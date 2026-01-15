Gülsek mi, ağlasak mı, kızsak mı, sevinsek mi!

Hem ülkemiz, hem de dünya öyle çılgın bir hal aldı ki, aklımız almaz oldu. Atanmış hükümetimizin temsilcileri tarafından yapılan ilginç açıklamalarla birlikte özellikle son zamanlarda ‘Deli Adam’ olarak tescillenen! ABD Başkanı Trump’ın yapıp söyledikleri de içinde olduğumuz toprakların ve dünyanın geldiği korkunç ve akıl dışı durumu gözler önüne seriyor.

CTP Başkanı İncirli’nin, sahte diplomalı vekil Yeşilırmak’ın Avrupa Parlamentosu’nda görevlendirilen ekip içinde yer almasından dolayı karışan akılları aydınlatıcı açıklaması ile bazı anketlerdeki gibi kimi umut verici verilerin yer aldığı bazı sonuçlar da gündemimizi meşgul ediyor.

Söz konusu açıklamalar ve olaylardan birkaçını buraya almak istedim. Gazetede haftalık yazmak, her konuyu, her açıklamayı zamanında yakalayıp aktarmaya müsaade etmiyor ne yazık ki!

İşte o açıklamalardan birkaç satır;

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’nin Aralık 2025 tarihli anketine katılanların yüzde 62.2’si Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne yönelik bir anlaşma istediğini belirtirken iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyonu kabul edilebilir bulanların oranı ise yüzde 79.36 ile dikkat çekti.

Atanmış Başbakan Ünal Üstel demiş ki; Taşınmaz Mal Komisyonu’nu (TMK) ayağa kaldırdık, hem hukuku hem de ekonomiyi koruduk. Üstel bunları hükümetin basın toplantısı yaptığı Otel’de söylerken, Kamuda örgütlü sendikalar, "Hükümet istifa", "Hırsız hükümet istemiyoruz", "Halk düşmanı hükümet istemiyoruz", "Emekçi düşmanı hükümet istemiyoruz" pankartlarıyla Otel’e girmek istediler ama polis engeliyle karşılaştılar.

Ziya Öztürkler, KKTC’nin güvenli olmadığı yönündeki söylemleri kabul etmediğini belirterek, KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu kaydetmiş tetikçilerin cirit attıkları ülkenin Meclis Başkanı olmasının getirdiği sorumluluğu unutarak…

“Lengerdeki delikleri kapatmadan su katmaya devam etmek ne kadar anlamlı ise şu an hükümetin uyguladığı mali politikalar da o kadar anlamlıdır. (hükümetin uyguladığı herhangi bir ekonomik politikası yok.) İşe lengeri (kovayı) değişmekle başlamak şart. Çözüm net! Erkenden erken seçim" diyen de tahmin edebileceğiniz gibi Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul olmuş.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Avrupa Parlamentosu’ndaki görevlendirmelerin her parti grubunun kendi iradesi ve sorumluluğunda yapıldığını, CTP’nin bu kapsamda Fikri Toros’u görevlendirdiğini söyledi. İncirli, UBP’nin de kendi kararından sorumlu olduğunu vurgulayarak, kamuoyundaki hassasiyet nedeniyle kararın (Sahte diploma alan Emrah Yeşilırmak’ın aynı görevlendirmeyi alması [T.Ç.]) yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiş.

Dünyanın sahibi gibi!, Venezuela Devlet Başkanı’nı narko-terör suçlamasıyla yatağından kaçırarak ABD’ye getirip yargılamaya kalkan, Küba’yı, Kolombiya’yı ve Grönland’ı da sıraya koyan ABD Başkanı, "İranlı vatanseverler, protestoya devam edin. Kurumlarınızı ele geçirin! Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Yardım yolda" ifadelerini kullanmış ama ez azından benim için bu ifadeler, gerçek anlamda Molla Rejimi’ne başkaldıranların mücadelesini gölgeler olmuş.

Yine CMIRS, 2025 yılının Aralık ayında gerçekleştirdiği anketinde, ismi skandal ve yolsuzluklarla anılan UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘en az güven duyulan’ kurum olduğunu, Cumhurbaşkanlığı makamının ise yıllardan sonra ‘en çok güven duyulan’ kurumların arasında yer aldığını saptamış.

Başbakan Ünal Üstel, kamu maaşlarına yapılan hayat pahalılığı artışıyla ilgili ilginç bir öneride bulundu; “Az maaş alana çok hayat pahalılığı, çok maaş alana az hayat pahalılığı” demiş ve yine sendikaların alınmadığı Otel’de MAKS projesinin yüzde 90’ının tamamlandığını, ülkeye giriş-çıkışlar ve iç denetimlerde adımlar attıklarını belirtmiş (inananlar için…)