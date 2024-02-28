Her türlü zararlı haşere için sokağa dökülmenin zamanıdır!

Lefkoşa’da dün sabah Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin ev sahipliğinde, kahvaltılı bir basın toplantısına katıldık…

Neydi bu basın toplantısı?

Bu basın toplantısı, Tabipler Birliği dahil, ülkemizde Çevre Platformu’nu oluşturan örgütlerin temsilcilerinin, özellikle çam kese böcekleri ve ormanlarımızla ilgili endişelerini, çözüm önerilerini dinlediğimiz bir etkinlikti…

-*-*-

Öncelikle şunu söylemek isterim; ülkemizin ormanları ile çevre sorunları ile bu kadar çok ilgilenen bu “büyük acı ve yok oluşa” bu seviyede duyarlı insanlarla bir arada olmak beni çok mutlu etti…

-*-*-

Lefke Çevre Örgütü, Biyologlar Derneği, KEMA Vakfı, Yeşil Barış, Tabipler Birliği, Orman Mühendisleri, Şehir Planlamacıları gibi örgüt ve kurumlardan oluşan Çevre Platformu’nun çeşitli temsilcilerinin görüşlerini, çözüm önerilerini dinledik…

-*-*-

Özet…

Evet, “kim söyledi?” sorusu bir yana; söylenenler özetle şöyle:

-*-*-

Ormanlarımız tehlikede…

Neden?

Çünkü iklimler değişti, yangın olasılığı yükseldi…

Çünkü, ormanlarımızı kiralıyoruz…

Çünkü, Var olanı koruyamıyoruz…

-*-*-

Neden koruyamıyoruz?

Mesela çam kese böcekleri…

Çam kese böcekleri, çok yaygınlaştı…

Ağaçları zayıflatıyor…

Sonra kabuk böcekleri gelip ağacı bitiriyor…

-*-*-

Ne yapmak lazım?

Uygun zamanda, uygun tedbirleri almak lazım…

-*-*-

Peki uygun zamanda uygun çalışmayı yapması gereken Orman Dairesi – Tarım Bakanlığı – Egemen ve Eşit KKTC Devleti Hükümeti, üzerine düşeni yapıyor mu?

Yapmıyor, yapamıyor!

-*-*-

Neden yapmıyor ve yapamıyor?

Birincisi, bütçeye bu konuda para konmamış.

İkincisi, sistem kurulacağı söylendi ama hiçbir sistem kurulmadı…

Böcek üretip, çam kese böceklerini bu böceklere yedirteceklerdi…

Ki bu da bir yöntemdir ama şu anda en etkili olan yöntem değil, sonraki yöntemler arasındadır…

Aynı şekilde, çam kese kurtçuklarını yiyecek kuşları bölgeye getirmek de!

-*-*-

Ne yaptı hükümet bu güne kadar?

2020’den beri hiçbir şey yapmadı!

Böcek de üretmedi!

-*-*-

Haaa en etkili yöntem nedir?

Kesinlikle havadan biyolojik ilaçlamadır!

Hektar başına havadan biyolojik ilaçlamanın maliyeti 3 bin 500 TL civarında…

Çam kese böceklerini yiyecek böcek üretmenin hektar başına maliyeti 18 bin TL’den fazla…

-*-*-

Neymiş, havadan biyolojik ilaçlama şartmış!

Yapamıyoruz!

Paramız yok!

-*-*-

Orman Dairesi’nin üç asli görevi var:

1 - Orman yangınları ile mücadelede sınıfta kalmış durumdayız…

2 - Fidan dikimi konusunda çok geriledik…

3 - Ve zararlılarla mücadelede hiç yokuz!

(Ancak külliye yapıyoruz değil mi?

Başınıza yıkılsın!

Evet, başınıza yıkılsın!

Araya girip bunu yazmazsam çatlardım!)

-*-*-

Geçmişte neler oldu?

2006’da havadan kimyasal ilaçlama yapıldı…

İlk defa, o dönemin bakanı şimdiki rektörlerimizden Asım Vehbi, başarılı bir işe imza attı…

Ama kimyasal ilaçlama tehlikeliydi…

-*-*-

2014’te Kutlu Evren çevreden sorumlu bakandı…

Ormanlardan da…

Örgütlerle ortak protokol imzaladı ama bakanlık ömrü yetmedi…

-*-*-

2016’da CTP döneminde protokol yaşama geçti…

2020’ye gelinceye kadar üç farklı hükümet, beş farklı daire müdürü bu protokolü uyguladı ve ilaçlama gerektiği gibi yapıldı, mücadelede bir başarı sağlandı.

-*-*-

2020’de pandemi gerekçesiyle ilaçlama durdu.

İlaçlama için ayrılan bütçe, pandemi harcamalarına kaydırıldı…

-*-*-

Sonrasında hiçbir ilaçlama ya da tedbir alınmadı; derken 2023’te yani geçen sene, toprak altında, sürekli ilaçlama olmazsa dokuz yıl kalabilen tırtıllar, yani çam kese böcekleri, sadece ormanlara değil, evlere de girmeye başladı!

-*-*-

Şu anda 25 bin hektar kızıl çam enfekte olmuş durumdadır…

Ve tekrar ediyorum, konunun tüm uzmanları hemfikirdir ki, havadan biyolojik ilaçlama yapılmalı; çam kese böceklerini yiyecek başka böcek üretme veya kuş getirme ise destekleyici tedbir olarak uygulanmalı…

-*-*-

Hükümet ne yapıyor?

Orman Bakanlığı ne yapıyor?

Orman Dairesi ne yapıyor?

Hiç!

-*-*-

Daha doğrusu, Orman Dairesi Müdürü iki ay önce “durumu inceliyoruz, bazı yerleri ilaçlıyoruz” falan demişti; bu yönde yazılı bir açıklama hazırlamıştı ama bu basına geçen gün servis edildi!

Dostlar alış verişte görsün!

-*-*-

Evet, havadan biyolojik ilaçlama!

Uygun zaman biliniyor…

Süreklilik şart…

-*-*-

Basın toplantısında bir görüş ve bir öneri ortaya attım…

Önerimde çok ciddiyim:

Hükümete çok yakın bir komisyoncu yani rüşvetçi bulacaksınız…

Devreye girecek; bu işin komisyonunu, ödemesini, rüşvetini hesaplayacak, teklifini yapacak, göstermelik bir ihaleyle bu iş çözülecek!

-*-*-

Görüşüm mü?

Her zaman savunduğum görüş!

Ne yazık ki bu ülkeyi Türkiyeli memurlar veya askerler yönetiyor…

Ya da ajanlar!

Haaa bunların işbirlikçileri de cumhurbaşkanı, bakan gibi sıfatlarla koltuk işgal ediyorlar…

Ve yeminle söylüyorum ki bu insanlar, ülkeyi sevmiyorlar!

Sadece soyma planları yapıyorlar!

-*-*-

Bu ülkeyi sevselerdi, okullarımız sapasağlam olurdu; yollarımız karanlık ve çukurlarla dolu olmazdı; hastane binaları atıl – yarım kalmazdı…

Ve evet, bu insanlar, yani üzgünüm ama sömürge memurları ile onların işbirlikçileri bu ülkeyi sevselerdi, çam kese böcekleri de, sahte diplomacılar da, ihale hırsızları da, elektrik kurumumuza kazık akarytakıt satanlar da olmazdı!

Ve evet, bu sömürge memurları olmasaydı, onların işbirlikçileri koltuk işgal etmemiş olsaydı; en basitinden durduk oturduk yere, ülke mahvolmuş, çam kese böceklerinin bile işgali altındayken külliye diye bir rezalet inşa etmezdik!

-*-*-

Şener Elcil dün Sim Tv’de canlı yayın konuğumdu…

“Tıpkı Annan Planı döneminde olduğu gibi, 31 Mart sonrası başlaması muhtemel Kıbrıs müzakereleri için sokağa dökülmemiz gerekiyor” dedi…

-*-*-

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği bugün Çamlıköy yolunda, çam kese böcekler ile mücadele başlatılması adına eyleme başlıyor…

Umarım, hem çam kese böcekleri ile mücadele hem de ülkenin kanını emen her türlü kene çeşidiyle mücadele için; yani federal çözüm için sokağa dökülürüz!

Başka da şansımız yok!

Çevre Platformu üyesi örgütlerin temsilcileri… Sizinle aynı topraklarda yaşamak bile gururdur… Teşekkürler…