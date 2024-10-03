Elektrik zammı, pahalılığı ve fakirleşmeyi artıracak

KIB-TEK, elektrik birim fiyatlarına yüzde 15 oranında zam yaptı. Karara göre zamlı tarife, 1 Ekim’ den itibaren yürürlüğe girecek.Asgari ücretliler maaş artışına sevinemeden elektrik zammı ile karşılaşınca, şoka uğradılar.

Elektriğe, iki ay önce yüzde 13 zam yapılmıştı. UBP kurultayından sonra yüzde 15 daha zam yapıldı.Muhtemelen, yıl sonuna doğru bir zamla daha karşılaşabiliriz.

EL-SEN yetkilileri de, elektrik zammının nedenlerini, Dövize endeksli Aksa faturaları, yüksek faizli borçlanma, toplanamayan yüksek borçlar, görev zararları, yüksek maliyetli mobil santrallerde üretim, Güney Kıbrıs'tan alınan pahalı elektrik ve Şebekede meydana gelen kayıp-kaçaktan dolayı, üretilen elektriğin 3’te 1’inin sistemde kaybolması olarak açıkladılar.

Art arda yapılan elektrik zamları, halkın ve işletmelerin ekonomik yükünü daha da artırıyor.Özellikle dar gelirli aileler ile küçük işletmeler ve esnaf daha fazla olumsuz etkileniyor.

Artan elektrik fiyatları, iş dünyasının maliyetlerini de artırarak, piyasadaki mal ve hizmetlerin zamlanmasına yol açıyor.Bu enflasyonu ve hayat pahalılığını körüklüyor.Önümüzdeki dönemde, birçok küçük işletmenin mali yapısının bozulmasıyle, iflaslar ve işsizliğin artmasına şaşırmayacağız.

Özellikle, son 5 yıldaki Hükümet’ ler, Elektrik Kurumu’ na gereken önemi vermemiş, ileriye dönük planlama yapmamış ve KIBTEK’i iyi yönetememişlerdir. Akaryakıt ihalelerinde ve doğrudan yakıt alımlarında yaşanılan sorunlar ve ortaya atılan iddialar hala belleğimizdedir.

İyi yönetilen bir KIBTEK’e, halkın ve iş dünyasının her zaman ihtiyacı vardır. Ne hikmetse, ülkede bir kesim, KIB-TEK’i görevini iyi yapmayan, devamlı zarar eden, pahalı elektrik satan, özelleştirilmesi gereken bir kurum gibi göstermeye çalışmaktadır.

Halbuki, esas sorun, KIBTEK'in profosyonel uzmanlar tarafından değil, Hükümetler tarafından atanan, uzman olmayan kişiler tarafından kötü yönetilmesidir.

Öte yandan, Hükümet ‘in piyasa denetimlerinde yetersiz kalması, pahalılığı tetiklemektedir. Özellikle, elektrik, gaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, girdi maliyetlerini de artırmakta, tüm mal ve hizmetlere zam olarak yansımaktadır.

Hükümet, özellikle elektrik zamlarını halka daha az yansıtmalı, yapılacak elektrik zamlarının bir kısmı, vatandaşa ve piyasaya ağır yük getirmeden, Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır.

Akaryakıtta , kurlar dengede iken ve petrol fiyatları da düşerken, mutlaka indirim yapılmalıdır. Akaryakıt ürünlerine, nasıl ki, petrol fiyatları ve kurlar yükseldiğinde zam yapılıyorsa, bu fiyatlar düşünce de, indirimler gecikmeden yapılmalıdır.

Özellikle, ülkede yaşanan yüksek enflasyon, pahalılık ve geçim derdi halkı bunaltmış durumdadır.Halk geçinemediği için, borçlanarak, hayatını sürdürmeye çalışmaktadır.

Ekonomik durum kötüleştikçe, satın alma gücü düştükçe, borçların miktarı ve borçlu sayısı, süreç içinde çoğalmaktadır. Geçinemeyen binlerce vatandaş, nakit parası yetmediği için, çaresizliktan kredi kartı kullanımına yönelmektedir.Kredi kartı borçlarının tümü de ödenemeyince, borçlar artmaktadır

Kamu’daki maaşlara, emekli maaşlarına, sosyal sigorta emekli maaşları ile asgari ücrete artış yapılmasına rağmen, mal ve hizmetlere devamlı zam gelmesi ile, yapılan artışlar anlamını yitirmektedir.

Bu ülkede maalesef, kirasını, elektrik, su, telefon, benzin faturalarını ödemekte zorlanan, devlette ilaç bulamadığı için, eczanelerden ilaç satın alamayan, çocuğunun okul masraflarını karşılayamayan binlerce insanımız yaşamaktadır.

Satın alma gücü, kısa sürede düşen dar gelirliler için en önemli beklenti, piyasayı ucuzlatabilmektir. Ancak, Hükümet, alması gereken tedbirleri almamakta, denetimler yetersiz kalmaktadır.

Piyasa ucuzlamadığı sürece, yeni asgari ücret de, çalışanları çok fazla rahatlatmayacaktır. Hükümet, pahalılığı durdurmak için, kılını bile kımıldatmamaktadır.

KIB-TEK’ in mali yapısının güçlenmesi, verimli olması ve maliyetlerin düşmesi için, doğru planlama ile, yeni nesil üretim santrali yatırımlarına, iletim ile dağıtım hatlarının yenilenmesine, santrallerin düzenli bakımına ve tüm trafo merkezlerine yeni yatırımlar yapılmasına ihtiyaç vardır.

Bütün bunlar yapıldığı taktirde, giderler ve maliyetler düşecek, elektriğe sık sık zam yapılmasına da gerek kalmayacaktır.Böylece, halkın satın alma gücü düşmeyecek, elektriğe zam yapılmayacağı için, diğer mal ve hizmetlere de zam yapılmayacaktır.Bu da, enflasyon ve pahalılığın daha da artmasını önleyecektir.