GÜVENLİK KISKACI

Gelecekte ne olacağı insanın en önemli merakı. Bugünün içinde geleceğin bazı işaretlerini görsek dünde tekrarlanan motiflerin bilgisiyle hareket etsek de gelecek öngörülemiyor. Hesapta olmayan faktörlerin araya girişi bozuveriyor denklemi. Geleceğe dair meraka daha çok da kaygı eşlik ediyor. Bilememek stresi bugünün de tadını kaçırıyor. Astrologlar, büyücüler en rasyonel bilinen ülkelerde bile baş tacı olabiliyor bu yüzden. Öngörülemez bir geleceğe doğru ilerlemek her birimizin biricik trajedisi belki de. Bazen o kadar eminiz ki neler olacağından birden şoke olup şaşırabiliyoruz. Eşyanın tabiatına aykırı geliyor sonuç. Oysa eşyanın tabiatı diye bir durum yok. Her durum kendine özgü. Determinist bir işleyiş söz konusu değil. Hesaba katılmayan bir faktör mevcut olabiliyor.

Bazı durumlara dair bir körlük içindeyiz genelde. Göremiyoruz ya da görmek istemiyoruz. Ne kadar görmek istesek de mümkün olmuyor bu çoğu zaman. Her şey yolunda sanıyoruz ama denklemi değiştirebilecek küçük esintiyi hesaba katmıyoruz.

Kendi biricik hayatlarımız ile ilgili kaygılar taşımamız bizleri daha da çıkmaza sokacak bir durum. Kaygıyla hareket edersek korktuğumuzun başımıza gelmesi, sakınan göze çöp batması çok mümkün. Senaryoyu kendimiz yönlendiriyoruz çoğu zaman.

Her ne olursa olsun bugüne sahip çıkmak, onu dikkat, özen, iç serinliği ile yaşamak önemli. Elimizdeki en değerli şey bu an ya, biz kendi anımızı yaşarken aynı anda birileri bir yerde bize bir kötülük yapmanın planları içinde olabilir. Ortalık merhametsiz kader yazıcılar ile dolu. Başarılı ve mutluysak böylesi müdahaleler daha bile olası. Bazen gözlerin savurduğu kıskanç kırbaçları görebiliriz. Görememek, sinsi sinsi gelen bir intikam girişimi ise daha vahim.

Gelecek planlarımızı aksatacak sayısız faktör olabilir. Bugün içinde işaretleri vardır pek çoğunun. En büyük yetenek bugünün içindeki gelecek işaretlerini doğru okuyabilmektir belki de. İşaretler güçlüyse araya giren beklenmedik faktörler etkisiz kalabilecektir.

Benim geleceğe karşı gardım kayıtsızlık olmuştur kimi zaman. Kendini akışa bırakarak ne gelirse gelsin ona hazır olmak ve onunla başa çıkacak gücü taşımak iyi gelmiştir. Bir beklentiye sabitlenmemek, her türlü olasılığa hazır hareket etmek yıkımdan bir miktar korumuştur beni.

Bu yüzergezerlik hali ne kadar iyi bilmiyorum. Kök salamamak, oradan oraya savrulmak bunun sonucu. Bir ağaç, bir bahçede direngen bir çiçek değil de gölde bir nilüfer olma hali bu sanki. Toprakla değil de akışkan bir şeyle, suyla kurulan bir aidiyet ilişkisi gibi. Bir yalnızgezerlik hali daha çok da.

Ne yaparsan yap başına gelecekleri kontrol edemiyorsun. Kontrol etmek için harcadığın enerji zaten zorlaştırıyor, renksizleştiriyor hayatını. Güvenlik kaygısı içinde hareket etmek özgürlüğü engelliyor.

Pandemi sonrası insanların daha güvenlikçi hale geldiklerini gözlemliyorum. Sürekli kendini koruma güdüsü ile hareket ederken derin bir kaygı içlerini kemirmeye devam ediyor. Ekonomik, sosyal, duygusal güvenlik en yakıcı gündem. Sürekli gardını almış bir insan tipi yaratıyor bu. Gelecek kaygısı bugünü biçimlendirirken mutluluk olasılıklarını da devre dışı bırakabiliyor. Tam anlamıyla kontrol edilmesi mümkün olmayan bir durumu kontrol etme çabası hayatı bir kontrol etme durumundan ibaret hale getiriyor. Risk alma cesaretinin eksikliği olası güzelliklerin önüne set çekiyor.

Cesaret, plansızlık biraz da gençliğe ait durumlar. Güvenlikçi davranmak bir yaşlılık hali. Kuruntu, temkinlilik, pısırıklık egemen olmuş toplumlara. Heba olup gidiyor pek çok hayat.

Bu durumu fark edip silkinmek lazım belki de. Teknoloji sayesinde her an her şeyin bilgisi ulaşabiliyor bize. Bütün sorun kimi bilgilerin doğruluğundan emin olamamakta. En derin bilgi kendimize dair olan. Kendimize dair keşiflerimiz yön verebilir bize. Dış faktörlerin etkisini bir biçimde kırıp zekâ ve yaratıcılıkla sahip çıkabiliriz hayatlarımıza. Tanımlanmış bir mutluluk değilse beklentimiz mutluluk bir başka biçimde gelir. Bir beklentide sabitlenip kalmamak sürprizlerin de önünü açabilecektir. Güvenlik kıskacında acı çekmektense özgürlüğe doğru kanat açalım derim ben.