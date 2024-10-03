Bu bir film değil!

Dünyanın çıldırdığını biliyorduk ama bu çılgınlık yanıbaşımızda da olunca tedirgin olmamak mümkün değil.

İsrail Filistin’i, Gazze’yi kana bularken, onbinlerce insanın canını alırken dünya adeta seyrediyor… Hizbullah, İsrail’e karşılık vermeye çalışıyor ama etkisinin büyük olduğunu söylemek de mümkün olmuyor. Hatta lideri suikastte öldürülüyor…

İsrail, Lübnan’a saldırıyor, karşı saldırıları etkisiz hale getirmek bahanesiyle… Aniden bir gece İran, İsrail’e füzelerini gönderiyor. Dünya, saldırıyı canlı izliyor adeta…

Ancak yüzlerce füzenin gönderildiği söylenen saldırıda sadece iki kişinin şarapnel parçalarıyla hafif yaralandığı açıklanıyor İsrail tarafından… Sanki de kuş lastiğinden taş fırlatmışlar gibi…

Tabii bu sonucu İsrail’in ‘demir kubbe’ savunma alanının sağladığı da söyleniyor ama yine de tuhaf açıklamalar ve tabii ki korkutucu bir süreç yaşıyoruz yanıbaşımızda…

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İşte bu süreçte kuzeyimizde İsrail’in en büyük destekçisi olan ABD’nin askeri üsleri, denizde uçak gemileri ve Kıbrıs’ta da İngiliz üsleri… Bu üslerin Ortadoğu’daki savaşa İsrail’in yanında destek olmalarının olasılığı ve zaman zaman da iddia edildiği gibi gerçekliği yanında yine bu üsler nedeniyle İsrail’e gönderilen füzelerden Kıbrıs’ın nasibine düşenler de olabilir.

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Silah tüccarları tarafından din farklılıkları, kutsal yerlerin paylaşılamaması üzerinden başlatılarak paralarına para katmak için büyüttükleri, bu yöntemle beslenen emperyalist devletlerin de yangına benzin dökerek göbeklerini büyüttükleri bir ateş alanı olan Ortadoğu, sözü edilen silah tüccarları ve emperyalizm için bulunmaz bir oyun alanı gibi…

Tabii bölgenin henüz geçerliliğini koruyan fosil yakıtın da merkezinde olması nedeniyle, savaşlarda giden canlar, yurdunu terketmeye çalışırken denizlerde boğulan insanlar, başka başka yerlerde hayata tutunmaya çalışanların varlığı ve mülteci sorunu yaşayan ülkeler olmasına rağmen ağızlardan akan salyalar engellenemiyor.

Kan dökülmesi, katliamlar yaşanması uğruna katlanarak büyüyen paralar, çok tatlı geliyor bazı kimselere… Gazze’de 40 bin, 50 bin insan mı ölmüş! Kime ne? Birileri ölmezse silah satmanın ne anlamı var! Ölümler olsun ki daha çok silah satılsın, birileri diğerini, o diğeri de öbürlerini vursun ki artsın satışlar, birileri de para kazansın!...

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Bir savaş filmi izler gibi, bir kurgu varmış gibi ama etrafımızda olan da bu. Gerçekten de birileri kurguluyor, birileri oynuyor, birileri de ölüyor ama bu kez gerçek hayatta, film değil yani



Karikatür: Mustafa Azizoğlu