"En ideal çözüm Federasyon"

Farklı Bakış

Meltem SONAY

Genel Seçim’e sayılı gün kaldı, yarış hızlandı. Milletvekili adayları ‘farklı bakış’ açılarını YENİDÜZEN’le paylaştı. YENİDÜZEN, adayların farklı bakış açılarını 5 soruyla sizler için yansıtıyor.



SORULAR



1 Sizce ilk müdahale edilmesi gereken iç sorunumuz nedir?

2 Ekonominin kurtuluş reçetesini yazmaya nereden başlarsınız?

3 Euro mu, Türk Lirası mı… Peki nasıl?

4 Federal çözüm mü, yoksa KKTC’yi tanıtmak mı?

5 TC-KKTC ilişkileri hangi zeminde olmalı?

KİMDİR?

MUHİTTİN TOLGA ÖZSAĞLAM:

DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Muhittin Tolga Özsağlam, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başladı, doktora sırasında akademik araştırmalarını Rusya’nın St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nde gerçekleştirdi ve doktora tezini 2006 yılında Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Lefke Avrupa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Özsağlam, öğrencilik yıllarında çeşitli öğrenci örgütlerinde yer almış, birçok sivil toplum örgütünde ve basın kuruluşunda çalışmalar yaptı. Halen CTP MYK Üyesi olarak yerel yönetimler sekreterliğini yürüten Özsağlam, İngilizce, Rusça ve temel düzeyde Yunanca biliyor.

EVRİM BENZETSEL:

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun oldan Evrim Benzetsel, University of West of Scotland’da Politika Analizi ve Global Yönetim Yüksek Lisansı’nı “Şehir Planlama Politikaları” tez konusu ile tamamladı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde grup diyaloğu, liderlik eğitimi ve barış kültürü eğitim ve seminerlerine katılan Benzetsel, turizm sektöründe çeşitli kademelerde uzun süre çalıştı. Şu an gayrimenkul sektöründe yönetici olarak çalışan Benzetsel, Toplumcu Demokrasi Partisi’nde Gençlik Örgütü Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği gibi çeşitli kademelerde görev aldı. Halen TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi olan Benzetsel, iyi derecede İngilizce biliyor.

CTP Milletvekili Adayı Muhittin Tolga Özsağlam:

“Üretime odaklı bir ekonomik model…”

1 - “İlk başta müdahale edilmesi gereken iç sorunumuz ekonomidir. Daha verimli çalışan bir kamu yönetimi ve bununla birlikte fakirleşmeyi durduracak bir ekonomi yönetimi.”

2 -“İsraf ve nepotizm bizleri kemirerek yok ediyor. Toplumun tüm kesimlerinin iyice düşünüp bu konuda artık patronaj sistemine hayır deyip verimliliği ve üretime odaklı bir ekonomik modele yönelmemize destek vermesini bekliyoruz. Bunun için toplumdan yetki istiyoruz.”

3 -“Euro-Türk lirası konusunda açık olan şudur ki, tüm girdiler döviz üzerinden ve harcamalarımız da dövize endeksli olarak gerçekleşiyor ya Britanya Pound'u yada ABD Doları üzerinden bazen de Euro... Bu bakımdan tek istikrarlı olmayan çalışanların ve üretenlerin gelirleri, sürekli kaybedenleri oynuyor bu kesimler... Bununla birlikte dövizdeki dalgalanma ister yukarıya ister aşağıya olduğunda tedarikçileri-ithalatçıları da zarara uğratabiliyor... O yüzden muhasebe birimi olarak Euro diyoruz...”

4 -“Elbette şu anki yapıda en ideal çözüm Federasyondur. İki toplumun eşitliğine dayalı iki kesimli ve devlet yönetiminde eşit paylaşıma sahip oldukları bir yönetim... Ancak federasyon konusunda çok çalışılması gerektiği inancındayım öncelikle güven yaratıcı bir sürecin başlaması gerekli diye düşünüyorum kişisel olarak. İki devletlilik konusuna gelince hangi temele oturuyor? Ben de size sorayım... Adanın etrafındaki münhasır ekonomik bölgeye ve kıta sahanlığına dair bizlerin de hakkı var diyor iki devletçi kesim... Peki iki devletli bir çözüm olduğunda adanın etrafındaki haklar yani güney sahilleriyle Mısır arasında kalan bölgede Kıbrıslı Türkler nasıl hak iddia edecek bu soruyu elbette size değil iki devletliliği savunanlara soruyorum...”

5 -“TC-KKTC ilişkilerine gelince Türkiye sizin de bildiğiniz üzere 3 garantör devletten birisi bununla birlikte Kıbrıslı Türkler ile gönül bağı var, ancak son yıllarda ideolojik merkezli ve dış politikadaki pragmatik eksenden uzaklaşan yaklaşımlar neticesinde (bu iki taraftan da kaynaklanıyor) bir gerilim yaşandı. Bu gerilimin aşılması daha gerçekçi ve tüm kesimlerle kurulacak olan diyalogla aşılabilir... Bu konuda taraflar birbirlerini anlamaya çalışmalı. Türkiye'de şu anda yönetimde bulunanların da adım atması gerekiyor bu konuda. Kıbrıs Türk solu aslında bir zihniyete karşı duruş sergiliyor. Türkiye'ye karşı bir duruş değil bu bazı marjinal kesimlerin söylemleriyle bunu genelleştirmemek gerek. Ancak demokratik yapımız gereği bizim siyasetin renkliliğine de ihtiyacımız var. Bu konuda Kıbrıs Türk Toplumunun değerleriyle yani demokratik değerleri üzerine de çok fazla oynanmamalı. dediğim gibi diyalog ve karşılıklı anlayışla sorunlar çözülebilir”.

TDP Milletvekili Adayı Evrim Benzetsel:

“İki bölgeli, iki toplumlu Federal çözüm şu an için tek yolumuzdur”

1 -“Yaklaşık son 2 senedir bütün dünyayı ilgilendiren pandemiyi yönetmedeki acemilikler ve hatalar ile bir türlü rayına oturtulamayan ekonomi yüzünden oluşan pahalılık ilk müdahale edilmesi gereken iç sorunlarımızdan.”

2 - “Ekonomi vizyonu “Türkiye’den para alalım” noktasından ileri gitmeyen KKTC ekonomik yapısının kendi kendini idare edebilecek bir noktaya gelebilmesi için mutlaka ortaya bir vizyon koymak gerekli. Ülke ekonomisinin hangi sektörler ile ayağa kalkabileceğini öngören çalışmalar ile bu çalışmaların hayata geçmesi için irade gerekmekte. Bununla birlikte kayıt dışı dönen gelirlerin, kayıt altına alınması ile kamu maliyesine girdi oluşturularak, hali hazırda vergi ödeyen vatandaşlar ve işletmelerin haksızlığa uğraması durdurulup vergi adaleti sağlanabilir. Özellikle casino ve online bahis sitelerinin faaliyetleri kayıt altına alınıp, buradan elde edilecek gelir ile hayat pahalılığına müdahale etme yeteneği olacaktır.”

3 -“Bir ülkenin para politikasını belirlemenin kilit kurumu Merkez Bankasıdır. Kullanacağımız para biriminden önce gelen, KKTC Merkez Bankası başkanını kendi irademiz ile kendimizin atamasıdır. Diğer tartışmalar ancak bu gerçekleştikten sonra zemin bulabilir”.

4 -“Uluslararası arenada kabul gören, Birleşmiş Milletler parametresi olan İki bölgeli, iki toplumlu Federal çözüm şu an için tek yolumuzdur. KKTC’yi tanıtmak önceden alınmış BM Güvenlik Konseyi kararları ile imkansız bir noktadadır”.

5 - “İki ülke arasındaki ilişkiler, tarihi ve kültürel bağlar da düşünülerek karşılıklı saygıya dayanan kişilikli bir noktada olmalıdır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti’nden beklediğimiz, Kıbrıslı Türklerin iradesine, kültürüne, yaşam tarzına, laikliğine ve değerlerine saygı göstermesidir. Aynı şekilde Kıbrıslı Türkler de, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede büyük bir güç olduğunun ve Kıbrıs Adası üzerinde bir aktör olduğunun da farkındadır”.