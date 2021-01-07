Dertleri farklı olanlar…

Covid-19, başını almış giderken,

Çember daralırken, ne zaman nereden çıkacağı belli olmazken,

Bu durumdan bî-haber ve sanki de bu dünyada yaşamıyorlarmış gibi olanlar, hâlâ bencilce savaşlar yapmaya devam ediyorlar.

Ne savaşı?

Koltuk savaşı.

Meclis başkanı seçeceklermiş,

Seçemiyorlar.

Kendi adaylarına kendileri oy vermiyor.

Azınlık hükümetinin atanmış ortakları da büyük ortaklarına ‘bayda’ atıyor.

Aslında yanlış değil.

“Önce sen kendi içinde bunu hallet, ondan sonra biz oy verelim” diyorlar.

Ancak atanmış hükümetin büyük ortağı bir kere bozulmuş artık, düzene koymak kolay değil.

Kurultay yapacaklardı, başkanlarını seçeceklerdi bırakılmadı.

“O olmaz” dedi birileri, başkan atadılar, başbakanlığı da atanmış oldu böylece, UBP karıştı…

Önceden Ersin Tatar’ın ‘jet krizi’ nedeniyle bakanlıktan aldığı kişi olan Ünal üstel, bu kez Ersan Saner tarafından yeniden bakan yapıldı, ne oldu, nasıl oldu, kim istedi?

Görevden alınmak istenen Sucuoğlu vardı, alınamamıştı, o zamandan gelen tepkiler vardı…

Hükümet atanırken! bakanlık bekledi birileri, olmadı, bir yerlerden onay verilenler atandı, UBP yine karıştı.

Başta zaten “parti başkanı bile olamaz” denmişti biri için, şimdi Saray’a atandı.

Sevinenler olduğu gibi bu gelişmelere sevinemeyen, için için kaynayan kişiler de vardı.

İçeride sular kaynıyordu ama gün yüzüne çıkmamıştı somut olarak…

İlk kez meclis başkanlığı seçiminde ortaya çıktı ve oylara yansıdı, UBP kendi adayını bile seçemedi.

Kulislerde süren tepkiler, UBP’nin örgütlerinde de sürüyor olacak ki meclisteki oylama bir şekilde yanıt oldu UBP yönetimine…

Hem bireysel hesaplardan dolayı tepki koydu UBP vekilleri, hem de temsil ettikleri kişilerin oylarını yansıttılar gibi…

İşte bu karışıklık Eroğlu ailesine tepkiye kadar vardı.

Resmiye Canaltay, meclis başkanlığı için kendi arkadaşlarından bile oy alamazken bugünkü mecliste ne olacağı merak ediliyordu ancak bu kez UBP’nin talebiyle Resmiye Canaltay’ın tekrar aday yapılıp yapılamayacağı konusunda Meclis Başkanlığı Başsavcılıktan görüş istediği için bir kez daha ertelenmiş oldu meclis başkanlığı seçimi…

Başsavcılık’tan görüş gelene kadar UBP nasıl bir politika izleyecek?

Tekrar Canaltay aday yapılacak mı, anlaşıldığına göre Başsavcılık’tan yanıt beklenecek. Olumsuz yanıt gelirse başka biri aday çıkarılacak doğal olarak… Ancak görüş istendiğine göre Saner, Canaltay konusunda direniyor demektir.

Ersan Saner, milletvekilleriyle görüşürken, onları oy vermeye ikna etmeye çalışırken erken seçimle de gözlerini korkutmaya çalışıyor gibi bir durum var;

Yani “meclis başkanını seçemezsek hükümet yürümeyecek ve erken seçime gideceğiz. Seçimde seçilip seçilemeyeceğiniz belli değil” diyerek oyları toplamaya çalışıyor.

Bu görüşmelerden sonra Canaltay’la ilgili Başsavcılık’tan görüş istendiğine göre acaba Saner, vekillerini ikna mı etti?

Bu taktik işe yaradıysa, görüşün verilmesinden sonra Canaltay tekrar gündeme gelir mi yoksa başka bir aday çıkarılmak durumunda mı kalınır?

Bu bir yana, UBP içindeki gelişmelerden sonra meclis başkan adaylığında öyle veya böyle yapılacak olsa da, aksayan, hatta yürüyemeyen atanmış yapısı ile azınlık hükümeti belirlenen erken seçime, yani Eylül-Ekim’e kadar sürecek gibi görünmüyor.