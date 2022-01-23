Geçim-Meçim Bir Yana…  Bugün SEÇİM Var

Ömrüm boyunca kaç tane ‘Seçim Günü’ yaşadım ? Hatırlayamadım, sayamadım. Ve işte bir yenisi daha geldi. Bugün de bir SEÇİM var. Her birindeki tartışmaların yeni bir boyutu beraberinde getirdiği bir SEÇİM daha…

Taraflar var yine. ‘O’ binadaki elli adet koltuğun kimler tarafından paylaşılacağı bekleniyor merakla (!)… Yine, ‘Seçenler’ de ‘Seçilenler’ de tartışılacak günlerce… Haaa, bir de ‘Boykotçular’ da var bu kez. Sayıları, ve bu sayının sandık sonuçlarını nasıl etkileyeceği de merak ediliyor…

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Seçim Yasakları var her zaman olduğu gibi. Ve bu yasaklara bizler de dikkat etmek zorundayız. Bu nedenle de fazlaca bir şey yazamıyoruz, söyleyemiyoruz bugün. İyisi mi, yine fıkralarla geçiştirelim bugünü de.

Fıkralar

Neden alkışlamadı

Milletvekili adaylarından biri akıl hastanesini de ziyaret etmiş. Bir konuşma yapmış. Dinleyicilerden büyük bir alkış tufanı kopmuş. Bir kişi hariç. Kollarını çözmeden öylece bakıyormuş. Aday gitmiş yanına:– “Sen neden alkışlamadın? diye sorunca adam, “Beyefendi, ben hasta değil, hastabakıcıyım” demiş.

Doğruyu Söylemezler…

İçinde yalnızca siyasetçilerin bulunduğu bir minibüs gece yarısı kaza yapmış. Hiç kurtulan olmadığı söylenmiş. Yardıma koşanlar, vefat eden siyasileri hemen gömmüşler.

Ertesi gün olay mahalline gelen polis, kazadan sağ kurtulan olup olmadığını sormuş. Vefat eden siyasileri gömenlerden biri kafasını kaşıyarak “Valla…” demiş “Bazıları yaşadıklarını iddia ettiler ama siyasileri bilirsiniz, doğruyu söylemezler”

Adres

Seçmenlerden biri oyunu kullandıktan birkaç saat sonra geri döner. Görevliye “Oy pusulamı rica ediyorum” der.. Görevli “Geri verilmez. Mümkün değil. Neden istiyordun ki ?”diye sorar.

“Adres yazacağım...”

“Oy pusulasına adres yazılmaz ki…”

“Geçen seçimde yazmadım, oylar başka partiye gitti…

İki Top Sesi”

İnsanlar yolda yürürken top atışı sesi duymuşlar. Yaşlı bir kadın polise sormuş: “Oğlum, neden top atıldı?” Polis “Başkan geldi teyze, onun için atıyorlar” diye cevap vermiş. Tam o sırada ikinci top atış sesi gelince yaşlı kadın “Vah vah, demek ilk atışta isabet ettirememişlerdi” demiş.

Sizden duymak

Başbakan görevden ayrılmış, ertesi gün telefonu çalmış. Arayan kişi “Sayın Başbakanla görüşmek istiyorum” demiş. Eski başbakan “Ben artık Başbakan değilim” diyerek telefonu kapatmış. Biraz sonra, aynı kişi tekrar arayarak aynı istekte bulunmuş.

Bu bir kaç kez tekrarlanınca sinirlenen eski Başbakan “Beyefendi, Başbakanlıktan ayrıldığımı söylüyorum, tekrar tekrar niçin arıyorsunuz” deyince, arayan kişi “Kusura bakmayın efendim” demiş “Bunu sizden duymak, beni çok rahatlatıyor da.”

Sokak Ağzı

“Yıl 2022. Karanlıklarda elektriksiz geceler geçiriyoruz. Ne nedeni ne de çaresi hakkında bir açıklama yok”

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“Aha zamlı maaşlar da geliyor gene şikayet ?”

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“Adayların tek hedefi kırmızı koltuklar değil. Aynı zamanda 40 küsur bin liralık maaşlar.”

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“Çok merak ettim. Milletvekili maaşları 43 bin liraysa, Başbakan ve Cumhurbaşkanının maaşı ne kadardır ? Bir bilen var mı ?”

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“Maraş’ın yıkık dökük halinde bile hırsızlık suçlamasıyla tutuklananlar varmış. Adamlar ekmeklerini taştan çıkarmaya çalışıyorlardı herhalde. 74 hırsızlar ise bıyık altı gülüyorlar.”

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“Tek bir umudumuz kaldı, piyango. Sürekli bilet alıyorum. Es kaza bana çıkarsa da memleketten vızzzz.”

Anlayana

“Politikada hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa, öyle planlanmıştır.” (Roosevelt)