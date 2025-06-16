Bu konuda çok şey biliyormuş gibi konuşmak – ya da yazmak komik olur!

Hangi konuda mı?

Füzeler konusunda!

Menzili şu kadar kilometre!

Nükleer başlık da takılabilir falan ve de filan!

-*-*-

İran, İsrail’i bombalıyor ya ve biz de bu füzeleri havada görüyoruz ya…

Acaba bu füzelerden biri, İsrail’den en az 300 kilometre uzaktaki Kıbrıs Adası’na ve bu Ada’nın Kuzey tarafındaki KKTC’ye isabet eder mi?

-*-*-

81’lik havan mantığıyla – hesaplayarak attıklarından eminim!

Haliyle 300 kilometrelik bir “hata” payı için “gözcü” ya da “nişancının” falan sarhoş olması gerekir!

-*-*-

Şaka!

Ama bu işin şakası olmaz tabii ki!

-*-*-

Bazı konularda illa ki açıklama yapma hastalığımız var, “senin etin ne budun ne?” diye sorasım geliyor!

Bu yüzden de yazıya “biliyormuş gibi konuşmamak lazım” şeklinde başladım…

-*-*-

Bazen yönetenlerimiz öyle açıklamalar yapıyor ki, sanırsınız Dünya siyasetini külliyeden şekillendiriyoruz!

Hiçbir güç ve nüfuza sahip olmayan “yasal bile kabul edilmeyen” – “eti budu yarım önge çekmeyen” bir garip ülkedir KKTC!

-*-*-

Haliyle İran veya İsrail’in hedefinde olma olasılığı sıfırdır!

-*-*-

Haaa İran, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni vurur mu?

İngiltere savaşa girerse belki!

Yani Ağrotur ve Dikelya ama daha da çok tabii ki faal olan Ağrotur tehlikede!

-*-*-

Peki hedef şaşar mı?

Yüz kilometre kayabilir mi?

-*-*-

Ersin Tatar’a sormak lazım!

İyi hesap yapan biridir…

Kendi açıklamasında da dediği gibi Yaşar Güler ile de telefonda konuşabiliyor…

E Yaşar Güler eski bir orgeneral – askerlik – füze bilgisi mutlaka vardır!

Eminim Tatar’a bir şeyler de anlatıyordur!

Umarım arada, “siz askerliğinizi nerede yaptınız Ersin Bey?” gibi bir soru da sormaz!

-*-*-

Neyse, savaş yayılabilir mi?

Özelde KKTC, genelde tüm Ada olası bir saldırı tehdidi altında mı?

Bilemem!

-*-*-

Tedbir almak şart mı?

Mutlaka şart!

-*-*-

Tedbir almak nedir?

Önce gereksiz ve “aha iş yapıyoruz – toplantıdayız” görüntüleriyle birlikte saçma sapan açıklamalar yapma hastalığını durdurmak lazımdır…

-*-*-

Sonra, mesela sığınak konusudur…

Nüfusu bilmiyoruz; neye göre hesaplayacağız belli değil!

Üstüne üstlük sığınak fonunun parasını yemişiz!

Klasik bir KKTC film senaryosu!

Parayı yedik, sığınak yok!

Sığınağa kaç kişi girecek hesaplama şansımız da guduru!

-*-*-

Bu arada petrol fiyatları yükseliyor…

Türk Lirası dün yine değer kaybını sürdürdü…

“Turizm ne olacak?” konusu var!

Bu konularda neler yapılabileceğini konuşmak, tedbir almak şarttır…

-*-*-

Kısacası diyeceğim şudur; bizi yönetenlerin açıklamaları kelimenin tam anlamıyla “gereksiz”!

Tamamen şov maksatlı!

Gerekli olanlarla ilgili de pek kafa yoran yok!

Hatta hiç yok!

-*-*-

Ayrıca ne yapabiliriz ki?

Etimiz ne budumuz ne?

-*-*-

İsrail, olur da – kazanır da – İran bir şekilde rejim değiştirir de - İran’dan sonra Türkiye’ye sıra gelirse – ki ihtimal verenler vardır; o zaman ne yapacağımızı düşünmekte fayda var!

Veya, Türkiye herhalde onu da düşünmüştür!

Hastürer’in İrlandalı duruşu hepimize örnek olsun!

Sevgili Hasan Hastürer dün sabah televizyon programımda konuğumdu…

Hastürer ile program dışındaki sohbetimizde meslektaşları olan rahmetlik babamdan, annemden sohbet ettik…

Anneme selamlarını iletti…

-*-*-

Hasan Hastürer, bir tanıdığı, bir dostu düşmeye görsün; yanına koşan ilk kişidir…

Bu özelliği, güzel bir insanın duruşudur ya da güzel insan duruşudur…

-*-*-

Hasan Hastürer, geçtiğimiz günlerde, binlerce Amerikan doları ödenerek Ersin Tatar’ın seçim propagandası için getirildiği KKTC’de, gayet züppe bir şekilde “Annan Planı’na evet diyenler ahmak ve haindir” diyen İlber Ortaylı adlı dangalağa yağa kalkıp yanıt verdi…

-*-*-

Ülkede iki ya da üç Saray ödeneklisi dışında “evetçi veya hayırcı” hemen tüm Kıbrıslı Türkler Hastürer’in yaptığının doğru olduğundan emindir…

-*-*-

“Hocam, bir elin cebinde konuşmak bilinçli bir tavır mıydı?” diye sordum…

“Evet, bu şekilde konuşmaya İrlandalı duruşu denir” dedi…

-*-*-

Nedir İrlandalı duruşu?

İrlandalılar, İngiliz kraliyetine, soylularına karşı tavırlarını göstermek ve “size boyun eğmiyoruz, saygı da duymuyoruz, sizi tanımıyoruz” demek için, konuşurken genellikle bir ellerini ceplerine sokarlar…

-*-*-

İrlandalı aktör Cillian Murphy bunu sıklıkla yapan bir isim…

Ama en ünlüsü, eski rugby oyuncusu ve şu anda teknik direktörlük yapan Ronan O'Gara…

İrlandalıların kahramanlarından olan O’Gara, İngiliz Kraliçesi Elizabeth’in huzurunda eli cebinde durmuş ve İngiliz yanlıları tarafından “kaba adam” olarak lanse edilmişti…

-*-*-

Sen beni yok sayamazsın!

Bana demokratik tercihimle ilgili aptal ya da hain diyemezsin!

Dersen, ben de elimi cebime sokar, sana yanıtımla birlikte, duruşumu da gösteririm!

Kimsin be sen?

-*-*-

Tufan Erhürman’ın dediği gibi; “İyi ki ayağa kalktın, iyi ki konuştun, bu şartlarda iyi ki elini cebine koyarak konuştun Hasan Abi...”