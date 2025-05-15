Başbakan’ın basın toplantısında verdiği veriler…

Hayatın her alanında söylem ve soyut kavramlar yerine somut verilerin anlam ve önemli olması mutlak olmalı!

Ünal Üstel ''Son 3 yılda anavatan Türkiye ile tarihe geçecek İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları imzaladık. Sadece imzalamakla kalmadık, AYNI ZAMANDA HAYATA GEÇİRDİK. Üç ayrı protokol ile toplamda 46 Milyar 400 Milyon TL'lik rekor bir kaynak yarattık” dedi.

Oysa, imzalanan protokoller ile tarafların birbirlerine verdikleri taahhütler tam anlamıyla hayata geçirilmedi!

Henüz ciddi anlamda mali açıdan hayat bulmayan 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasıyla da KKTC'ye aktarılması öngörülen toplam 21 Milyar kaynak ise 19 Milyar TL Hibe (Yatırım, Reel sektör ve Savunma) 2 Milyar TL ise dolar bazında kredi (Kamu maliyesi cari bütçe açığına katkı, kamu sektörü ve reform destekleme) olarak aktarılacaktır.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki koalisyon hükümeti 3 yıllık hükümet döneminde (UBP başkanlığındaki hükümetler 6 yıldır görevde) yapılanlarla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında kamu maliyesiyle ilgili öne çıkan aşağıdaki rakamları verdi.

İlginçtir geçtiğimiz günlerde ülkemize misafir gelen Sn. Erdoğan'ın verdiği rakamları ifade etti.

Basın toplantısında söylenenler: ''Son 3 yılda anavatan Türkiye ile tarihe geçecek İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları imzaladık. Sadece imzalamakla kalmadık, AYNI ZAMANDA HAYATA GEÇİRDİK. Üç ayrı protokol ile toplamda 46 Milyar 400 Milyon TL'lik rekor bir kaynak yarattık”

Bu paylaşımın konusu kamu maliyesine aktarılacak kaynak miktarı olmakla birlikte belirtmeden geçemeyeceğim imzalanan protokoller ile tarafların birbirlerine verdikleri taahhütlerin tam anlamıyla hayata geçirilmediğini belirtmek durumdayım.

En can alıcı örnek ise çok ciddi idari, teknik ve mali sorunlar yaşayan KIBTEK tarafından tarifelerin belirlenmesiyle ilgili madde 2024 ve 2025 protokollerinde (Madde 10.1.1) kelimesi, kelimesine aynıdır.

Tarifeler zamanında belirlenmeyip kurumun zarara uğratılmaması için ilgili maddenin sonuna zamanında güncellenecektir diye madde eklendi. Çünkü 2024 yılında madde yerine getirilmedi.

Aşağıdaki tablo Maliye Bakanlığının resmi verileri çerçevesinde hazırlanmış bir çalışma olup 2023, 2024 yılı Bütçe yasasında İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde belirlenen hibe/kredi rakamlarıyla cari yıldaki fiili gerçekleşme rakamlarını göstermektedir.

İlaveten 2023 ve 2024 yılı konsolide rakamları da ayrı bir sütunda (2023-2024 Kümülatif) belirtilmektedir.

Henüz ciddi anlamda mali açıdan hayat bulmayan 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasıyla da KKTC'ye aktarılması öngörülen toplam 21 Milyar kaynak ise 19 Milyar TL Hibe (Yatırım, Reel sektör ve Savunma) 2 Milyar TL ise dolar bazında kredi (Kamu maliyesi cari bütçe açığına katkı, kamu sektörü ve reform destekleme) olarak aktarılacaktır.