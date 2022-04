Güneyde, “Yeni Hepatit Nedeniyle Alarm…”

İlk olarak İngiltere’de görülen, daha sonra 11 ülkeye yayılan ve küresel salgın endişesine sebep olan gizemli hepatit virüsünün “Kıbrıs’ta da görülmesinin an meselesi olduğu” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Yeni Hepatit Nedeniyle Alarm… Yeni Tür Hastalık Çocukları Vurdu-Kıbrıs’ta da Görülmesi An Meselesi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, gizemli hepatit virüsünün şu ana kadar dünya genelinde 190 çocukta görüldüğünü ve tüm dünyanın virüse karşı alarmda olduğunu yazdı.

Gazete, güneydeki Sağlık Bakanlığı ve doktorların da teyakkuzda olduğunu kaydederken, virüsün her an burada da görülebileceğini; ancak paniğe gerek olmadığını, çünkü şu ana kadarki verilerin, virüsün çoğunlukla asemptomatik veya hafif semptomlarla atlatılabileceğini gösterdiğini söylediklerini belirtti.

Haberde, Dünya Sağlık Örgütü’nün dünkü açıklamasında virüsün 12 ülkede 169 çocukta görüldüğünü; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin dünkü açıklamasında ise, vaka sayısının 190’a yükseldiğini açıkladığı ifade edildi.