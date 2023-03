Emekli Kurmay Albay Halil Sadrazam’ın Hasan Yüzbaşı’yı anlatan konuşması

Emekli Kurmay Albay Halil Sadrazam, çok değerli bir büyüğümüz, komutanımızdır...

Emekli Yüzbaşı Hasan Yılmaz, Gaziveran’dan komşumuz, büyüğümüz, ağabeyimizdi...

Hasan Yılmaz komutanı geçtiğimiz günlerde kaybettik...

Ve Sadrazam komutanımız, Hasan Yılmaz komutanımızın cenaze töreninde bir veda konuşması yaptı...

Tarih, tarih dersi kokan bu anlamlı konuşmayı, Sadrazam komutanımızın izniyle sizlerle de paylaşmak istiyorum; buyurun, birlikte okuyalım:

“Vefa duygusunun ne olduğunu ve bir insanın ne yaparsa vefakar olduğunu soran olursa ona verilecek en güzel cevap Hasan Yılmaz Komutan gibi olmaktır derim.

Bugün aramızdan ayrılan değerli komutanımız Hasan Yılmaz, 25 Nisan 1941’de Gaziveran’da dünyaya geldi.

1953’de köy ilkokulundan mezun olduktan sonra aynı yılın Ekim ayında Lefke ortaokuluna başladı. O zamanlar Cumartesi günleri de okulun açık olduğunu ve okul müdürünün bir İngiliz olduğunu ısrarla hatırlatıyordu.

1956 yılında Lefke Ortaokulundan ayrılıp Limasola gitmiş ve Limasol’da 19 Mayıs Lisesinde eğitime devam etmişti.

1959 yılında Limasol Lisesinden mezun olduğu zaman Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmasına uygun olarak Kıbrıslı Türklere verilen % 30 kadro içinde Ekim ayında ilkokul öğretmeni olarak Limasol ilkokulunda göreve başladı. Daha sonra Lefke İlkokuluna tayin oldu.

1961 yılında içindeki askerlik sevgisi nedeniyle öğretmenlikten ayrıldı ve Temmuz ayında yeni oluşturulan Kıbrıs Ordusuna subay adayı olarak katıldı.

1961 yılından itibaren toplumlar arası çatışmaların başladığı 1963 Aralık ayına kadar Kıbrıs Ordusunda teğmen rütbesiyle görev yaptı.

1964’den itibaren Kıbrıs Ordusundaki Kıbrıslı Türklerin ayrılıp Mücahit Ordusuna katılmalarıyla birlikte Hasan Yılmaz da mücahit ordusu saflarında teğmen rütbesiyle yerini aldı. İlk görev yeri Köşklüçiftlik bölgesiydi.

Çatışmaların başlamasından hemen önce Aralık ayı başlarında Baf’a gitmiş ve orda gördüğü İncilay Hanım ile aynı gün nişan olmuştu. 8 Aralık 1964’de ise Gaziveran’da davullu zurnalı bir nikah töreni yapılmıştı.

Nikah gününün gecesinde bir İngiliz zırhlı aracıyla Lefkoşaya giderek görevine devam etmesi onun görev aşkının bir göstergesiydi.

Köşklü Çiftlik bölgesinden sonra mücahit Teşkilatı içinde Limasol’da ve Boğaz bölgesinde çeşitli görevlerde bulundu.

1974 harekatında Boğaz sancaktarlığında, Dağyolu (Fota) Köyünde bölük komutanlığı yapan Hasan Yılmaz’ın o zamanki iki çocuğundan birisi Baf’ta diğeri ise Boğaz’da kalmıştı. Onları düşünüp acılarını yaşarken görev yerini harekat sonuna kadar hiç bırakmadı.

Güvenlik Kuvvetleri komutanlığının oluşturulmasından sonra 1983 yılına kadar Lefke bölgesinde eğitim subayı olarak görev yaptı.

Subat 1983’te emekliye ayrılmış ve çeşitli iş yerlerinde görevler yaptı.

Sosyal ilişkileri çok güçlü olan Komutanımız Hasan Yılmaz, ilerlemiş yaşına rağmen emekli subay arkadaşlarıyla ve sosyal demokrasiye inanmış dostlarıyla birlikte olmaya gayret gösterdi.

2019 yılından itibaren çeşitli sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman hastahanede yatmak zorunda kalsa da gerçek bir dost olarak arkadaşlarının zor zamanlarında hep onların yanında yer aldı.

Hayatı seven, insanları seven, çocuklarını ve torunlarını çok seven Komutanımızı yıllar önce kaybettiği eşinin yanına uğurlarken bir vefa örneği olan anıları bizimle yaşayacaktır.

Onun üzerinde eğer hakkım var ise ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerden de hakkınızı helal etmenizi bekliyorum.

Ruhu şadolsun.”

Depremzedelere yardım

Gerçekten doğru olan, elimizden geleni yapmak olmalı...

Ama insan bazen çok huylanıyor...

Yani, Kızılay çadır satıyor meselesini geçtim; KKTC’de külliye yapımı sürüyor, bunu da bıraktım...

Ersin Tatar, Zorlu Töre ve Ünal Üstel’in bu küçücük ülkede, bir yıllık akaryakıt masrafı 2,5 milyon TL!

Aynı üçlünün “örtülü ödenek” miktarı bilinmiyor!

Aynı üçlünün koruma, dış gezi, iç gezi, sünnet, düğün, cenaze masrafları da bilinmiyor!

Bir tek bakanın, bir tek konuk bakan onuruna verdiği akşam yemeğinin maliyeti 65 bin TL!

Hepsini anlarım ama, son zamanlarda bir de ne çıktı biliyor musunuz?

Facebook veya benzeri sosyal medya paylaşımları için “like” satın almak!

Cumhurbaşkanı, “cenazeye katıldım”, “köpekler çiftleşti”, “Toroslar göründü”, “Londra’da süpermarketten tahınlı satın aldım”, “Marks and Spencer’den don aldım” gibi paylaşımlarına; vergi mükelleflerinin parasıyla “like” satın alıyor!

Bazen işler karışabiliyor!

Vietnamlı 100 kadar “takipçisi”, “kızgınlık emojisi” atıyor olabilir!

Eşit ve egemen devletimiz mi?

Çok yaşasın!

Bu Rumcu hainleri ezeceğiz, birleşik Kıbrıs’a geçit vermeyeceğiz!

Like, like, like!

Her kaçaysa!

Yürü be Ersin abi; canımsın, gerçekten eğlenceli adamsın!

Neden mi herkes Haluk Levent’e güveniyor?

Çok iyi bir sanatçı olduğundan değil tabii ki...

Hırsız olmadığından...

Deprem, çok büyük bir felaket...

Acıları hala izliyoruz...

Acıları yaşayanların, mümkün değil ama o acılarını paylaşabilmek en büyük dileğimdir ama mümkün olmadığından da eminim...

Ancak “yardım etmek”; hiç içimden gelmiyor!

Bakanın biri kolunda Rolex saatle geziyor, ötekinin oğlu “babama iki tane verdiler ama takmıyor” diye övünüyor!

Ve çoğunluğu kesinlikle yaşananlar nedeniyle “harakiri” yapmalıyken, “istifayı” dahi düşünmüyor!

