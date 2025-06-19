Ekonomik kriz gizleniyor mu?

Başlıktaki “mu” soru takısı bence fazla!

Evet, KKTC’de çok ciddi bir ekonomik kriz var ve bu gizleniyor!

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Dedikoduya hasta ve ayrıca kıç içi kadar ülkede krizi gizleyemeyeceğiniz gerçeği bir yana; hükümetin maaşları ve bazı cari ödemeleri yapmak için sürekli olarak iç borç alması, iflasın en bariz göstergesi olarak kabul ediliyor…

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Efendim yatırımlar sürüyor, bakın Fikri Ataoğlu kumarhanesiz ve beş yıldızsız 70 otele 400’er bin TL destek veriyor!

Haaa Cypfruvex’in buzluklu deposunu da tamamlıyoruz!

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Geçiniz efendim!

Geçiniz!

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Evet!

Çok ciddi bir ekonomik kriz bizi bekliyor!

“Türkiye yanımızdaydı, Anavatan arkamızdaydı” söylemlerinin de palavra olduğu ayrı bir konu!

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Türkiye’nin elbette yatırımları desteklemesi, maddi kaynak aktarması olmuştur ve olacaktır da – bir şikayetim yok – ama bu ülkenin KKTC’deki ilgili ofisi de örneğin bazı ihalelerle ilgili olarak yapması gereken ödemeleri altı aydır hiç yapmıyor!

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Bu konuya Ekim ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin karıştırıldığı da ayrı bir konu!

İddialara göre, bazı alacaklılara, seçime yakın tarihlerde paraları ödenecek…

Bu sırada da seçimlerde kendi destekledikleri adaya oy talep edilecek…

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KKTC’den sorumlu Türkiyeli yetkili Cevdet Yılmaz yanılmıyorsam bugün Ada’ya geliyor…

Daha önce yaptıkları açıklamaların aynılarını yapacağından eminim…

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Mesela Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane sözü!

Yine verecekler!

Girne’deki hastaneyi hala bitiremediler!

Güzelyurt’takiyle alakalı sözler de havada kaldı!

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Efendim, tüm Dünya krizde…

Doğrudur, bölge çok karışık; Türkiye belki de çok dışarıya yansıtılmıyor ama stresli…

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Bu hükümetle, bu cumhurbaşkanı ile Kıbrıs sorununun çözümü de sıfır şansa çevrildi!

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KKTC’nin de Kıbrıs Türk toplumunun da geleceği adına yapılabilecek en doğru şey, mevcut hükümetin derhal istifasıdır…

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Türkiye, hem bölgeye hem kendine faydalı olmak istiyorsa, Kıbrıs’ta çözüme destek olmalıdır…

Toplum liderliği konusunda artık rezalete dönüşmüş pozisyona destekten de vaz geçmelidir…

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Ve çözüm yanlısı güçlerle – çözümden yana aklı başında bir liderle KKTC ya da Kıbrıs Türk toplumu yeni dönemde, yeni Dünya düzeninde yerini almalıdır…

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Çözümün şekli mi?

Benim kafamdaki biliniyor!

Ama karşılıklı kabul edilebilir her çözüme varım!

Kapat kapıları be Ersin abi da galiba hepimiz gaçacayık!

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanı Yiannis Panayiotou Çarşamba günü yaptığı açıklamada, son iki yılda ortalama maaşın yüzde 13 arttığını ve ayda bin avrodan az kazananların sayısında yüzde 30 düşüs olduğunu açıkladı…

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Bakan Panayiotou, ortalama maaşın ayda 2 bin 500 avroya yaklaştığını duyurdu…

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Kıbrıs’ta saatlik ücretlerde son bir yılda yüzde 4.8 artış oldu. Bu artış oranı, Euro Bölgesi’ndeki yüzde 3.4’lük ve AB ortalaması olan yüzde 4.1’lik artışların üzerinde seyretti…

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Şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti, saatlik ücret yüksekliğinde Avrupa’nın ilk altı ülkesi arasında…

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Efendim, Güney’deki ortalama maaş TL cinsiden yaklaşık 115 bin TL’ye denk geliyor!

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KKTC’de ortalama maaş veya asgari ücret şu kadardı, bu kadardı; Güney’den daha yüksekti da oydu da buyduyu geçin!

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Türkiye’de yıllık enflasyon rakamları yüzde 40 dolayında seyrediyor… Ancak gerçekten bu rakamın yüzde 75’in üzerinde olduğunu da hesaplayan kurumlar yok değil!

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KKTC’de de yıllık enflasyonun en resmi ağızdan, en tinyoz şekliyle hesaplanması bile yüzde 50’den aşağısını göstermeyecek…

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KKTC’de fiyatlar sürekli yükseliyor…

Asgari ücret aynı seviyede değişiklik yaşamıyor…

Öteki yazımızda da belirttik, durumlar hiç iyi değil!

Üstüne üstlük Euro da istikrarlı bir şekilde 50 TL’ye doğru ilerliyor!

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Diyeceğim o ki; Güney’e göç hızlanacak…

Pek yakında bu sinemada!

İzleyeceğiz!

Bizimkiler traşa devam ededursunlar!

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Kapat be Ersin abi kapıları da!

Kimse geçmesin!

İranlıları, Amerikalıları değil, tüm insanları sevmek!

Max Amini…

Muhteşem bir komedyen…

Bayılırım…

Sık sık çeşitli gösterilerden alınmış videoları önüme gelir…

İzler, keyiflenirim…

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2025 Dünya turu kapsamında 13 – 14 Haziran’da İstanbul gösterileri vardı…

Gitmeyi çok isterdim doğrusu…

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Son videosu yürek burkan cinsten…

Amini İran kökenli Amerikan vatandaşı…

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“Bir İranlı olarak İran’ı çok seviyorum” diyerek başlıyor konuşmaya; ardından “Bir Amerikalı olarak Amerika’yı çok seviyorum” diye devam ediyor…

“Bir insan olarak da Dünya’nın bütün insanlarını çok seviyorum…”la noktalıyor…

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Ve özetle şunları ifade ediyor:

“… Geçmişimde iki ülke var… Bir birine düşman İran ve Amerika… Bütün istedikleri bir birlerini öldürmek, yok etmek… Ama kişi olarak ben kendi iç huzurumla yaşıyorum, seviyorum… Tüm Dünya’da var olan bu korkunç felaketi bitirecek sadece bir tek şey var; sevmek… Sevgiyi bulmak, sevgiye sarılmak zorundayız… İnsanlar olarak bir birimizi sevmeliyiz… Ve barış içinde yaşamalıyız… Umarım bir gün hepimiz sadece bir ırktan geldiğimizi anlarız… O da insan ırkıdır…”

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“Irkçılık iletişimimizi koparıyor, dinler bizi ayırıyor, siyaset bizi bölüyor ve zenginlik – yoksulluk bizi sınıflara ayırıyor…

İzin vermeyelim…”

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Max Amini’ye katılıyorum…