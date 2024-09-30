“Selam aleyküm Türkiye’den Kıbrıs’a Girne’ye geldim iş için lakin çalıştırdılar, hakkımızı yediler. Zor durumdayım, hemen işbaşı yapabileceğim iş arıyorum. yardımcı olan olur mu?”

Sosyal medyada bir çağrı bu!

Bir başka çağrı şöyle:

“Herkese hayırlı sabahlar, benim oğlum Kıbrıs’ta iş buldu, biletini aldı, bugün saat 5, lakin işyeri bir başkasını aldığını söyledi, yardımcı olacak biri varsa çok sevinirim. Hatay Antakya’dan gelecek, her işi yapar, ehliyet var, 18 yaşında…”

Yorumlar daha da enteresan…

Bir o kadar düşündürücü elbette…

“Bence gönderme, o zaman bırak bilet yansın, çünkü giderse rezil olur.“

İş umuduyla adaya gelen, parasını alamayan, sokakta kalan onlarcası dökülüyor dertlerini…

Dahası var…

“Burası tek başına 18 yaşında biri için çok iyi değil, uyuşturucu kumar bataklığı, Allah yar ve yardımcısı olsun, iyilerle karşılaştırsın inşallah…”

Ah!

Bizim yurdumuzdan söz ediyorlar.

Bizim Kıbrıs’ımızdan…

***

Birkaç yorum daha paylaşmak istiyorum.

“Gitmeyin, ada doldu, iş de çok az. Zaten iş alanları kısıtlı.

Anlatılanlara inanmayın, sadece ev kiraları bile çok yüksek. 35 metrekare kümes gibi bir yer bile 20 bin TL. Doğru düzgün oturulacak evler 25-30 binden aşağı değil. Üstelik 6 aylık ya da 12 aylık peşin isteniyor. 2 depozito ve 1 emlakçı ücretiyle bir eve yerleşmek için en az 300-400 bin lirayı gözden çıkaracaksınız.

Yiyecekler pahalı, kişi başı 20 binden aşağı karnınızı doyuramazsınız. Hele 3-4 kişilik bir aileyseniz, en az 50-60 bin TL lazım. Faturalar da 10 bin TL. En az 70-80 bin TL maaş lazım, onu da zaten adada vermiyorlar. Zaten ucuza çalışan çok, ancak 35-40 bin TL veriliyor. Bu para ile KKTC’de geçinmek mümkün değil.

Maalesef gerçek bu, işçi simsarcılarına inanmayın.”

Bir başkası şöyle yanıt veriyor:

“Gitsin gitsin, gönderdiğine pişman olursun!İçki kumar, her çalışan demeyim ama geneli çalıştığını bunlara veriyor. Gözünün önünde olsun evladın… Orada 40 alacak, memleketinde 25, emin ol memleketinde kalsa daha hayırlı… 15 gün oldu döneli, ben Allah yardım etsin ordakilere, Kıbrıslılar iyi insanlar fakat orayı bozan bizim insanımız…”

***

Tam bir bataklık haline getirdikleri adanın kuzey yarısında durum bu!

Birisi altını çizsin de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi’nin masasına bıraksın bunlar…

Türkiye’den bu satırlar!

“Çalışma Bakanı” diyeceğim ama “köle kampları”na dönüşen işçi yatı evlerine karşı sessizliklerini görüyoruz zaten!

Bu ülkenin anlı şanlı doktorlarını ellerinde kelepçeyle toplum önünde deşifre etmek için polise özel birim kurduranlar, işçi sömürüsü ve insanlık dramı karşında böylesi bir operasyona gerek duymadılar.

***

Sosyal medyadaki özel platformlarda daha böyle onlarca isyan, ilan, çağrı, yardım isteği var.

“KKTC İş ve İşçi Arayanlar” gibi başlıklarla pek çok sayfa var böyle…

“Hükümet” olarak kendini tanımlayan biat ortaklığı ne yapıyor peki? Ya da “Cumhurbaşkanı” olarak ortada gezinen ama uluslararası toplumdan bizi uzaklaştıran zat!

Gelen, giriyor adaya…

“Af” çıkıyor kaçağa…

Sömürene göz yumuluyor.

İstisnai yurttaşlıklar ne bitiyor, ne itiyor.

İyice kokuyor arka bahçe!

***

“Çocuk yola çıktı, Hatay Mersin Taşucu’na ordan, Kıbrıs, kısmet olursa bir iş bakacak, Rabbım iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah…”

Öyle “inşallah”la falan olmuyor, anlayınız artık… Bizim çocuklar da giden, gelmiyor, burada kalan gitmek istiyor.

Buralar yoldan çıktı!

Üniversitelere YÖK makası: Edu.tr alan adları kaldırılıyor!

“Sahte Diploma” skandalı sonrası Türkiye’nin Yükseköğretim Kurulu’ndan kuzey Kıbrıs’taki üniversitelere yönelik bir adım geldi: Edu.tr alan adları kaldırılıyor.

“Sahte” diploma sicilli üniversiteden değil elbette (!)

O tanınıyor yine de.

YÖK, “sizi tanımıyoruz” dediği 4 “KKTC üniversitesi” ve Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bir yazı göndererek, internet bağlantılarının sağlandığı “ edu.tr ” alan isminin kaldırılacağını bildirdi.

Söz konusu bildirimde; “Belgeli Tahsis Edilecek İnternet Alan Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar metninin 10. maddesinin 1. fıkrası gereğince ‘. edu.tr ’ uzantılı alan adları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmektedir” vurgusu yapıldı.

“Bu kapsamda, edu.tr alan adları ile ilgili olarak, YÖK tarafından tanınmadığına dair resmi yazıya istinaden, alan adının 28 Eylül 2024 tarihinde TRABİS (.TR Kayıt Otoritesi) tarafından iptal edildiği” bilgisi verildi.

YÖK bu üniversiteleri tanımıyor ama Kıbrıs’ın kuzeyindeki otorite YÖDAK tanıyor.

Bu gelişmeyle birlikte şu soru gündeme geliyor: YÖK, YÖDAK’ı tanımıyor mu?

“Edu.tr” uzantılı alan ismi önemli çünkü tam “bağımlı” hale getirildiğimiz Türkiye’nin verdiği bu alan ismi olmadan, üniversiteler uluslararası tanıtım ya da kayıt yapamıyor.

Avrupa Yükseköğretim alanı üzerinden, Kıbrıs’a ait alan adlarının kullanılması için de bir girişim yapılmıyor. Kıbrıs sorunu ve çözümsüzlük bu anlamda da bir çıkmaz yaratıyor.

YÖDAK Başkanı: Çözüm için girişim yaptık

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, alan isimleriyle ilgili sorunu doğruladı, “Hem YÖK’e resmi yazıyla hem de bizzat görüşerek, girişim yaptım, gerekli çözümün üretileceğine inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Aykut Hocanın’a göre sorun Balkanlar’daki kimi sahte üniversite hesaplarından kaynaklandı.

Şu değerlendirmeyi yaptı, Prof. Dr. Aykut Hocanın:

“Türkiye Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu, Yükseköğretim Kurulu’yla da görüşerek, tanımadığı üniversitelerden bu alan isimlerinin kaldırılması için harekete geçti. Ülkemizden de 23 üniversitenin 19’u YÖK tarafından onaylıdır, ancak dört üniversite ve Atatürk Öğretmen Akademisi için böyle bir girişim yapıldı. Biz gerekli girişimi yaparak, bu üniversitelerin YÖDAK’a kayıtlı olduğunu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin de kendi yasasıyla kurulu bir devlet kurumu olduğunu kendilerine aktardık. 28 Eylül itibarı ile bu alan adlarının kaldırılması yönünde bir bildirim oldu. Yaptığımız girişimler sonucu sorunun çözüleceği sözünü aldık. Takip edeceğiz.”

EDU.TR ALAN ADI NEDİR