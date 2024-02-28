Doğaya asıl zararı “böcekler” mi veriyor “insanlar” mı?

Son dönemde “sahte” kavramı temel gıdaya dönüştü.

Önce sahte reçeteler döküldü ortaya, sonra sahte diplomalar…

Talimat, itaat, hile, yalan, talan, sahtelikle örülü bu düzen içerisinde unuttuğumuz bir gündemi daha anımsadık.

Çam kese böceği!

“İstila”dan söz ediliyor.

Böylece “sahte” kavramının yanına bir de “istila” eklendi.

Adanın kuzeyi uluslararası toplumda böyle anılıyor zaten…



***

“Ağaçlar oksijen üretemez duruma geldi” diyor uzmanlar.

“25 bin hektar kızıl çamın tümüne yakını enfekte oldu.”



Bir yıl önce de aynı sorun vardı.

Böcekleri yiyecek başka böcekler getireceklerdi adanın kuzeyine…

O böcekler geldi de buradaki böcekleri yemedi mi yoksa gelmediler mi, böcekler de sahte mi çıktı, bilemiyorum.



“1 hektar alanda ortalama 1200 ağaç vardır. Her ağaçta ortalama 20-25 kese bulunmaktadır. Her kesede 200-250 çam kese böceği bulunduğu gerçeğinden hareketle 1 hektar alanda 7,500,000 çam kese böceği var demektir.”

Milyonlarca böcek ormanlarımızı kemiriyor!

Ne yapıyoruz?

Çevre Platformu uzmanları yanıtlıyor bu soruyu…

“Bütçeye tek kuruş ödenek konmadı, böcek yoğunluğunun dahi tespiti yapılmadı, Avrupa Birliği’nin kurduğu sistemi de çökerttiler, bunlar ne yöntem biliyor, ne bilim tanıyor.”



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Çevre Platformu 10 kişilik kadrosu ile basının karşısına çıktı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, KEMA Vakfı, Yeşil Barış Hareketi, Biyologlar Derneği, Orman Mühendisleri, Şehir Plancıları ortaklaşa “eylem süreci başlıyor” dediler.

“Bu yılı da kaybettik” çünkü…

Bir umut gelecek seneye…



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Orman varlığımız tehlikede…

Hukuk dışı kiralama kararları, peşkeş adımları ve talan histerisi sürüyor.

Yeşil Barış Harekatı, kiralanan orman alanlarının listesini istemiş, 29 sayfa vermişler.

Orman arazilerinin peşkeşine karşılık 6 dava sürüyor, “ara emri” alındı, yargı hassasiyetiyle orman arazileri kurtarılmaya çalışılıyor.



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Bu ağaçlar “böceklerden” kurtulsa, arsız müteahhitlerden ve yandaşlardan kurtulamayacak zaten! Biliyorsunuz, özellikle alçak orman arazilerine göz dikmiş, gözü dönmüş alçaklar var.



İklim kriziyle birlikte tüm dünya ormanları artırmanın derdine düşmüşken, ada yarısında, ormanların betona dönüştürülmesi için çıldırasıyla bir yarış sürüyor.

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76 bin 777 hektar ormanlık alanımız olduğunu öğrendik.

Bunların ne kadarı inşaata açıldı kimse tam olarak bilmiyor.

Bakanlar Kurulu oturuyor, karar alıyor, bir bölgeyi “orman arazisi” olmaktan çıkarıyor, yapılanmaya izni veriyor.

Ormanların korunmasına karşı bir inattır sürüyor.



O nedenle asıl soru şu:

Doğaya en büyük zararı “böcekler” mi veriyor yoksa arsız “insanlar” mı?

“Çevre” öncelikli değil!

“Bütçede öncelikleriniz önemlidir” diyor Çevre Platformu üyeleri…

“Öncelikleriniz neyse, eylemleriniz de o olur.”



Çevreye dair bir öncelik yok.

Altyapıya, dönüşüme, yenilenmeye, teknolojiye, sanata var mı?

Yok!



Çevre Platformu üyeleri bütçenin önceliklerini bilmiyor mu?

Maaşlar ve teşviklerdir öncelik!

Bir de geziler, törenler ve kutlamalar…

Bunu bilmeyen yok aslında…

Mesele çoğunluğun bu önceliği destekliyor olması...

Ya da bu önceliğe karşı yeterince sesini çıkartmaması…



Maaşlar, transferler ve ihtişamdan para kalırsa - bir de yandaşlıktan - çevreye de bakacağız o zaman…

Bu sorun nasıl çözülecek?

Basın toplantısında en manidar öneri sevgili Serhat İncirli’den geldi.

Böcekler çamlarımızı tüketiyor ve yönetim seyirci kalıyor ya…

Bu sorunu nasıl aşacağımızı biraz da kinayeyle anlattı.



“Hükümete yakın bir komisyoncu bulacaksınız” dedi sevgili Serhat.

“O komisyoncu gidecek, Başbakan ya da Bakan’la uzlaşacak. Hatta TC Büyükelçiliği üzerinden ilgili müşavirlere ulaşacak. Birileri ilacını satacak, birileri komisyonunu alacak, herkes birbirini görecek, sorun da çözülecek.”

Eylemler Lefke’de başlıyor!

Son 5 senedir görevde olan talimat hükümeti yolsuzlukla, hileyle, şaibeyle, kaosla anılıyor.

Çam Kese Böceği’ne yönelik kapsamlı ve etkin bir mücadele olmadığı gibi henüz yöntemine de karar veremediler.



Çevre Platfomu eylem süreci başlatıyor.

Lefke’de harekete geçiyor, çevreciler!

“Perşembe sabahı Çamlıbel yolunda başlıyor direniş… Cuma da Bakan’a gidiyoruz. Bir hediyemiz olacak.”



Hediye için şimdiden meraktayız.

Orman Dairesi “takipte” olduğunu söylüyor

Orman Dairesi’nin tüm bu gelişmeler karşısında sessiz kaldığını söylersek haksızlık olur.

Şimdilik ses var ancak görüntü yok!



“Çevre Platformu”ndaki onca örgüt, uzman ve bilirkişiyle görüşmediklerini anlıyoruz.

Diyorlar ki, “TC Orman Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü modelden faydalanıyoruz.”

Modeli bilmiyoruz.

İlginçtir, Kıbrıs’ın güneyinde Orman Dairesi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi almışlar.

“Avrupa Birliği’ndeki uzmanlar da takip ediliyor” diyor Orman Dairesi.

Hatta “İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nden zararlıların kontrolü amacıyla sonuç bekleniyor.”



Tuzaklar kurulmuş, 24 bin 248 çam kese böceği kelebeği de yakalanmış.

“Kimyasal ya da biyolojik ilaçlamanın ciddi zararları olduğunu” düşünüyor Orman Dairesi yönetimi, Çevre Platformu’ndan farklı olarak.



Ne kadar ilginç değil mi, bir avuç ülkede, bir araya gelemiyor onca uzman, ortaklaşa çözüm üretemiyoruz.