Gençlerin eğitimine “iki devletlilik” engeli 'Sakıncalı' zihniyet

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıslı Türkleri dünyadan ve uluslararası toplumdan uzaklaştırma adımlarına bir yenisi eklendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yayınlanan bir kararla, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğretmen ile öğrencileri bir araya getiren “İmagine” barış kültürü eğitimi programına, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve egemen eşitliğe dayalı siyaset açısından bazı sakıncalı hususlar içerdiği” gerekçesiyle ara verildi.

Projedeki hangi unsurların “İki ayrı devlet” politikasına aykırı olduğunu sormak üzere YENİDÜZEN’in ulaştığı Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, “problemin, iki toplumlu teknik komitelerinin çalışmasıyla ilgili olduğunu” söyledi, projeye AHDR isimli kuruluşun da katıldığını ve AHDR’ı “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de finanse etmesinden dolayı bir önyargı oluştuğunu” söyledi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, Imagine projesiyle ilgili dikkatlerine getirilen bazı olumsuzluklarla ilgili Kıbrıs’ın her iki tarafıyla istişare içerisinde olduklarını belirtti.

Projeye verdiği destekle ön plana çıkan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, iptal kararına anlam veremediklerini ifade ederek, tek taraflı iptali “sorumsuz bir davranış” olarak değerlendirdi; kararın siyasi nedenlerle verilmesinin iyi niyetle açıklanamayacağını belirtti.

Imagine projesinin yürürlükte olduğu dönemde görev yapan Milli Eğitim eski bakanlarından Cemal Özyiğit ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında “Bu projenin, böylesi sığ düşüncelerle, sırf kendi görüşlerine uymadığı için iptal etmelerini şiddetle protesto ediyorum” dedi.

Eğitim Bakanlığı’na gönderilen yazı… “Politikamıza ters düşecek unsurlar”

Cumhurbaşkanlığı tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na gönderilen yazıda, İmagine projesiyle “egemen eşitliğe dayalı politikamıza ters düşebilecek unsurların ileriye götürülme olanağının yaratıldığı” ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen yazıda şu ifadeler yer alıyor:

“Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan İki Taraflı Teknik Komiteler çalışmalarını ilgili kurumlarımızla istişare içinde yürütülmektedir. 2017 yılından Alman Büyükelçiliği'nin sponsorluğu ile başlatılan "Imagine" Projesi, Bakanlığı'nızın bir temsilcisinin de bulunduğu Eğitim Teknik Komitemizin himayesinde koordine edilmekte ve "Association for Historical Dialogue and Research" ile Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından uygulanmaktadır. Bu projenin milli eğitim politikamıza uygunluğu Bakanlığınız, Kıbrıs konusunda izlemekte olduğumuz siyasete uygunluğu ise Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Bundan bir süre önce, Almanya Büyükelçisi ile "Imagine" Projesi'ne ilişkin yapılan görüşmede muhatabımıza, projenin herhangi bir siyasi önyargı/mesaj içermemesi, tarafsız/önyargısız kişiler veya bir kurum tarafından hazırlanması ve proje kurgu ve materyallerinin tarafımızca da incelenip uygun görülmesi kaydıyla, uygulanmasında bir sakınca görmediğimiz bildirilmişti. Bu çerçevede, Komite'deki temsilcilerimizden, projede herhangi bir siyasi unsur ve ön yargı bulunmaması hususunda çalışma yapmaları istenerek, kullanılacak eğitim materyallerinin Eğitim Bakanlığı'mız tarafından incelenmesinden sonra tarafımıza da ulaştırılıp, onayımızın alınmasının gerekli olduğu bildirilmişti.

2022-2023 ders yılı için "Imagine" Projesi'nin uygulanmasında izlenecek yöntem ve ahiren temin edilen eğitim materyallerine ilişkin yapılan değerlendirmede, Kıbrıs adasında iki ayrı otorite/Devlet bulunduğu gerçeği ve izlemekte olduğumuz egemen eşitliğimiz ve bunun gereklerine dayalı siyaset açısından bazı sakıncalı hususlar içerdiği tespit edilmiştir.

Esasında, diğer Teknik Komitelerde olduğu gibi, bu projenin iki Tarafça müzakere edilerek birlikte hazırlanması ve uygulanması gerekirken, Imagine Projesi'nin iki taraf yerine "Association for Historical Dialogue and Research" ve "Home for Cooperation" tarafından hazırlanıp uygulanması İki Taraflı Eğitim Teknik Komitemizi bir aracı konumuna sokmakta ve sponsorları arasında sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de bulunduğu "Historical Dialogue and Research" Derneğine Kibris konusunda izlemekte olduğumuz egemen eşitliğe dayalı politikamıza ters düşebilecek unsurlan ileri götürme olanağı yaratmaktadır.”

Cumhurbaşkanlığı’ndan Eğitim Bakanlığı’na gönderilen yazının ardından, Eğitim Bakanlığı da Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek, projenin ertelenmesine karar verildiğini duyurdu:

“KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan yazı gereği ‘Imagine Projesi’nin yeniden değerlendirilmesine imkân vermek amacıyla projenin uygulanmasının KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından ertelenmesine karar verilmiştir.”

Cumhurbaşkanlığı: “AHDR’ı Kıbrıs Cumhuriyeti de finanse ediyor”

Projedeki hangi unsurların “İki ayrı devlet” politikasına aykırı olduğunu sormak üzere YENİDÜZEN’in ulaştığı Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, “problemin, iki toplumlu teknik komitelerinin çalışmasıyla ilgili olduğunu” söyledi.

Bu tip çalışmaların, komiteler, iki taraftan teknik uzmanlar ya da ilgili dairelerin ortak projeleri olma yükümlülüğü bulunduğunu söyleyen Olgun, “Burada farklı bir şey oldu. Association for Historical Dialogue & Research (AHDR) bu noktaya dahil oldu ve projenin onların promosyonu olduğunu söylüyorlar” dedi.

AHDR’ın eğitim sistemine sokacağı materyalleri inceledikten sonra, AHDR’ı da inceleme kararı aldıklarını söyleyen Olgun, “Bu kuruluşu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de finanse ettiğini gördük. İşin içine bir önyargı giriyor. Kıbrıs Cumhuriyeti bu kuruluşun bir paydaşı. Hal böyle olunca, teknik komite neredeyse tali bir duruma geliyor” dedi.

BM: “İki tarafla istişare içindeyiz”

Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, Imagine projesiyle ilgili dikkatlerine getirilen bazı olumsuzluklarla ilgili Kıbrıs’ın her iki tarafıyla istişare içerisinde olduklarını belirtti.

Siddique konuyla ilgili açıklamasında, 2017 yılında başlatılan ve "barış eğitimi ve her iki toplumdan okul çağındaki çocuklar arasındaki bağlantıları iletişim yoluyla artırma"nın amaçlandığı Imagine projesinin İki Taraflı Eğitim Teknik Komitesi himayesinde Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ve Dayanışma Evi tarafından yürütülüp Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edildiğine işaret etti.

Barış eğitimine verdiği öneme defalarca vurgu yapan BM Güvenlik Konseyi'nin bu tutumunu Kıbrıs ile ilgili 2646 (2022) sayılı kararında da yinelediğine işaret edilen açıklamada, BM'nin de her iki tarafla temas içinde olduğu vurgulandı.

Maviş: “İptal kararına anlam veremedik”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, iptal kararına anlam veremediklerini ifade ederek, tek taraflı iptali “sorumsuz bir davranış” olarak değerlendirdi.

Programın; okul, öğretmen ve öğrencinin faydasına olan, yıllardır başarıyla yürütüldüğü ifade eden Maviş, kararın siyasi nedenlerle verilmesinin iyi niyetle açıklanamayacağını belirterek, “sendikal sorumluluğumuz gereği tüm ilgili taraflarla görüştükten sonra detaylı açıklamamızı yapacağız” dedi.

Projeyle ilgili bilgiler veren Maviş, İmagine’ın Eğitim Teknik Komitesi himayesi ve kontrolünde 2016 yılından beridir sorunsuz devam ettiğini ve katılan okul, öğretmen ve öğrencilerden çok olumlu dönütler aldıklarını kaydetti.

Maviş, eğitim sistemi içerisinde yer alan tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılabildiği Imagine Projesi kapsamında, öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, ön yargıları anlayabilme, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme ve dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme gibi önemli temaların yer aldığını belirtti.

Program çerçevesinde, ada içerisinde doğum yerine bakılmaksızın tüm öğrenci ve öğretmenlere yönelik karşılıklı gezi ve gözlemler düzenlendiğini de anlatan Maviş, “Bu etkinlikler ada içerisinde hareket özgürlüğü olmayan bazı öğrenci ve öğretmenlerimize önemli bir fırsat yaratmakta” dedi.

Özyiğit: “Sığ düşüncelerle, sırf kendi görüşlerine uymadığı için iptal etmelerini şiddetle protesto ediyorum”

Imagine projesinin yürürlükte olduğu dönemde görev yapan eski Eğitim Bakanları’ndan Cemal Özyiğit YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında “Bu kararı şiddetle protesto ediyorum” dedi.

Söz konusu projenin, iki toplumun birbirine yakınlaşmasına olanak sağladığını, iki taraftaki gençlerin birbirini tanımasına, işbirliği yapmasına, yardımlaşmasına ön ayak olduğunu söyleyen Özyiğit, “Özellikle birbirinin kültürünü, dilini bilmeyen; uzaktan izleyen gençlerin yakınlaşması ve Kıbrıs’ta bir barış kültürünün yerleşmesi açısından son derece önemli bir projeydi” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, “Bu projenin, böylesi sığ düşüncelerle, sırf kendi görüşlerine uymadığı için iptal etmelerini şiddetle protesto ediyorum” şeklinde konuştu.

Kendi bakanlığı döneminde, projeye tam destek verdiklerini anımsatan Özyiğit, “Bizim dönemimizde, proje kapsamında Yunanca, kuzeydeki eğitim sisteminde seçmeli ders olarak uygulanmaya başlanmıştı” dedi.

Imagine Projesi nedir?

İmagine Projesi, İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin okullar, öğretmenler ve öğrenciler arası güven yaratıcı faaliyetleri kapsamında 2017 yılından beridir yürüttüğü iki toplumdan 6 binden fazla öğrenciyi bir araya getirmeyi başaran bir barış kültürü eğitim programı olarak ifade ediliyor.

Eğitim programının genel amaçları arasında öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, ön yargıları anlayabilme, bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilme, dezavantajlı gruplara farkındalık geliştirme, iletişim becerisi geliştirme, çoğulculuğu benimseme, eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etme, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme, demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlama, dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme gibi önemli temalar yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Eğitim Bakanlığı'na gönderilen yazı...