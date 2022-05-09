Gözler “yetkisiz” kurullarda

Ankara, “uygun” bir ismi Cumhurbaşkanı olarak belirledi.

Laf dinliyor.

“Otur” denince, oturuyor.

“Kalk” dendi mi kalkıyor.

Eğiliyor, bükülüyor.

“Bakan değişmek lazım” diyorlar, değişiyor.



“Kur” diyorlar hükümet kuruyor, “boz” diyorlar, hükümet bozuyor.

Cumaları namaza, cumartesileri niyaza gidiyor, pazarları Toroslara bakıyor.

Öfkelenirse dünyaya bağırıyor: “Burada ayrı bir devlet vardır.”

***

Ulusal parti bugün yarın “yetkisiz” kurullarını toplayacak.

İtinayla “etkisiz” bir isim seçilecek.



“Dik dur, eğilme” dedikleri de partinin kapısı sanırım.

Yetkisiz kurulların etkisiz ismi görev alacak ve böylece yeni bir biat kurulu oluşacak.

“Otur” denecek, oturulacak.

“Kalk” denecek, kalkılacak.

Dışişleri Bakanı öfkelenince dünyaya bağıracak: “Burada ayrı bir devlet vardır.”



***



Törenlere gidilecek.

Kurdeleler kesilecek ucundan…

Köy ziyaretleri, kabuller, tebrik teatileri, heşşalar, telefonlar, müdürler, müsteşarlar, makam arabaları...

Kokacağız yine!

Korktukça, koktukça, eğildikçe bağıracağız: “Burada ayrı bir devlet vardır.”



Kim?

Kahvaltıdayız, Lefkoşa’da…

Yan masada bir adam öfkeli öfkeli söyleniyor:

“Ünal Üstel’e veriyorlar hükümeti kurma görevini, öyle saçmalık mı olur.”

Masadaki genç kadın son derece sakin, soğukkanlı, rahat soruyor:

“Ünal Üstel kim?”

E-Devlet !

TC Yardım Heyeti’nin yeni vitrini Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi açıkladı: Kıbrıs’ın kuzeyinde “dijital dönüşüm” çalışmaları önemli oranda tamamlandı (!)

O nedenle dünyada 3G internet kullanan bir Pakistan kaldı, bir de biz!

Adanın güneyinde mobil geniş bant hızı, 70 Mbps…

Kuzeyde 3!

Ve “dijital dönüşüm”le övünüyorlar!

Yüzümüzü neden Avrupa’ya dönmemiz gerektiğine bundan daha iyi bir örnek olamaz herhalde…

***

GSMA verilerine göre şu an dünya nüfusunun yalnızca yüzde 8’i 3G hızında mobil internet kullanmaya devam ediyor.

O yüzde 8’in içindeyiz biz!

Kıbrıs Cumhuriyeti, geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği (AB) içerisinde, nüfusunun tamamına 5G hizmeti sunan ilk ülke oldu ya… KEİ de AB’yle rekabet edecek (!)

E-Nüfus sistemi % 100 tamammış örneğin!

Peki, nüfus kaçmış sahi?

E-Devlet hayatımızın hangi aşamasında var, hangi işimizi çözebiliyoruz, kapı kapı gezmeden?

Eğitimden sağlığa, bürokrasiden bilgiye erişime…

“Devlet” ne kadar varsa!





Erimek!



Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir senenin enflasyon oranı yüzde 88 oldu.

Türk Lirası’yla gurur duyabiliriz (!)

Güneyde yıllık beklenti yüzde 6.8...



Öyle böyle değil hayat pahalılığı…

Tam anlamıyla eriyoruz.



Hem ekonomide, hem demokraside!





