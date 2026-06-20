DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Babalar Günü’nü kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü kutladı.

Prof. Dr. Hasan Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatımızın her aşamasında sevgi, emek, özveri ve sorumluluğun en güçlü temsilcileri olan babalarımız, aile yapısının temel direklerinden biridir. Çocuklarının geleceği için fedakârca çalışan, onları hayata hazırlayan ve karşılaştıkları zorluklarda yanlarında duran babalarımız, toplumumuzun güçlü ve sağlıklı bir şekilde gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Babalarımızın bizlere kazandırdığı değerler, yalnızca aile hayatımızı değil, toplumsal yaşamımızı da şekillendirmektedir. Sevgi, dürüstlük, çalışkanlık, saygı ve sorumluluk gibi erdemlerin nesilden nesile aktarılmasında babaların katkısı büyüktür. Bu nedenle Babalar Günü, babalarımıza duyduğumuz sevgi, saygı ve minnettarlığı ifade etmek için önemli bir fırsattır.

Bu anlamlı günde, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanında ailesi için emek veren, çocuklarının mutluluğu ve refahı için özveri ile çabalayan tüm babalarımızın ve yakında baba olacak olan tüm baba adaylarının Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; aramızdan ayrılmış olan babalarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum.”