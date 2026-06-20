“Fare Kapanı” DAÜ'de sahnelendi

DAÜ Tiyatro Topluluğu “Fare Kapanı” adlı oyunu sahneledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, DAÜ Tiyatro Topluluğu tarafından yıl sonu tiyatro oyunu olarak sahnelenen, dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha Christie’nin klasik eseri Fare Kapanı, üç gün boyunca DAÜ Aktivite Salonu’nda izleyiciyle buluştu.