Emekli olmam için hangi kriterler gerekli?

İyi günler.

1999 yılından beri sigortalıyım.

1970 doğumluyum. Emekli olmam için hangi kriterler gereklidir?

Teşekkürler.

02 Şubat dahil ve sonrası 1970 doğumluysanız 25 yıl yani 9000 gün prim yatırımı ile 54 yaşında, 15 yıldan fazla 25 yıldan az prim yatırımı ile yani 5400-9000 gün arası prim yatırımı ile de 54 ve 59 yaş arasında en az 600 gün prim yatırmak koşulu ile de 59 yaşında emekli olabilirsiniz.

2012’deki yasa değişikliği beni kapsıyor mu?

Merhaba.

1968 doğumluyum.

1990-1999 arası DAÜ’de sigortalı olarak çalıştım.

1999’dan 2022’ye kadar da Devlette çalıştım.

Ben nerden nasıl emekli olabilirim?

Daü’de sosyal sigortalı olarak çalışıp kamuda asıl ve sürekli kadroda çalışmaya başladıysanız toplam tüm çalışmışlıklarınızın 25 yıl olması durumunda 55 yaşında emekli olabilirsiniz.

Bu durumda emekli olduğunuz takdirde hangi sosyal güvenlik sistemine ne kadar süre prim yatırdıysanız o süreler üzerinden ayrı ayrı emekli maaşı alırsınız.

Sizin durumunuzda 9 yıl üzerinden sigortalardan, kamudaki sürelerinize binaen de yıpranmalar da dahil maliyeden emekli maaşı alacaksınız.

Emekli olabilir miyim?

Merhaba.

1997-1998 yıllarında sosyal sigorta yatırımım oldu.

1975 doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır İngiltere’de yaşıyorum.

Emeklilik hakkı elde etmek için ne yapmalıyım.

Sosyal sigortalardan emekli olabilmek için prim yatırım sürelerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

02 Şubat 1975 ve sonrası 1975 doğumluysanız bunun için 25 yıl prim yatırımı ile 59, 15-25 yıl prim yatırımı ile de 55-60 yaş arasında en az 600 gün prim yatırımı ile 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

KKTC vatandaşlarının ikamet koşulu olmaksızın isteğe bağlı olarak sigortalara prim yatırma hakkı bulunmaktadır.

Bu çerçevede sosyal sigortaların internet sitesinden isteğe bağlı sigortalı olmak için gerekli olan forum doldurup sigortalara gönderip kredi kartı ile sigortalar sayfasından primlerinizi ödeyip emeklilik için gerekli süreleri tamamlayabilirsiniz.

Emekli yaşının yükseltilmesi beni kapsıyor mu?

Devrim bey iyi günler.

Ben Ekim 1970 doğumluyum.

1993 yılından beri sigortam aralıksız yatıyor?

Benim emekli yaşım ne olur?

Doğum tarihiniz nedeniyle 01 Şubat 2012 tarihinde yapılan yasa değişikliği ile 25 yıl prim yatırımı ile 50 olan emekli yaşınız 54 yaşına yükseltilmiştir.

Şu an 28 yıllık prim yatırımınız var olup emekli maaşı almak için yaşı beklemeniz gerekmektedir.

Ne kadar uzun süre sosyal sigortalara prim yatırırsanız emekli maaşınız da o kadar yüksek olacağı için imkânınız var ise primlerinizi yatırmaya devam etmenizi tavsiye ederim.

1972 doğumlular ne zaman emekli olabilir?

Merhaba Devrim Bey.

16 Şubat 1972 doğumluyum.

1997 yılından bugüne sigortalıyım ve toplam 8000 gün prim yatırımım var.

Ne zaman emekli olabilirim?

9000 gün prim yatırım sürenizi tamamlamanız durumunda 56 yaşında yani 57 yaşından gün aldığınız tarihte emekli olabilirsiniz ki bunu yapmanızı tavsiye ederim.

Eğer 9000 güne tamamlayamazsanız o zaman da 55-60 yaş arasında en az 600 gün prim yatırmak koşulu ile 9000 günden az prim yatırımlarınız ile 60 yaşında yani 61 yaşından gün alınca ancak emekli olabilirsiniz.

8700 gün yatırımım var. Ne zaman emekli olabilirim?

Merhabalar.

15 Haziran 1977 Doğumluyum. 8700 gün prim yatırımım var.

Ben kaç yaşında emekli olabilirim?

Doğum tarihiniz nedeniyle 9000 gün prim yatırımı ile 60 yaşında, 9000 günden az şu anki prim yatırımınız ile de 63 yaşında emekli olma hakkı elde etmekte olup, 9000 gün yani 25 yıl prim yatırımına sürelerinizi tamamlamanızı tavsiye ederim.

Prim yatırımım emekli yaşımı etkiler mi?

1978 doğumluyum. 1994 yılında sigorta yatırımım başladı ve şu an 4500 gün sigorta yatırımım var.

Ben hangi şartlarda emekli olabilirim?

1978 doğumlu olmanız hasebiyle 9000 gün prim yatırımı ile 60, 15-25 yıl yani 5400-9000 gün arası prim yatırımınız ile de 63 yaşında emekli olabilirsiniz.

Bu sebeple yaşınız da müsait olduğu için prim yatırımlarınızı mutlaka 25 yılda tamamlamanızı tavsiye ederim.

İlk sigortalılığınız 01 Ocak 2008 öncesi başladığı için prim yatırım sürenize bakılmaksızın 01 Şubat 2012’de yapılan yasa değişikliği ile o tarihteki yaşınıza binaen emekli yaşınız belirlenmiştir.

Erkek ve Kadın için emekli yaşı aynı mı?

20 Ağustos 1975 doğumluyum.

23 yıldır sigortam düzenli yatıyor.

Bayan olmam nedeniyle erken emeklilik hakkım var mı?

Mevzuatımıza göre doğum tarihinize göre 25 yıl prim yatırımı ile 59 yaşında, 15-25 yıl arası prim yatırımı ile de son 5 yılda da 600 gün prim yatırarak 60 yaşında emekli olma hakkına sahip olup bu yaş ve prim yatırımı ile emekli olma noktasında sigortalı şahsın erkek veya kadın olması fark etmemektedir.

Bunu biliyor musunuz?

Ücretin saklı kısmı ne kadardır?

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir veya temlik olunamaz.

Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için mahkeme tarafından takdir edilecek miktar ve nafaka borcu bunun dışındadır.

İşverenin maaş pusulası verme zorunluluğu var mı?

İşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işverenin işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

Ancak, on veya daha az işçi çalıştıran küçük işyerleri, ücret pusulası yerine ücret bordrosu imzalamakla yetinebilir. Bu pusula veya bordroda asli ücret ve eklentileri ile her çeşit kesintilerin ayrı olarak gösterilmesi zorunludur.

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