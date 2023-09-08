En son nüfus rakamı: 399 bin 727

Kalabalık içerisinde kaybolduğumuzu anlatmıştım.

Nüfus siyaseti olmayınca planlama da yapılamıyor; içimiz küfleniyor, sokağa çıkmak zulme dönüşüyor.

Gelişigüzel yaşıyor, rezil oluyoruz.

Hayat kalitemiz, standardımız, keyfimiz dibe çekiliyor.

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İstatistik Kurumu başkanı İrfan Tansel Demir'den en son nüfus verilerini istemiştim.

Girne ve İskele'deki olağanüstü nüfus hareketi sonrası özellikle bu iki ilçe anlamında verilerin çok güvenli olmadığını kendisi de kabul ediyor.

Yine de 2022 yılı sonu için bir “nüfus projeksiyonu” paylaştı, teşekkür ediyorum.

Nüfus Projeksiyonu doğum, ölüm, ülkeye giriş-çıkış gibi kayıtlardan yola çıkılarak hazırlanıyor.

Buna göre Kıbrıs’ın kuzeyine dair en son nüfus tahmini 399 bin 727 olarak ortaya çıktı.

2021 Yıl Sonu Projeksiyon Nüfusa göre Toplam Nüfus 390 bin 745 olarak hesaplanmıştı.

“Resmi” verilere göre demek ki % 2.30 gibi bir artış var.

Malta örneğinde nüfusun en yoğun arttığı dönemde bu oranı % 0.33 olarak not düşmüştük, anımsayınız.

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Nüfus öngörüsünde ilçelerde durum ne?

Bakalım!

Lefkoşa 133.596

Mağusa 95.673

Girne 101.114

Güzelyurt 24.824

İskele 29.998

Lefke 14.522

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Bu rakamların bize ne ifade ettiğini pek bilmiyoruz.

Çok açık gördüğümüz gerçeklik şu…

Altyapımız böylesi bir nüfusu kaldırmıyor.

Ne yollarımız ve kanalizasyon…

Ne de acil servisler ve okullar…

Yetmiyor!

***

Bir de “suçlar” var tabii…

Nüfusu yönetmek yerine cezaevinde yer açmaya çalışıyor, polis istihdam ediyor, dağ taş kamera döşüyoruz.

Böylesi bir nüfus ve yurttaşlık politikası ile nitelikli eğitim ve sağlıktan söz etmek imkansız noktaya geliyor.

Yaşlı insanlara, kronik hastalara, ihtiyaçlara, yoksullara destek programları geliştirilmiyor.

Trafiği de yönetemezsiniz bu ortamda çevreyi de!

İnsan olmaktan çıkıyoruz giderek…

Hele de onca basiretsiz yöneticiyle…

Döviz, TL ve güneyde çalışmak

Söz rakamlardan açılmışken, iki ayrı paylaşım gördüm, derin derin düşündüm.

Dünya Bankası Danışmanlarından, Ekonomist Mertkan Hamit, adanın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türklerin “iki kat” arttığına dikkat çekiyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar Dairesi'nin verilerine göre 2020'de güneyde aktif çalışan Kıbrıslı Türk sayısı 1.525 kişiydi, bugün, 2.143’e ulaştı.

% 106'lık bir artış!

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Milletvekili Ürün Solyalı da Türkiye’deki “Orta Vadeli Ekonomi Planı”nı anımsattı.

Dolar öngörüsü 48 TL olarak açıklandı!

2024’de 36,78…

2025’te 43,93…

2026’da ise 47,79 TL olması ön görülüyor doların…

Sterlini, Euro’yu hayal bile edemiyorum.

Ne yapacak “TL”ye mecbur edilen Kıbrıslı Türkler peki?

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Kıbrıs kimliğine sahip olanlar güneye gidecek Euro kazanarak çalışmak için!

Ya da Avrupa’ya göç edecek.

Peki düz “KKTC vatandaşları” ne olacak?

Umarım kendilerini bu “mağara”ya hapsedenlerden hesap soracaklar…

Umarım “milli ninnilerin” etkisinden tez zamanda uyanacaklar…

'Geçişler' için tedbirler ne oldu?

Güneyde geçişlere yönelik yoğunluğun giderilmesi için kimi tedbirlerin düşünüldüğünü okudum.

Hemen aklıma geldi, Ünal Üstel'in talimatı ile kurulan komite geldi.

Yalan oldu.

Tam 16 ay geçti üzerinden...

UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay'ı da "başkan" yapmışlardı o komiteye...

Yine havada uçuşmuştu vaatler...

"Büyük değişimler" olacaktı.

Ekonomik örgütler de katkı koyacaktı.



27 Mayıs 2022'de yapılmıştı ilk toplantı.

Öylece kaldı.

Daha ne kadar kandıracaklar bu halkı?