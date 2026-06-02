Doğal gaz gelecek mi gidecek mi?

Abi n’olur gelmesin!

Gitsin!

Neden?

Hemen anlatayım!

Doğal gaz gelir ve mesela sadece Teknecik’te elektrik santrali için kullanılırsa, “bilenlere sordum”, makineler de, jeneratörler de, kısacası tüm Teknecik yenilenmeliymiş1

Mümkün mü?

“Bilen kişi” dedi ki, “imkansız, para ister!”…

Paramız var mı?

Yok!

Başka?

Haaa bir de her eve doğal gaz meselesi, KKTC şartlarında tamamen imkansız!

Düşünün dün sabah Gönyeli’de kanalizasyon kazısı yapılıyormuş; internet hatları kopmuş!

Ve bir de önemli konudan söz edeyim, yıllarca “kanalizasyon” diyemedim!

Nedendir bilmem, çok zorlandım!

“Kanalizyson” dedim!

S ve y harflerinin yerleri değişiyordu!

Neyse!

Doğal gaz getirmeyin; kanalizasyon alt yapısını çözün!

İnterneti koparmadan ama!

Veya evlerin su hatlarını mahvetmeden!

Memleket resmen alt yapı fukarası!

Düşünün ki, Karşıyaka’dan Tatlısu’ya neredeyse Kuzey sahilinde ekili alan, zeytin ağacı, harnup bırakmadık, her yana evler, apartmanlar, oteller, villalar yaptık ama tek kuruşluk kanalizasyon yaratmadık!

Nereye gidiyor affedersiniz mıçtığımız zok?

Denize mi, toprağa mı?

Ne fark eder ki!

Ha denize ha toprağa!

Nasıl olsa hepsi ganimet!

Mıçın içine!

Kıbrıslı da der, “Doğal gazmış gelecek!”

Çirkef!

Halil Falyalı öldürüldü!

Kim öldürdü?

Veya kim öldürttü?

Halil Falyalı ne yapıyormuş?

Türk insanlarının paralarını kumar aracılığı ile götürüyormuş!

Şu anda da bazı isimlerden söz ediyorlar!

Türkiye’de bazı kişiler ansızın bir haber yazıyor, bizde de üç beş kişi veya bir iki kişi bu haberlere hemen sarılıyor!

Türk insanları kumar mı oynuyor?

Yasak mı?

Evet Türkiye’de yasak!

Peki KKTC’de yasak mı?

Değil!

Türkiyeli uçağa veya gemiye biniyor, KKTC’ye geliyor ve dilediği kadar kumar oynayabiliyor!

Demek ki mesele kumar oynamak değil!

Mesele kumar oynatandan “komisyon” alamamak olmasın?

Bakın, 1958’den beri Kıbrıs Türk toplumunu ve 1983’ten beri de KKTC’yi kim yönetiyor?

Türkiye!

Önce mülkiye harbiye ikilisi!

Akabinde sözde inançlı tipler ile siyasi mafyacılar!

Peki şu soruyu soralım:

Türkiye’yi ve tabii ki buraları yönetenlerin derdi “kumar oynamak” olsa, KKTC’deki tüm kumarhaneler kapanmaz mı?

Türkiye “kapattık” desin, KKTC’deki kumarhanelerin kapanması süresi sadece 31 saniyedir!

Kimse, kimseye martaval okumasın!

Bakın; bir konu daha var!

Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet gibi bir yığın iddia dile getiriliyor, yazanlar var, anlatanlar var!

Kim suçlanıyor?

Çok sayıda yöneticimiz!

Siyasetçi ya da bürokrat!

KKTC’de, suçlanan bu kişilerin nefes alıp vermeleri, günde kaç kez tuvalete gidip gidemeyecekleri, haftada ya da ayda belki bilemediniz günde kaç kez, hangi pozisyonda sevişecekleri; yaptıkları her sözlü ve yazılı açıklama Türkiye tarafından yönetilebiliyor, kontrol edilebiliyor ama bu insanlar hala rüşvet alıyor, usulsüzlük yapıyor ve yolsuzlukla mı uğraşıyor?

Ve Türkiye’nin bundan haberi yok mu?

Bu durumda, ya Türkiye istihbarat açısından sıfırdır; ya da bazı Türkiyeliler, bizimkilerle birlikte yiyor!

Ya da ne bileyim!

Bildiğim bir tek şey var!

Veya emin olduğum tek şey; KKTC adı verilen bu sözde devlet, sadece ve sadece çirkeftir!

Arif Hoca, nur içinde uyusun, “Çirkef yatağında gülistanlık olmaz” demişti!

Bizimkiler, çirkef yatağında gülistanlık olmayacağını biliyorlar; ancak bile bile, göre göre, gözümüze soka soka, çirkef yatağında gülistanlık yaratmaya falan da uğraşmıyorlar; çirkefin, doğrudan gülistanlık olduğunun propagandasını yapıyorlar!

“Anavatan sayesinde” demiş olmaları, kabulümdür!

KKTC… Ev yıkıldı, yıkılıyor… Lefkoşa’da bunlardan çok var… Ne uyarı levhası var, ne tedbir! Ne yıkılabiliyor, ne tamir edilebiliyor! Fotoğrafı, Avustralya’dan tatile gelen çocukluk arkadaşım Teoman Polili çekip gönderdi… Bir de hiç bozulmamış Kıbrıslı ağzıyla soru sordu: “Beklerler biri ölsün?”