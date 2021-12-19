Havadan Sudan
Evet… Bugün ne siyaset var ne de virus tartışmaları. Eminim, benim gibi herkes bıkmış usanmıştır bu konulardan. Ben, ciddi (!) sorunlardan bıktım usandım. Benim gibilerinin sayısının da az olmadığına inanıyorum. Böyle bir bakış açısıyla farklı tellerden bir şeyler karalamak istedim.
Saçma, Seçme ve de Cevapsız Garip Sorular
Ve işte sizlere, saçma sapan, cevaplanamayan, yahut cevaplaması çok zor bir sürü soru… İster cevap düşünmeye başlayın isterseniz sadece düşünün.
- Kıbrıs’ın hep ikiye bölündüğünden söz ediliyor. Halbuki gerçekte üç’e bölünmüş. Rum-Türk ve İngiliz… Ada üzerindeki İngiliz toprakları neden hiç konuşulmuyor ve tartışılmıyor ?
- İnsanoğlu üç ırk… Siyah, beyaz, sarı… Ama hangi ırktan olursa olsun her kişi, birbirinden farklı görünümde. İnsanoğlu böyleyken hayvanlar (cinslerine göre) neden birbirinin tıpkı aynısı ?
- İslamda, kadın saçı yasak. Görünmemesi için türban, peçe, çarşaf vb. kullanılması emrediliyor. Saç önemliyse, erkek saçı ve de sakalı neden yasak değil ?
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde trafik ne zaman SAĞ’a alınacak ?
- Hristiyan inanışına göre İsa’nın babası Allah…. Allah’ın İsa’dan başka çocuğu olmadı mı ?
- Osmanlı Padişahları Türk müydü ? Anneleri-büyük anneleri (Yahudi-Romen-Ermeni vb.) yabancıydı. Yani her biri melez değil miydi ?
- Peygamberlerin neden çocukları olmadı ?
- Lingiri adını taşıyan çok populer bir çocuk oyunumuz vardı bir zamanlar. Şimdiki çocuklar biliyorlar mı nu oyunu ?
- Üç büyük Din’in peygamberleri neden Ortadoğu’dan çıktı ?
Lingiri Ligi
‘Lingiri’ dedim de aklıma geldi…. ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ adlı ‘Anı’ kitabımı yazarken, unuttuğum bazı önemli anılarım oldu. En önemlilerinden (!) biri idi mahallemizdeki lingiri mücadeleleri.
Evet..Bir zamanlar , en önemli çocuk oyunlarından biri idi ‘Lingiri’. Her gün, öğleden sonraları toplanır oynardık mahallede. Saatlerce sürdüğü olurdu. Bir bireysel başarı oyunuydu. Ama bir gün biz (60’lı yılların hemen başları diye hatırlıyorum) takımlar halinde olabilir mi ? diye düşünmüş ve iki ayrı lingiri takımı kurmuştuk mahallede. Ve kendimize göre kurallar koyarak iki takım halinde çabalıyorduk kazanmak için. Çok da heyecanlı ve çekişmeli geçiyordu.
Şimdiki çocukların hiçbiri bilmiyor ‘Lingiri’yi O da unutulmaya terkedilmişlerden…
Birileri bir ‘Lingiri Ligi’ düzenleyemez mi ?
Sokak Ağzı
“Tuhafıma gitmeye başladı. Bizim hastanede şu veya bu nedenle her ölenin ölüm nedeni Covid’e mi bağlanıyor ?”
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“Sterlin’de 25’e az daha zaman var. Biraccık sabır lütfen.”
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“Gene görüşmüşler. Havanda su dövüyorlar. Ne birinin niyeti var ne de diğerinin. Açıkça söyleseler yaaa”
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“Bizim Tatar’ın çok gücüne giddi galiba ? Papa gelmiş da bir merhaba bile dememiş gendine. O da İtalyaya giddiğinde ona merhaba demesin da annasın hanyayı konyayı.”
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“İspanya Dıişileri Bakanı da Güneydeydi. O Ersin Beye merhaba dedi mi ?”
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“İlgili bakanımı akaryakıtta sorun yok demiş. Sevgili bakanımız başka bir memlekette yaşıyor galiba.”
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“Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre Devlet kadrolarında da %30 hakkımız var. Yakında münhal ilan edilir mi acaba ?”
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“Güneyde iş arayanlar arasında KKTC milletvekilleride var mı ?”
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“En iyisi ekmeği de Anavatandan ithal edelim.”
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“Başbakan ülkeye sıcak para lazım demiş. Önce kaynatın sonra piyasaya sürün, sorun çözlülür.”
Anlayana
“Demokrasi bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse, demagoglar türer. Demagodlardan da diktatörler çıkar.” (PLATON)