Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem!

Endonezya’nın Flores Adası’nda 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, uyarı yaklaşık üç saat sonra kaldırıldı.

Endonezya afet yönetim birimi BPBD, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin verilerin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, hasarlı binalarda mahsur kalan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Deprem, cumartesi günü yerel saatle 05.00’ten kısa süre önce Flores Adası’nda meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji ve Jeofizik Ajansı, depremin yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. Ana sarsıntının ardından bölgede çok sayıda artçı deprem meydana gelirken, bunlardan birinin büyüklüğü 6,1 olarak ölçüldü.

Limanda beton parçaları yolcuların üzerine düştü

Maumere Limanı’nda çekilen görüntülerde, terminal binasından kopan büyük beton parçalarının feribota binmek için bekleyen yolcuların bulunduğu alana düştüğü görüldü.

Bir gemiye geçişi sağlayan köprünün çökmesi sonucu bazı kişilerin denize düştüğü bildirildi.

Doğu Nusa Tenggara Valisi Emanuel Melkiades Laka Lena, hayatını kaybeden bazı kişilerin deprem sırasında uyuduğunu ve çöken yapıların enkazı altında kaldığını söyledi.

Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Kıyı kesimlerinde yaşayan çok sayıda kişi motosikletlerle yüksek bölgelere ve iç kesimlere yöneldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı BNPB, yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini ya da kendi imkanlarıyla güvenli bölgelere geçtiğini açıkladı.

Tsunami uyarısı, ilk depremden yaklaşık üç saat sonra kaldırıldı.

Artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle çok sayıda kişinin evlerine dönmekten çekindiği ve açık alanlarda beklediği belirtildi.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

BNPB, bölgenin dağlık ve ulaşımın zor olması nedeniyle depremin yol açtığı hasarın tam boyutunun belirlenmesinin zaman alabileceğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşlara kıyı bölgelerinden uzak durmaları ve çatlak ya da yapısal hasar bulunan binalara girmemeleri çağrısında bulundu.

Nagekeo bölgesinde de yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiği, çok sayıda yapıda hasar meydana geldiği aktarıldı.

Arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybı ve yaralı sayısının değişebileceği belirtildi.

Endonezya, üç büyük tektonik levhanın kesişim noktasında yer alması nedeniyle sık sık güçlü depremler ve volkanik faaliyetlerle karşı karşıya kalıyor.