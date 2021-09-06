Hangisini seçelim

Geliniz bir “referandum” yapalım ve topluma soralım.

Tüm KKTC yurttaşlarına!

Hem de ayrımsız…

Şu olsun soru:

“Hangi ülkenin tek yurttaşlığına sahip olmak isterseniz?”

a) KKTC.

b) Türkiye Cumhuriyeti.

c) Avrupa Birliği.

d) Kıbrıs Cumhuriyeti

e) İngiltere.

* * *

Böyle bir “referandum” yapılmayacağını elbette biliyorum, yapmazlar, yapılsa da bir anlamı olmaz.

Çünkü toplumların “ne istediğinden” daha önemlisi, hangi hedefin gerçekçi ya da ulaşılabilir olduğudur.

“Biz ne istersek o olacak” gibi bir dünya yoktur maalesef!

* * *

Yine de böylesi bir sorgunun yanıtını gerçekten merak ederim.

Muhtemelen en az tercih edilecek yanıtın “KKTC”, en fazla ise “Avrupa Birliği” olduğunu düşünüyorum.

Bu kişisel tahminimdir.

Farklı görüşler de olabilir.

Elbette tahmin etmek dışında hakikati tam olarak bilme şansımız yoktur.

* * *

Hadi, bir hayal daha kuralım öyleyse…

Şu soruyu bir referandumla yöneltebiliriz.

“Hangisine ilhak olmak istersiniz?”

a) Türkiye Cumhuriyeti.

b) Avrupa Birliği.

* * *

En küçük bir şüphem yoktur, Avrupa seçeneği olağanüstü bir farkla önde çıkacaktır.

Elbette aynı kural geçerlidir.

Sizin ne istediğinizden daha önemlisi hangi hedefin dünya tarafından kabul edildiği ya da ulaşılabilir olduğudur.

* * *

Kimi zaman Kıbrıslı Türklerin ve KKTC yurttaşlarının büyük çoğunlukla “ayrı devlet” istediği söylenir.

Ne ilginç!

Elli senedir “ayrı devlet” iddiası ortadadır zaten (!)

Bu talebin gerçek bir karşılığı da olabilir.

Tıpkı çok daha büyük bir kalabalığın Avrupa’ya katılımı istediği gibi…

Birisi size “buyurunuz, kendi asıl mülkiyetinizde ayrı devlet kurunuz” dese, o durumda istekler yeniden değişebilir.

Mesele ulaşılabilir gerçeklerdir!

İşte o nedenle 50 sene evvel toprak bütünlüğü ve mülkiyet hakkına aldırmadan “etnik kimlik temelli ayrı devlet” kuranlar halen Birleşmiş Milletler’e “resmi tanınma başvurusu” yapamıyorlar örneğin!

* * *

Hayaller başka gerçekler başkadır çoğu zaman…

Bir de idealler vardır elbette…

Size çok daha onurlu, yaşanabilir, eşitlikçi ve çoğulcu bir gelecek sunabilen…