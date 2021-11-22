Döviz, petrol, alım gücü

Petrole, Türk Lirası'na, dövize müdahale şansımız yok.

“Alım Gücü”nü yükseltme şansımız ise var.



Kıbrıs’ın güneyinde Maliye Bakanlığı geçtiğimiz hafta ev elektrik tüketiminde Katma Değer Vergisi’nin yüzde 19’dan yüzde 9’a düşürülmesi için Avrupa Birliği'nin yetkili komitesinden onay talep etti.



Yüzde 10 alım gücüne katkıdır bu!



İletişim ucuzlayabilir…

Akaryakıt da…

Pek çok ürün, hizmet ucuzlayabilir.

Hem de yarı yarıya…

Tümünün üstünde orantısız bir vergi, fon, harç yükü var çünkü…



Dört bin lira maaşlı birisiyle on beş bin lira maaşlı bir başkasından aynı vergiyi alıyorlar.



Türk Lirası’ndaki erime ya da dünya petrol piyasasıyla ilgisi yok bunun!

Genel bütçeyle var.



* * *



Fonlar, harçlar, vergiler aşağıya çekilerek yoksulun alım gücü yükseltilebilir.

Genel Bütçedeki açık da kayıt dışı ekonominin üzerine giderek, herkesten varlıkları oranında vergi alınarak çözülebilir.

Ama böyle bir gündem olmuyor.

Çünkü fon ve vergiler “maaş bütçesi”ni oluşturuyor.



Oysa formül basit!

Ekonomiyi kayıt altına almak, kamuda yasa dışı ikinci işi önlemek.

Ev ya da iş yerlerini fahiş rakamlarla kiralayanlardan vergi alabilmek örneğin…

Her insanın “varlığına” göre vergi diyorum!

Yokluğuna göre destek!



“Eldeki kadar para harcayalım” diyen bir sendikacının, Ulaş Gökçe’nin örneği ile sözümü genişleteyim.



“Adam devlet okulunda haftada 20 saat, özelde vergisiz 40 saat ders veriyor. Dev evine 30 sterlin vergi ödüyor, iki lüks aracı var, yılda 50 bin sterlin kazanıyor, 40 bini vergisiz. KKTC'ye kızıyor, Avrupa lafı ediyor. Yalanın en derini budur.”



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Siz dolaysız vergilere dokunmazsanız eğer istediğiniz kadar vergi toplayınız, yoksula yine geri dönüşü olmayacak; yeni istihdamlar, yeni üst kademe yöneticileri, yeni maaşlarla gidecek bu para!



Yine Ulaş Gökçe’yle tamamlayalım köşemizi…

Dedim ya, biz söyleyince kızıyorlar, bir sendikacı söylemiş olsun.



“Annan planı sonrası KKTC bütçesi çok gelir elde etti. Bu gelir memura verildi. Memura verilmesini talep edenlerden biri de bendim. Ben istedim diye verilmedi. Ama ben istedim. Hatta Bu Memleket Bizim Platformu adına istedim. Ülke o parayla kurtulabilirdi. Ama o parayla ülke battı. Durum budur.”

