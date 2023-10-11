Ersin ve Tahsin beyler istifa eder mi?

Efendim, Türk devletlerinin, şu teşkilatın, bu örgütün toplantısına, “Kıbrıs Türk Devleti” adıyla katılacağız!

Devletin adıydı, şanıydı, değiştiydi, değişecekti, Rumlar devletimizi tanımazsa asla masaya oturmayız falan ve de filan derken, Pile konusunda Rum tarafı ile uzlaşıldı.

Elbette uzlaşmak için masaya oturuldu.

Şimdi, Pile – Yiğitler Yolu inşa edilecek…

Ara Bölge’ye girişte barikat olacak…

Güney tarafını Slovakyalı BM askerleri, Kıbrıs Cumhuriyeti adına kontrol edecek.

Ticari mal geçişi olmayacak…

Yani, Ersin ve Tahsin beylerin iddialarına – savunduklarına - tezlerine pek uyan bir şey yok!

-*-*-

Peki, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yeni bir özel temsilci atayacak mı?

Bunda da uzlaşıya varıldı…

Kıbrıs Türk tarafı, “asla olmaz, mümkün değil, karşıyız, imkansız” dedi…

Aha oldu!

Temsilcinin kim olduğu bile belirlendi ama ismi şimdilik açıklanmayacak…

-*-*-

Bu arada Nicos Christodulidies de Temsilci’nin adı açıklandıktan sonra, Kıbrıs Türk toplumu ile ilgili açılımlarını önümüze koyacak…

-*-*-

Ersin Tatar mı?

Tahsin Ertuğruloğlu mu?

Azacık “mideleri” olmuş olsaydı, çoktan istifa ederlerdi…

Gayet açıktır, gayet görülürdür ki; Türkiye’de Kıbrıs ile ilgili yeni bir siyaset vardır…

Ve bu siyasette Tahsin bey ile Ersin bey ve kafadaşları “out”tur!

Ve bu siyaset, yerel seçimleri takiben, İsrail – Filistin savaşının da gidişatı doğrultusunda, yaşama geçirilecektir…

Eşit ve egemen devletin tek gururu yargısıdır!

Ersin Tatar olsaydım, dün KKTC İstinaf Mahkemesi’nin, Afrika Gazetesi, Şener Levent ve Ali Osman Tabak ile ilgili olarak daha önce alt mahkemenin verdiği “beraat” kararını onaması sonrası derhal bir açıklama yapardım.

Ve derdim ki; “yargımız, eşit, egemen ve bağımsız bir devletin organı olarak, doğru veya yanlış, kendi iradesiyle bu kararı almıştır, devletimize hayırlı olsun”…

Ama diyemedi!

Diyemez!

-*-*-

Evet, eski adı Afrika, şimdiki adı Avrupa olan gazeteye ve iki yöneticisi Levent ile Tabak’a, 2017 yılında KKTC Başsavcılığı dava açmıştı…

Dava konusu, Tayyip Erdoğan ile ilgili bir karikatür / kolaj çalışmasıydı…

Alt mahkeme iki yıl kadar önce gazete ve iki yöneticisiyle ilgili beraat kararı verdi.

Üç yargıçla toplanan İstinaf Mahkemesi, dün, Başsavcılığın itirazının kararını okudu ve 2’ye 1, gazete ve yöneticileri lehine karar açıkladı. Alt mahkemenin kararını onadı, onayladı.

-*-*-

İstinaf Mahkemesi’nin kararı çok önemli!

Çünkü, gerçekten son derece bağımsız bir şekilde, Türkiye’den gelen tüm mesajlara rağmen, bu kararı almış olmak, yukarıda da belirttiğim gibi, devletin başının bağımsızlık adına devletiyle övünmesi gereken bir şeydir…

Ama devletin başındakinde ne gezer öyle “sevgi” diyelim!

-*-*-

Türkiye’den gelen mesajlar neydi peki?

Mahkeme çıkışı Şener Levent’in de dediği gibi, Ankara, aynı davayı kendisinin gıyabında açtı ve bir yıllık hapis cezası verdi… Bu ceza paraya çevrildi…

İşte bu bir mesajdı!

Ve buna rağmen, Levent ve Tabak beraat etti…

-*-*-

Bu dava, yargı adına gerçekten çok zor bir sınavdı…

Hukuk neyi emrediyorsa, en ince ayrıntısına kadar incelenerek verilen, son derece kapsamlı ve bundan sonraki benzer davaları etkileyebilecek bir karar verildi…

-*-*-

Dediğim gibi, bu karara en çok, Ersin bey ve yandaşları sevinmeliydi…

Bunu yapıp, KKTC adını verdikleri ve “egemen eşit” olduğunu söyledikleri; “kesinlikle bağımsız olduğu” konusunda ısrarcı oldukları devlete sahip çıkmaları gerekiyordu

Çıkmadılar!

Korkudan tabi ki!

Türk – İslam Sentezi’nde Filistin çatlağı!

Hamas’ın geçtiğimiz Cumartesi günü İsrail’e karşı başlattığı kanlı saldırı ve akabinde İsrail’in tüm gücüyle yanıt vermesi, Türkiye’de yıllardır birlikte hareket eden “Ümmetçilerle Milliyetçileri” böldü…

-*-*-

Bu bölünme, Ak Parti ile MHP’nin de arasını açar mı bilemem ama “Ümmetçi” kesim, Orta – Doğu’nun çok büyük bir kan gölüne dönmüş olmasında “Filistin – Hamas” tarafını destekliyor; Milliyetçi kesim ise açıkça İsrail’e destek vermese de, Filistin’in “Türk – Türkiye düşmanı” olduğunu savunuyor…

-*-*-

Türk İslam Sentezi’nde çatlamaya neden olan Filistin – İsrail kavgasında, “evliyaları gönderdik, Hamas’a destek verecek” diyen hacı hoca yobazlar var…

Bazı yobazlar, “Mehmetçik Gazze’ye” sloganlarını alkışlıyor falan…

-*-*-

Öte yanda, Filistinlilerin, Osmanlı’yı arkadan vurduğunu; aynı Filistin’in “Ermeni Soykırımı” ile ilgili olarak Ermeni tezlerini açıkça desteklediğini belirten bir kesim söz konusu…

Aşırı Türk milliyetçisi bu kesim, Filistin’in, Kıbrıs konusunda da Rum yanlısı olduğunu ve KKTC’yi tanımadığını söylüyor…

Kooperatif ve Devlet işi!

Binboğa’ya 7 kişi aldık!

Kim aldı?

Fikri abi!

Peki sonra ne oldu?

Ünal abi kızdı!

Binboğa’ya alınan 7 kişi de durduruldu!

Dün kendilerine “sizi durdurduk” denmiş!

KKTC mi?

Nüfusu mu?

KKTC’nin nüfusu 7 değil!

Eskiden “kalabalık”tı!

Şimdi “söyleyemem!”

Dev bir çınarımız daha devrildi… Yusuf Ziya beyefendi Lefkoşa’da 10 Ekim 2023’te vefat etti ve dün toprağa verildi… Kıbrıs Türk toplumuna ait Vergi Dairesi’ni kuran, ilk müdürlüğünü yapan ve çoktan yitirdiğimiz “dürüstlük, doğruluk ve topluma hizmet” ilkelerinin son temsilcilerinden biriydi … Allah rahmet eylesin… Evlatlarına, sevenlerine başsağlığı dileriz…