Havadan Sudan

Evet… Bugün ne siyaset var ne de virus tartışmaları. Eminim, benim gibi herkes bıkmış usanmıştır bu konulardan. Ben, ciddi (!) sorunlardan bıktım usandım. Benim gibilerinin sayısının da az olmadığına inanıyorum. Böyle bir bakış açısıyla farklı tellerden bir şeyler karalamak istedim.

Saçma, Seçme ve de Cevapsız Garip Sorular

Ve işte sizlere, saçma sapan, cevaplanamayan, yahut cevaplaması çok zor bir sürü soru… İster cevap düşünmeye başlayın isterseniz sadece düşünün.

Kıbrıs’ın hep ikiye bölündüğünden söz ediliyor. Halbuki gerçekte üç’e bölünmüş. Rum-Türk ve İngiliz… Ada üzerindeki İngiliz toprakları neden hiç konuşulmuyor ve tartışılmıyor ?

İnsanoğlu üç ırk… Siyah, beyaz, sarı… Ama hangi ırktan olursa olsun her kişi, birbirinden farklı görünümde. İnsanoğlu böyleyken hayvanlar (cinslerine göre) neden birbirinin tıpkı aynısı ?

İslamda, kadın saçı yasak. Görünmemesi için türban, peçe, çarşaf vb. kullanılması emrediliyor. Saç önemliyse, erkek saçı ve de sakalı neden yasak değil ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde trafik ne zaman SAĞ’a alınacak ?

Hristiyan inanışına göre İsa’nın babası Allah…. Allah’ın İsa’dan başka çocuğu olmadı mı ?

Osmanlı Padişahları Türk müydü ? Anneleri-büyük anneleri (Yahudi-Romen-Ermeni vb.) yabancıydı. Yani her biri melez değil miydi ?

Peygamberlerin neden çocukları olmadı ?

Lingiri adını taşıyan çok populer bir çocuk oyunumuz vardı bir zamanlar. Şimdiki çocuklar biliyorlar mı nu oyunu ?

Üç büyük Din’in peygamberleri neden Ortadoğu’dan çıktı ?

Lingiri Ligi

‘Lingiri’ dedim de aklıma geldi…. ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ adlı ‘Anı’ kitabımı yazarken, unuttuğum bazı önemli anılarım oldu. En önemlilerinden (!) biri idi mahallemizdeki lingiri mücadeleleri.