Bir de "diploma meselesi" var değil mi?

Ucu “KKTC”ye dayanıyor ama görmezden geliyorlar.

İmamoğlu'nun üniversite diploması "iptal" edildi ve “KKTC” bir kez daha arka bahçe olarak kullanıldı.

Girne’den İstanbul’a yatay geçişi tanımadılar.

"Geçersiz" dediler.

Buna yanıt verecek kimse yok mu?

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Bu kararın "siyasi" olduğunu elbette biliyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Adayı" olmasaydı ve tüm anketlerde, Recep Tayyip Erdoğan'ı da geride bırakmasaydı, böyle bir karar alınmazdı.

Tahtını kaybetme korkusu bir insana neler yaptırıyor?

Hukuk, yasa, özgürlük tanımıyor, en temel insan haklarını ve halkın iradesini görmezden geliyor, gazeteci tutuklamaktan yorulmuyor.

Sokaklar kapatılıyor, evler basılıyor, muhalifler örgüt lideri olarak cezaevlerinde toplanıyor.

Savcılar, yargıçlar, hakimler "itaat" ilişkisiyle hareket ediyor.

Tıpkı "KKTC hükümeti"ne benziyor tümü...



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Ya "diploma?"

"Eğitim Bakanı" olarak anılan Nazım Çavuşoğlu, kız çocuklarının başını örtme nifakından imkan bulursa belki bu mesele hakkında da konuşacaktır.

Üniversitesine sahip çıkmayacak mı?

Söz konusu üniversitenin sahibi de "KKTC Hükümeti"nin bir üyesi aynı zamanda...

"Diploma yasal" diyor.



"Başbakan" Üstel nerede?

"KKTC üniversitelerinden Türkiye üniversitelerine yatay geçiş yapmış on binlerce öğrenci vardır ve bunu tartışmaya açamazsınız" niye demiyor Tatar!

Haddine mi?

Öyle "eşit egemen" tekerlemeleri söylemeye benzemiyor bu işler...



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İmamoğlu, 5 Eylül 1988'de Girne’deki University College of Northern Cyprus İngilizce İşletme bölümüne kayıt yapmış, hazırlık ve birinci sınıfları tamamladıktan sonra da yatay geçiş için İstanbul Üniversitesine başvurmuş.

Söz konusu üniversite, sonrasında, Girne Amerikan Üniversitesi’ne dönüştü biliyorsunuz...



“KKTC üniversiteler düzeni”nin bir işlevi de Türkiye üniversitelerine bu “yatay geçişler” değil mi aslında?



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Bitmedi.

Türkiye'de "KKTC" üniversitesinden yatay geçiş yapmış bir belediye başkanının 31 yıllık lisans diploması tartışmalı bir kararla iptal edilirken...

"KKTC Meclisi"nde bir vekil, okula gitmeden aldığı üniversite diploması ile halen "dokunulmazlığının kaldırılması" için komiteyi bekliyor.

Üstelik…

Söz konusu üniversitenin sahibi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturuyor.

O da "Cumhur İttifakı" üyesi...



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Unutmadan…

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)’ın sahte diploma fabrikası “Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri” hakkındaki raporu da tamamlanmış, Meclis’e, Eğitim Bakanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı’na teslim edilmiş.



Bu rapor gizli tutuluyor.

2 cilt, bin sayfaya yakın bir rapor olduğunu öğrendim.

Niye açıklamıyorlar?

Dünyaya rezil olmayalım diye mi?