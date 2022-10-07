Doğuş Derya’nın suçları çok büyük!

Doğuş Derya!

Anavatanımız Türkiye’de manşetlerde…

Ak Partili vekillerin dilinde…

Trollerin menzilinde...

Ne mi yaptı?

Araştırdım!

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Mesela, en büyük suçlarından biri; “Hırsızlık!”

Nasıl mı?

-*-*-

Anlatayım…

Bu Doğuş Derya denen kadının Rum – Yunan ve Amerikan destekli bir şirketi var… (Emin değilim ama İsrailli bir şirketle de ortak)…

Derya’ya ait bu şirket, KKTC’ye doğrudan akaryakıt sağlıyor…

45 dolarlık akaryakıtı gün geliyor 150 dolara, gün geliyor 75 dolara satıyor!

Haliyle, Türkiye’deki gazeteler ve Ak Partili Ömer Çelik kardeşim haklı!

Bu kadın bizi resmen soyuyor!

Türkiye de bizi gayet haklı bir şekilde soygunculara karşı koruyacak değil mi?

Hırsız, hırsız!

-*-*-

İşin daha acı bir tarafı var!

Meğer bu Doğuş Derya’nın eli – kolu o kadar uzun ki; UBP’de iki kez üst üste kurultay kazanan Faiz Sucuoğlu’nu da O görevden almış!

Bazı bildikleri varmış Doğuş Derya’nın!

“Açıklarım bunları” demiş, Faiz beyi tehdit etmiş, istifaya zorlamış!

-*-*-

Hatta iddiaya göre, tüm UBP’li vekil, bakan, başbakanları da tehdit etmiş, “konuşursanız sizi de yakarım ulan” diye de bağırmış!

Ersin Tatar’a da, “bana bak bana bak, nasıl seçildiğini bil, seni oradan indirmek iki dakikamızı almaz” diye de çok yüksek ve kızgın bir sesle uyardığı söyleniyor!

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Haliyle, Türkiye’deki gazeteler ve Ak Partili Ömer Çelik kardeşim haklı!

Bu kadın demokrasimiz için ciddi tehdit!

Faşist, faşist!

Anavatanımız neden tepki verdi?

Tabii ki bizi korumak için!

Demokrasimizi sağlamlaştırmak için!

-*-*-

Sahi, Doğuş Derya’ya niye kızdı Türkiye’deki bale gudalya ekipleri?

Bir tek sebebi var; Doğuş Derya, son Meclis konuşmasında doğruları söyledi de ondan…

-*-*-

Doğruları söylemeyeceksiniz!

BM Barış Gücü’yle dalaşacaksınız; Maraş’la ilgili saçmalayacaksınız tamamdır…

Bir de, 24 saat Tayyip Erdoğan’a teşekkür edeceksiniz!

-*-*-

Hatta daha da ciddi itibar istiyorsanız, bilmeseniz bile namaza gidiyor gibi yapacak; çok seyrek bir şekilde kısık sesle, “Atatürk” diyebilirsiniz!

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Rumların yıllardır sadece guş lastiği kullandığını ve Amerika sayesinde dün silah almaya başladıklarını herkese anlatacaksınız; ihale – havayolu – havaalanı – yol – çöplük skandallarına karışsanız dahi asla sıkıntı olmaz!

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Çalın, çırpın, rüşvet alın, komisyon talep edin, ihale yolsuzluğuna karışın, aldığınız kredilerin üzerine yatın ama asla “doğru” konuşmayın!

Hamaset yapın!

Ezan, vatan, bayrak!

Kim bilir, bir gün T.C.’nin büyükelçisi bile olursunuz!

Tek aşkım Omonia!

T.C. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve K.C. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Avrupa’nın Prag kentindeki uluslararası bir toplantıda buluşur…

Çok sıcak pozları yayınlanır gazetelerde…

El ele…

-*-*-

Derken, T.C. futbol takımı F.B. ve K.C. futbol takımı AEK Larnaka, İstanbul’da resmi bir maçta bir araya gelir…

Bu maçta tribünlerde KKTC Bayrağı açılır ve bir takım arkadaşlarımız çok sevinir!

Pornografi bilimindeki 31’in, siyasetçesi!

-*-*-

Bu arada, K.C. Başkenti Lefkoşa’da, Omonia adlı yeşil beyazlı takım, İngilizlerin Dünya devi Man. United ile karşılaşmaktadır.

Ve Omonia taraftarı tribünde, hem Türkçe hem de Elence, “Kıbrıs’ta barış engellenemez” pankartı açmaktadır.

-*-*-

Yorum yok!

Büyüksün Omonia!

Zaten seni çok seviyordum ama bundan böyle tek aşkımsın!

-*-*-

Ve bu esnada, T.C., KKTC’ye yeni bir B.E. atar!

Eşhedüenlailaheillallah!

Turning kebap!

-*-*-

Sevgili Doğuş Derya’yı da, Doğuş Derya’nın bilgi birikiminin binde birine sahip olmayanlar, ne söylediğini anlamayıp, söylediklerinden siyasi kazanç elde etmeyi hesaplayanlar linç etmeye çalışır!

-*-*-

Siz sevmeyin Doğuş’u!

Bizim sevgimiz çok çok fazla!

“Anti – Depresan” adlı derginin bu fotomontajı her şeyi anlatıyor... Uzun uzun yazıp da, her gün bir siyasi fiyasko yaratılıyor olmayı anlatmanın bir anlamı yok... Mesele gayet açık... Eskiden çizgi film kahramanı “Mickey Mouse” vardı... Miki Fare... Kıbrıslılar, “Migimaus” derdi! İzler, güler ve eğlenirdik!