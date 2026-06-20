“Fare Kapanı” DAÜ'de sahnelendi
Agatha Christie’nin klasik eseri Fare Kapanı, DAÜ Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelendi.
A+A-
DAÜ Tiyatro Topluluğu “Fare Kapanı” adlı oyunu sahneledi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, DAÜ Tiyatro Topluluğu tarafından yıl sonu tiyatro oyunu olarak sahnelenen, dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha Christie’nin klasik eseri Fare Kapanı, üç gün boyunca DAÜ Aktivite Salonu’nda izleyiciyle buluştu.
Bu haber toplam 155 defa okunmuştur
Etiketler : DAÜ Tiyatro Topluluğu, Fare Kaplanı