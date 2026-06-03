DÜZENİN İFLASI

CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı verileri okudunuz mu?

Bazen bir rakam, yüzlerce sayfalık rapordan daha ağırdır...

Ve o rakamlar yüzümüze çarpan ağır bir tokat gibidir.

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Karşımızdaki ağır tablo, tam olarak budur.

Rakamlara baktığımızda 2018 ile 2023 yılları arasında cinsel istismar nedeniyle şikayetçi olan 17 yaş altındaki çocuk sayısı 115 olarak açıklanmıştı.

Şimdi ise yalnızca 2025 yılı içerisinde istismar şüphesi nedeniyle müdahale edilen çocuk sayısının 312 olduğu ortaya çıkıyor.

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Bu rakamlar yalnızca bir istatistik değildir.

Bri çığlıktır...

Ve ne yazık ki bu çığlık yıllardır duyulmamaktadır.

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Kuzey Kıbrıs'ta çocukların güvenliğini sağlayacak kapsamlı koruma mekanizmaları neden hâlâ eksik?

Okullarda çocuklara rehberlik hizmetleri neden neden yeterince verilmiyor?

Ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları neden göstermelik birkaç etkinlikten öteye geçmiyor?

Neden her olaydan sonra birkaç gün konuşup sonra unutuyoruz?

Ve daha onlarca soru sıralayabilirim...

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Asıl korkunç olan bu rakamların buzdağının görünen kısmı olabileceği gerçeğidir.

Uzmanlar yıllardır birçok istismar vakasının hiç ortaya çıkmadığını, birçok çocuğun korktuğu için konuşamadığını, birçok ailenin susmayı tercih ettiğini söylüyor.

Yani bugün bildiğimiz tablo zaten karanlıkken, bilmediğimiz kısmın ne kadar büyük olduğunu kimse bilmiyor.

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Bu noktada artık hamasi açıklamaların, göstermelik komitelerin kimseye faydası yoktur.

Bir ülkede çocuklar güvende değilse o ülkede hiçbir şey yolunda değildir.

Bu artık münferit olaylar meselesi değildir.

Bu bir sistem sorunudur.

Bu bir devlet sorunudur.

Bu bir toplum sorunudur.