da “siyaset” ürünü olduğuna kimse, kimseyi ikna edemez!

Ve düşünün bu, “Devletim de devletim” diye gofdorozlanan tüm horozlara çok ağır bir tokat hatta ters yönden bakarsanız topluma karşı açık ihanettir!

Yabancı bir diplomat olsanız; bir hükümet üyesi size “KKTC de eşit ve egemen bir devlettir” dediğinde, “ananın devleti” diye yanıt vermez misiniz?

Sen nasıl bir devletsin?

Allah aşkına!

İkincisine gelelim…

Resmi – hukuki anlamda “KKTC diye bir devlet yoktur”…

Ama siz iddia ediyor ve diyorsunuz ki, “hayır vardır, biz de seçilmiş – yasal hükümetinin elemanlarıyız”…

Siz nasıl seçilmiş yasal elemansınız ki; kendi itibarınızı yerlerde süründürüyorsunuz?

Soru şu: Kazandığınız nedir ki; yasadışı işlerle, yasadışı ihalelerle “devletin onurunu” da “şahsınızın onurunu” da yerle bir edebiliyorsunuz?

Konu değişelim!

Aylardır, hatta aslında yıllardır, “Türk Telekom ile ne ilgisi var ki?” diyeceksiniz ve yanlış da anlayacaksınız ama “Jeffrey Epstein” isimli pezevenk ile yatıyor, kalkıyoruz!

Epstein sadece reşit olmayan kız çocukları pazarlaması yapan adi bir pezevenk miydi?

Bu yazıda geçen “pezevenk” ifadesini isteyen “hakaret” olarak da algılayabilir ama ben adamın mesleği anlamında kullanıyorum, bunu belirteyim!

Haaa “pezevenk” nedir?

Pezevenk, kadınları fuhuş yapmaya zorlayan ve bundan para kazanan kişidir…

Ancak Epstein meselesinde, küçük kız çocuklarının satışının gerçekleştiğinden yola çıkarsak; sıfat veya mesleğin profesyonel açıklaması “adi pezevenk” ya da “alçak pezevenk” şeklinde de dile getirilebilir!

Epstein, Musevi kökenli bir Amerikalıdır…

1953’te Amerika’da doğmuş…

Yasal görüntü anlamında mesleğinin “Finansçı” olduğu kaydediliyor ama ilk önce 2008 yılında, Florida’da reşit olmayan bir kız çocuğunu fuhşa teşvik suçundan hüküm giymiş…

-*-*-

Çok kısa sürede çıkmış!

2019’da “… çocuklara yönelik seks ticareti” suçlamasıyla tekrar tutuklanmış ve aynı yılın 10 Ağustos’unda Manhattan’daki cezaevinde ölü bulunmuş…

Resmi açıklama “intihar”!

Ancak, “ölmedi hala buralarda” diyen olduğu gibi, “Trump öldürdü”, “Amerikan istihbaratı öldürdü”, “Bu işin içinde kesin İsrail de var” gibi yığınla spekülatif bilgi ortalıkta dolaşıyor!

Epstein’in, çok çok çok ünlü krallar, prensler, prensesler, siyasetçiler, bilim insanları, iş insanları ile ilişki kurduğu, şu anda yazışmaları açıklandıkça herkesin malumu haline geliyor…

-*-*-

Bu kişileri ağırladığı, yedirdiği, içirdiği ve eminim malumunuzdur “seks hizmeti” sunduğu kaydediliyor…

Ve genellikle küçük yaşta kız çocuklarının kullanıldığı belirtiliyor…

Bu kız çocukları arasında olduğu ifade edilen birçok kadın da şu anda bu konuda sınırlı da olsa konuşuyor…

Seks hizmeti yanında, çocuk eti yemelerden, cenin tüketmelere kadar her tür “film konusu” dedikodu da ortalıkta dolaşıyor!

Sonuçta bakıyorsunuz; bu Epstein’in aslında kesinlikle İsrail istihbarat örgütü Mossad’ın bir elemanı olduğu iddiası ağır basıyor…

Bu iddia benim de fikr-i sabitimdir!

Yani böyle olduğundan kesin eminim!

Onlarca kral, prens, prenses, başkan, sanayici, bilim insanı, siyasetçi; bu adi - alçak pezevengin ağına takılmış ve hepsi, şantaj ya da benzeri şekilde – dilenildiği gibi “İsrail”e çalıştırılabiliyor!

Epstein’in Suudi Arabistan Pasaportu var mesela…

Benim en çok ilgimi çeken budur!

Binlerce güçlü insanın nasıl ağa düşürüldüğü belgesellerde yer alıyor, belgelerde isimleri çatır çatır yazılıyor!

Ve İsrail bir şekilde bu iğrenç ilişkilerle, Dünya’nın en güçlü “baskı grubunun” sahibi oluyor…

Peki; Epstein tek mi?

Tak başına mı çalışıyordu?

Elbette hayır!

Bazı kaynaklara göre, yazışmalarında kendisinin de belirttiği gibi bir “patronu” var!

Henüz kim olduğu hiç yazılmadı!

Yani işin içinde “baş pezevenk” de söz konusu!

Yakın coğrafyamızdan – örneğin Türkiye’den çok fazla veya çok önemli ismin bu pezevenkle birlikte anılmamış olması, haber değeri açısından çok ilgimizi çekmemiş olabilir ama konuyu nereye getireceğim biliyor musunuz?

Küçücük KKTC’den taaa en büyük devletlere kadar; ne yazık ki tüm Dünya veya tüm ülkeler, Epstein yöntemleri ile yönetilebiliyor!

Çocuk eti yemekten, çocuk kanı içmekten ve çocuklarla cinsel ilişkiye girmekten tutun; küçük parasal ya da siyasi çıkarlar sağlanarak yönetilen kurumlar ve devletler vardır…

Şekli ve cinsi ne olursa olsun, hemen her devlet, ulusal ya da uluslararası kazanımlarını sağlamaya çalışırken, Epstein’in pezevenkliğine denk ilişkiler kurabiliyor…

KKTC’deki büyük, çok büyük işlere ya da yatırımlara bakın…

Elbette bizimkilere çocuk eti yediriyorlar veya cinsel hizmet sunuyorlar diyemezsiniz ama birçok iş, birçok ihale; benzer çirkinlikteki ilişkilerle sağlanıyor!

Şimdi yazının başına dönelim ve sorumuzu yeniden soralım; Siz gerçekten bu Türk Telekom işinin, gayet yasal, gayet düzgün, gayet iyi niyetle yapıldığına mı inanıyorsunuz?

Tövbeler olsun ama dediğim gibi “Allah gelse, beni ikna edemez!”…

Haaa bunun sorumlusu yönetenlerdir!

Çünkü, yönetim yöntemleri demokratik, hukuki, şeffaf, hesap verebilir değil; kap karanlıktır!

Bilmem anlatabildim mi?

Tarih bir gün eminim şöyle yazacak: Sadece Dünya değil, en küçük devletçikler bile “Jeffrey Epstein” modeli ilişkilerle yönetilmekteydi…