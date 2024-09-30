5 Yıllık kalkınma planı hayal mi oldu?

KKTC'nin 5 Yıllık Kalkınma Planı çalışması yaklaşık 1 yıl önce, Hükümet yetkilileri tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Bu çalışmanın başlatılmasını önemliydi ama ülke ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tamamlanması çok daha önemliydi.

Fakat aradan 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, bu plan tamamlanıp, kamuoyu ile paylaşılmadı. Halbuki o dönemki hükümet beyanlarında, bu yılın şubat veya mart ayında tamamlanacağı açıklanmıştı. O tarihten bu yana 7 ay geçmesine rağman Kalkınma planı tamamlanamadı.

Son yıllarda, hükümetler, yapacakları bazı icraatları basın toplantıları ile duyurmakta, fakat sonunu getirmemektedir.

Güzelyurt, Girne, Lefkoşa hastaneleri ve bazı yolların yapımı, devlet tiyatroları binası, Devlet laboratuvarı binası, kamu reformu yasası aklıma gelen, fakat yapılmayan icraatlar listesinin başında gelmektedir.

Bırakın Kalkınma planını, 5 yıldır bu ülkede herhangi bir plan ve program yapılmadı. Planı, programı olmayan bir Hükümet, ülkeyi doğru yönetemez ve halkın sorunlarını çözemez. Nitekim ülkede şu anda bunu yaşıyoruz. Memleket uzun zamandır, Kurultay gündemi ile meşgul ediliyor.

Kalkınma Planı çalışmalarında, Devlet Planlama Örgütü koordinatörlüğünde, 10 adet Özel İhtisas Komisyonunda, 300'e yakın uzmanın ve 100'e yakın kurum ve kuruluşun görev yapacağı açıklanmıştı.

Ancak, çalışmalara, bu kadar kişi ve kurum katılmasına rağmen, planın tamamlanmaması ile, hem bu kitlenin emeklerine yazık olmuş, hemde ülke, kalkınma planına kavuşamamıştır.

5 yıl öncesine kadar, 5 yıllık Kalkınma Planı olmasa bile, ülkemiz, 3 yıllık orta vadeli programlarla yönetilmekteydi. Yani plansız, programsız değildi. Hükümetlerin elinde bir yol haritası bulunuyordu.

Hükümet’in elinde plan, program ve yeterli bilgi yoksa, ülke nüfusunu bilmezse, enerji, su, konut, okul, hastahane, ilaç, yol ve diğer ihtiyaçlarını, yapılacak yatırımları nasıl planlayacaktır?

Son 5 yıldır KKTC’yi yöneten hükümetlerin hiçbiri, ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına yön verecek orta vadeli programı dahi yapmamıştır.

En son Orta Vadeli Program( OVP), 2019 yılında Dörtlü koalisyon döneminde, müsteşarlığını yaptığım Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanmıştı.Elbette, ondan önceki yıllarda da OVP’ ler hazırlanmıştı.Ülke, bunun eksikliğini yaşıyor.

Plan veya programı olmayan bir Hükümet, başarısız olmaya mahkumdur. Ülkemizde yaşanan birçok sorunun, plan ve programsız çözümü mümkün değildir.Nitekim de, sorunlar çözülememektedir.

Planlar ve programlar sayesinde, Hükümetler disiplin içinde hedef ve politikalarını uygulamakta, özel sektör ve piyasalar da buna göre tedbirler almaktadır. Türkiye’de yapılan bütün Hükümet icraatları, Orta Vadeli Programla uyumlu bir şekilde yürütülmektedir.

Toplumsal çıkarlara göre icraat yapmayan, kamu kaynaklarını kendi taraftarlarına göre dağıtan Hükümetler, halka eşit ve adil hizmet veremez. Halkın büyük bir bölümü haksızlığa uğradığını düşünür ve devlete, hükümete güveni sarsılır.

Uzun zamandır, halkın içinde bulunduğu sorunlar, bir türlü çözülememiş, günden güne artarak çığ gibi büyümüştür.

Devlet okullarının zamanında açılamaması, Sahte reçete soruşturması nedeniyle, kurunun yanında yaş da yanması ve birçok doktor ve eczacının hapse atılması, yazın kavurucu sıcaklarında ülkenin genelinde elektrik kesintileri yaşanması, et fiyatlarındaki artış nedeniyle, vatandaşların önemli bir kısmının et ihtiyacını Güney den karşılamaya devam etmesi, geçmişte yaşanan ihalesiz akaryakıt alımları sorunların bazılarıdır.

Ayrıca, enflasyon artışları ile, tüm mal ve hizmetlere devamlı zam yapılmasının, kısa sürede asgari ücreti ve diğer maaşları da eritmesi,ülkemizdeki bir üniversitede yaşanan diploma usulsüzlüğü, narenciyede sezonun çok kötü yönetilmesi, devlet hastanelerinde sürekli yaşanan ilaç eksiklikleri, yollardaki alt yapı eksiklikleri nedeniyle ölümlü trafik kazalarının çoğalması, ülkemizde plansızlıktan dolayı yaşanan başlıca Hükümet başarısızlıklarıdır.

Hükümet, pahalılık, enflasyon ve yoksullukla mücadele, bütçe disiplini, sürdürülebilir ekonomik büyüme, işsizlik, eğitim, sağlık ve elektrik sorunlarını çözecek politikaları öncelik vermeli ve bunları hazırlayacağı plan ve programlara dahil etmelidir.

Memleketin kalkınması için, her alanda, planlı politikalar ve hedefler ortaya konmalıdır. Halkın sorunlarının çözülmesi ve iyi hizmet alabilmesi için, bireysel ve zümresel çıkarlara göre değil, toplumsal çıkarlara öncelik verecek bir Hükümet’e ihtiyaç vardır