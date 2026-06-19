Girne’de “Yoga Run” etkinliği gerçekleştirildi

Girne Belediyesi ile N&F Prime Runners iş birliğinde “Yoga Run” etkinliği düzenlendi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne 20 Temmuz Stadyumu'nda dün gerçekleştirilen etkinlikte, adanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılar önce birlikte koşu yaptı ardından yoga eğitmeni Naile Soyel eşliğinde yoga seansına katıldı.

Etkinlikte konuşan N&F Cyprus Sport Academy Kulübü Başkanı Heyran Yamaç, sporun toplumun her kesimine ulaşmasının önemini belirterek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yoga bölümünü gerçekleştiren eğitmen Naile Soyel'e, Girne Belediyesi ve Spor Dairesi'ne destekleri sebebiyle teşekkür eden Yamaç, daha kapsamlı organizasyonlarla faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.