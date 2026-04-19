Egemen eşit iki devletli çözüm ve futbol!

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan Cumartesi günü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirildi…

Genel kurulda Haziran ayında milli takımımızın da yer alacağı CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın kura çekimi de yapıldı…

KKTC, Canton Ticino ve Rouet Provence ile aynı grupta yer alacak!

Sakın dalga geçtiğimi falan sanmayın…

Canton Ticino, İsviçre’nin güneyinde yer alan bir kantondur ve ülkenin İtalyanca konuşulan tek resmi bölgesidir…

Rouet Provence’yi bulmak için çok uğraştım sayılır…

Galiba, Marsilya yakınlarında, Fransa’nın güneyindeki Provence bölgesinde yer alan küçük bir kayalık koydur…

Ne olursa olsun; CONIFA’da çocuklarımızın yer alıyor olması da bir çeşit dış temastır…

Sahi, CONIFA yani Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu nedir?

Efendim CONIFA, uluslararası alanda tanınmayan ya da FIFA’ya üye olmayan bölgelerin, halkların ve toplulukların futbol organizasyonudur…

Devlet değil!

Mesela “Kanton” olabilir!

Bölge olabilir!

Halk olur tabii ki!

Hatta topluluk!

Yine dalga geçmek için söylemiyorum, sakın Tufan Hocam da yanlış anlamasın; hatta bizim Yeşilırmak’taki saha da çilek tarlası oldu ya neyse… Ama ısrarlı ve de çok zengin üç Yeşilırmaklı bulsam ki Londra’da bu şekilde çok Yeşilırmaklı var; yazışmalardı, başvuruydu, şuydu, buydu derken, “Dillirga Limnidi Toplumu Futbol Takımı” olarak bu turnuvaya kesinlikle katılabiliriz!

Ve düşünün, 58 yaşındaki eski Gaziveren yıldız takım futbolcusu Serhat İncirli, takımın kaptanı, teknik direktörü, malzemecisi, golcüsü falan diye de haber bile yazdırabiliriz yani!

Aman şimdi Hasan Sertoğlu’nu da üzmüş, kırmış olmayalım ama işin aslı budur!

KKTC, tanınmamış ve tanınmayacak bir “şey”dir!

Devlet değildir!

Kaldı ki, devlet olabilmesi için gerekli olan “toprak” da üzgünüm ama “ganimet”tir!

Bir topluluk mudur?

Evet!

CONIFA’ya da tabii ki katılabilirdir ama buna bile Türkiye izin verirse katılmaktadır!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bomba atılması olayını hatırlıyor musunuz?

O bomba neden atılmıştı biliyor musunuz?

Ha ha ha ha; Türkiye izin vermediği halde, “Kürdistan”daki turnuvaya katıldığımız için!

Tabii ki sonrasında izahat istenmiştir, o izahat verilmiştir hatta o kadar çok rüzgar esmiştir ki, artık bombayı atan ya da patlatanların taptığı milliyetçi liderler, bir numaralı “Kürt sorunu çözücü” oluvermiştir falan!

Kısaca anlatmak gerekirse, Tayyip Erdoğan istedi; Tufan Erhürman da boynu bükük bir şekilde izledi diye “KKTC” adlı bir devlet yoktur, bizimle maytap geçmeyin, hukukçuluğunuzu da ezdirmeyin yani, lütfen!

Resmi olarak tanınmayan ülkeler, azınlıklar, özerk bölgeler ve diasporalar için futbol oynama ve uluslararası turnuvalara katılma imkânı sağlayan CONIFA’ya kadar varız…

Haaa hatırlatmak lazım; Dillirga Limnidi dedim, belki abarttım ama örneğin, “Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler” de “Diaspora topluluğu” olarak, başvurmaları halinde CONIFA’ya alınabilirler!

Bu arada Londra demişken yazalım, Londra’da ne kadar ağır milliyetçi – ağır federasyon ya da federal çözüm karşıtı eleman varsa, bugün KKTC’de resmi temaslar falan yapacak!

Neyse!

KKTC’de süper ligin de birinci ligin de sonlarına geliyoruz…

Kim şampiyon olacak?

G.G. mi, Cihangir mi, Doğan mı?

Gönyeli düşer mi?

Anladığım – izlediğim kadarıyla çok azımız bu konuyla ilgileniyor!

Baf Ülkü Yurdu, süper lige döner mi?

Şampiyon olur mu?

Baflılar bile artık galiba takmıyor!

Perşembe akşamı Bafımızın gecesi var, katılımınız özlenir, bu arada ekleyelim!

Fenerbahçe maçında, kaleciye faul yapıldı mı yapılmadı mı?

Galatasaray’ın, Gençler Birliği’ne attığı ve VAR’dan dönen üçüncü gol ofsayt mıydı değil miydi?

Ben mi?

E, bu kargaşa – kimliksizlik içerisinde, çok üzgünüm, Tottenham, 2026’daki ilk galibiyetini tam alacaktı ki, 90 + 6’da yine iki puan bıraktı!

144 senelik geçmişte, ilk kez küme düşmeye biraz daha yaklaştı!

Ve çok mutluyum, Omonia bu sene şampiyon olacak gibi!

Üstelik de Cumartesi günü ezeli ebedi rakip Apoel’i yendik!

Yendik dedim!

Bilemedim; Tottenham’a üzüldüm ama Baf Ülkü Yurdu ile bir miktar avundum!

Galatasaray ve Fenerbahçe, hatta Trabzon arasındaki yarış çok umurumda değil dersem, hain olur muyum?

Neyse!

Hala, Kıbrıs’ta federal çözümden yana olmayı sürdürenlerdenim; ondan eminim!

27 milyar dolara bir kent!

Bir haber dikkatimi çekti!

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yaklaşık 27 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek dev bir kentsel gelişim projesinin açılışını yapmış…

27 milyar dolar!

Nerede?

Kahire’nin doğusunda…

Nedir burası?

Ne olacak?

Önce en az 155 bin kişiye istihdam sağlanacak!

Devlet bütçesine vergi kazandırılacak!

Konut, idari alanlar ve oteller inşa edilecek…

Toplamda 165 kadar apartmandan söz ediliyor…

Ve ayrıca 1,5 milyon metrekare yeşil alan, park alanı…

Ki bu yeşil park alanları, projenin yüzde 70’ini oluşturacak!

Karbon emisyonlarının azaltılması, çevresel dengenin korunması ve gürültünün azaltılması gibi unsurlar da ön planda tutulacak!

Neden mi ilgimi çekti?

Bilmem!

Okuyunca aklıma çözüm, mözüm, belki, inşallah falan derken, Maraş geldi de!

Para mı?

Evet çok para ama çözüm olacaksa, mutlaka bedeli de olacaktır!