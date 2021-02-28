Deve - KKTC

Deveye sormuşlar : “Boynun neden eğri ?”…. “Nerem doğru ki ?” demiş…

Uzun yorumlar yapmanıza, ayrıntılara girmenize gerek yok. Bir bakın çevrenize , karşınıza kim çıkarsa birazcık sohbet edin, şikayetçi olmayan yok. Herkes, her şeyden ama her şeyden şikayetçi.

Deveye sormuşlar : “Boynun neden eğri ?”…”Nerem doğru ki ?” demiş…

Koskoca (!) ülkede, hiç mi memnun, mutlu olan yok ?

Yok hayır… O kadar da değil… Mutlu, memnun olanlar da var. Sayıları çok çok az da olsa, var… Kim onlar _? diye sormaya kalkmayın sakın. Çünkü biliyorsunuz. Biliyorsunuz da, bazılarınız açıkça söyleyebiliyorken bazılarınız susmayı tercih ediyorsunuz.

Deveye sormuşlar : “Boynun neden eğri ?”…”Nerem doğru ki ?” demiş…

Bu memleket farklı… Her şeyiyle… Yönetimiyle, halkıyla, kaderiyle, sevinçleri, üzüntüleriyle…Her şeyiyle çok farklı… Her geçen gün biraz daha da farklılaşıyor. Huyuyla, suyuyla, alışanlıklarıyla, gelenekleri görenekleriyle… O eski, bildiğimiz Kıbrıslı yok artık. Eğrisiyle, doğrusuyla, ‘Yepyeni Kıbrıslı’ var.

Deveye sormuşlar: “Boynun neden eğri ?”… “Nerem doğru ki ?” demiş…

***

“KKTC…” deyince, yüzünde ‘anlamlı’ bir gülümseme belirmeyen bir vatandaş kaldı mı ülkede ?

Belki vardır da ben bilmiyorum…

Deveye sormuşlar: “Boynun neden eğri ?”… “Nerem doğru ki ?” demiş…

“Hükümet… Bakanlarımız…” deyince, yüzünde ‘anlamlı’ bir gülümseme belirmeyen bir vatandaş var mı ülkede ?

Herhalde vardır da ben bilmiyorum…

Deveye sormuşlar: “Boynun neden eğri ?”… “Nerem doğru ki ?” demiş…

“Siyasi partilerimiz… Seçim….” deyince, yüzünde ‘anlamlı’ bir gülümseme belirlmeyen bir vatandaş var mı ülkede ?

Sayıları kaç ise, herhalde vardır da ben bilmiyorum…

Cahilliğime bağışlayın ne olur…

Deveye sormuşlar: “Boynun neden eğri ?”… “Nerem doğru ki ?” demiş

Sokak Ağzı

“Hah…Aha toplanıyollar Cenevre’de… Herşeyi çözecekler. Ne Gıbrız meselesi galacak ne da paylaşma gavgası.”

***

“Ben memurum. Maaşımdan kesinti yapacaklarmış. Bilsem kesecekleri paranın nereye gideceğini helal olsun diyeceğim. Ama çok kuşkum var onun için de helal olsun diyemiyorum.”

***

“Bee Başkan… Noldu ama yeni Saray konusu ? Bir gelişme var mı ? Ne zaman başlıyor inşaat ?”

***

“Sigara tiryakisiyim ama yakında gannavuriye geçiyorum haberiniz olsun. Umudum gannavuride. Belki o önler rezaletleri kendime problem yapmamı.”

***

“Ben kararımı verdim. Müracaat ediyorum. TC Cumhurbaşkanı RTE ile birlikte aya gideceğim.”

***

“Zambiya’ya mı kaçsak acaba ? Yoksa Nikaraguaya mı ? Nereye göç etsek KKTC’den daha iyidir, emin olun.”

***

“Fetö’cü mü dedin ? Cahilin teki olduğunu ordan burdan hep duyardık ama meğer cahil değil kara cahilmişsin.”

***

“Adam, rüyasında görse hayıra yormazdı ama Bakan oldu. Nasıl davranmasını beklerdiniz yani ?

***

“Pandemi meselesi olmasa şimdi hep çözüm ve beşli konferansı konuşacaktık. Halbuki, çözüm görüşmelerinin başlamak üzere olduğunu farkında bile değil çoğumuz.”

Anlayana

“Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir, içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü, yaşasan da bitecek yaşamasan da.” (Neyzen Tevfik)