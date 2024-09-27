Sorsan “bizim de hakkımız” diyecekler!

Allah Allah!

Niye hakkınız olsun ki?

-*-*-



Sizin ayrı ve de bağımsız ve de egemen ve de eşit bir devletiniz yok mu?

Niye gidip de Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu alıyorsunuz?

-*-*-

Üstelik bırakın almış olmayı, milliyetçi yalancı ve milliyetçi sahtekar kesimin tamamına “madem ki siz ayrı devlet istiyorsunuz, o zaman getirin pasaportları iade edin” deseler, bir, bilemediniz iki kişi süresi dolmuş pasaport iade etmenin ötesine gitmeyecek!

-*-*-

Bunu da geçtim!

Bu milliyetçi ve yalancı federal çözüm düşmanlarına “ya KKTC ya da Kıbrıs Cumhuriyeti” deseler; vallahi da billahi da bir bilemediniz ikisi hariç, tamamı Erdoğanofobia (Tayyip bey korkusu) nedeniyle gizli gizli de olsa “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni seçecek!

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Dürüst olun ve risk alın!

Sizin ayrı, eşit, egemen ve bağımsız bir devletiniz varsa; Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkınız yoktur!

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Kısacası sevgili Malatyalı kardeşlerim, bu yalancı – sahte – milliyetçi kardeşlerin aslında temel hedefi iki tanedir:

1 – Erdoğanofobia nedeniyle tir tir titrerken, koltuğu korumak!

2 – Kıbrıs’ta çözümsüzlüğü ve mevcut yeme içme düzeninin devamından nemalanmak!

-*-*-

Sakın, “benim Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportum – vatandaşlığım yoktur” demeyin!

Elimde, 2019 Avrupa Parlamentosu Seçmen Listesi var…

Yayınlarım!

Erdoğan’a rezil olursunuz!

En yukarıdan en aşağıya, Türk milliyetçisi geçinen tüm sahtelerin Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu vardır…

Bir ya da iki kişinin ismini listede bulamadım ama evlatları kesinlikle listede!

-*-*-

Haaa isimlerini bulamadıklarım, soyadı değişikliğini de kaydettirmemiş olabilir!

Yani adı Mehmet baba adı Hasan’dı ama 1974 sonrası Cumhur soy adını aldı!

Listede adı hala Mehmet Hasan’dır, “Cumhur” yoktur!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Listeyi yayınlarsam ne mi olur?

Herkes biliyor pasaportunuz olduğunu sahte milliyetçi abilerim!

Yayınladığım anda, tümünüz TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde kuyruğa girip, Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’e, benim ne kadar ciddi bir hain olduğumu anlatmaya gidersiniz!

-*-*-

Oysa, eminim Erdoğan da Serim de sizin ne cins bir hain olduğunuzu çok iyi biliyor!

Kullanım süreniz dolduğunda tümünüz çöpe atılacaksınız, bilin istedim!

Kağıt mendil veya tuvalet kağıdı kadar değerlisiniz!

Vergi, vatan görevi ve milliyetçilik!

Efendim Ercan Havaalanı’nı işleten ya da yapan şirket vergi ödememiş!

Müdürü açıklama yapmış ve özetle demiş ki, “… teknik olarak hakkımız var!”…

-*-*-

Kuzey Kıbrıs coğrafyasında, 1974 sonrası kurulan sahte ganimet düzeninde iki şeye dikkat edeceksiniz!

1 – Milli bayramlarda çok ama çok büyük bayraklar asanlar, asla vergi listelerinde önlerde değildir!

2 – Aşırı milliyetçilik, sürekli iktidar partileri destekçiliği sergileyenler de aynı listede çok gerilerdedir!

-*-*-

Bayrak ve milliyetçilik, aslında vergi hırsızlığını örtmek için kullanılan iki enstrümandır!

-*-*-

Verenlerin, listenin en üstlerinde olanların bu tür dertleri olmadığı da apaçıktır!

-*-*-

Haaa birkaç istisna mı?

Elbette vardır!

-*-*-

Efendim şu verdiydi, bu vermediydi!

O kaçırdıydı, bu helal olsundu!

-*-*-

Devlet, devletse; sistemi, yasası, düzeni, kuralları, denetimi varsa; kimse vergi kaçıramaz!

İstisnalar dışında; vergi hırsızlarının tamamının Kıbrıs’ta çözüm düşmanı ya da çözüm düşmanlarının destekçisi olması da rastlantı değildir!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Hem bir numaralı KKTC’ci; hem de bir numaralı vergi kaçırıcısı olmak ayıp ötesidir!

Tıpkı, Türk faşisti bedelli askerlik yapmış olanlar gibi!

-*-*-

Bu devleti gerçekten seviyorsan, vergisini verirsin!

Vermiyorsan, sevmiyorsun!

-*-*-

Türk milliyetçisiysen, askerlik gibi Türk kutsallığı içeren bir görevi parayla yapmazsın!

Hem askerliği parayla yapacaksın; hem de Türk milliyetçisi olacaksın!

Yoktur öyle bir şey!

Siz külliyeyi bitirin çocuklar spor salonu istemez!

Gerçekten bana çok koyuyor!

İçimden her türlü bedduayı edesim geliyor ve ediyorum!

Bilesiniz!

-*-*-

Gösteriş meraklısı, sahte devlet sevdalılarının külliyesine milyarlar harcanıyor ama çocukların bırakın sağlıksız, yıkılmak üzere ve Rumlardan kalma okullarda eğitim görmesini; tek tük spor salonu kullanılamıyor!

-*-*-

İşte bunlardan biri!

Lefkoşa’daki Necati Taşkın Spor Salonu…

Bu salonu hafta içi öğleden sonraya kadar aynı adlı ilkokulun öğrencileri kullanıyor…

Sonra dernekler, kulüpler…

-*-*-

Elbette kullananlar da doğru dürüst kullanmıyor ama devlet ortada hiç yok!

50 kez külliye inşaatını ziyaret edip önünde boy boy fotoğraf çektiren yağcılar; acaba bir tek kez bu salonu ziyaret etti mi?

-*-*-

Külliyenin cumhurbaşkanlığı ve meclis binalarını geçtim; sadece camisi yapılmasaydı, yepiz yeni 20 tane spor salonumuz olmazsaydı, benim de adım Ersin olsundu!