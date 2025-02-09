Çürümeyi kanıksadık

Ebru OSMAN – Yasmin MORAN

Kıbrıs’ın kuzeyinde, özellikle bürokraside arttığı gözlemlenen usulsüzlük, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, son dönemde art arda gelen skandallarla yeniden gündeme oturdu.

Merkez Bankası Binası ihalesinde ortaya çıkan usulsüzlük soruşturmasında yaşanan tutuklamalar ve sahte diploma soruşturması kapsamında ortaya atılan ‘rüşvet’ odaklı iddialar, kamu yönetimine duyulan güveni daha da sarstı.

YENİDÜZEN, vatandaşlara mikrofon uzatarak “Kamu alanında yolsuzluk yapılıyor mu?” ve “En çok hangi alanlarda yolsuzluk yaşandığını düşünüyorsunuz?” sorularını yöneltti.

Röportaja katılan vatandaşların çoğu, yolsuzluğun özellikle bürokraside yoğun şekilde yaşandığını dile getirdi. Ancak dikkat çeken bir diğer nokta ise, birçok kişinin çalıştıkları kurumlar nedeniyle düşüncelerini açıkça ifade etmekten çekinmesi oldu.

Vatandaşların en fazla vurguladığı yolsuzluk alanları; kamu ihaleleri, sağlık sektörü, vergi düzenlemeleri ve kamuya istihdam oldu. Rüşvetin günlük ve rutin bir uygulama haline geldiğini düşünenler de azımsanmayacak kadar fazla.

Halk, yolsuzluğun yalnızca bireysel bir ahlaksızlık meselesi değil, sistemin temel bir sorunu olduğunu belirterek, yıllardır çözülemeyen yapısal eksikliklere dikkat çekti.

Kamu idaresinde liyakat ilkesinin göz ardı edildiğini savunan vatandaşlar, yetkili makamların bu tür konulara duyarsız kaldığını ifade etti.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Mete Feridun: “Rüşvet günlük ve rutin bir faaliyet haline geldi”

“Yolsuzluğun en yoğun yaşandığı yerlerden biri kamu alanları. İhalelerden en basit işlere kadar birçok işlemde rüşvet isteniyor. Artık rüşvet, günlük ve rutin bir faaliyet haline geldi. İnsanlar işlerini halletmek için aracı kullanmak zorunda kalıyor, çünkü sistem buna itiyor.”

İbrahim Emindayı: “Neredeyse her işte yolsuzluk var”

“Kamu alanında yolsuzluk var. En çok da bakanlıklarda olduğunu düşünüyorum. Hatta neredeyse her işte yapılıyor. Bu ülkede gelişim olmamasının temel sebeplerinden biri de bu. Düzgün çalışan bile sisteme ayak uydurmak zorunda kalıyor.”

Murat Kutucu: “Herkes kendi çapında yolsuzluk yapıyor, çalmayanı bulmak zor”

“Bürokraside yolsuzluk yok diyemeyiz. Herkes kendi çapında bir şeyler yapıyor. Çalmayanı bulmak zor. İşçilerin haklarının korunması için yönetimde alt tabakadan gelen insanların olması gerek. Özellikle kadınların siyasette daha aktif rol alması ve daha fazla söz sahibi olması yolsuzluğun önünü kesebilir. Mevcut yapı, belli grupların çıkarlarını koruyarak devam ediyor.”

Can Keser: “Adaletin olmadığı bir yerde yolsuzluk kaçınılmaz oluyor”

“Vergi alanlarında büyük yolsuzluk yapıldığını düşünüyorum. Önceden Türkiye’den farklıydık ama şimdi aramızda fark kalmadı. Oradaki düzen buraya da yansıdı. Yetkililer halkı düşünmüyor, sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Adaletin olmadığı bir yerde yolsuzluk kaçınılmaz oluyor.”

Yeter Akkuş: “Bürokrasinin genelinde yolsuzluk var”

“Kamu sektöründe mutlaka yolsuzluk var. Hatta bence bürokrasinin genelinde bu bir sorun. Çoğu kişi sesini çıkaramıyor, çünkü bir şekilde düzenin parçası olmak zorunda kalıyor.”

Zehra Erel: “En çok kara para aklama yapılıyor”

“Yolsuzluğun birçok alanda olduğunu düşünüyorum ama en büyük problemlerden biri kara para aklama. Hiç sorgulanmadan birçok kişinin büyük kazançlar elde ettiğini görüyoruz.”

Osman Kasnakoğlu: “En çok istihdamda yolsuzluk yapılıyor”

“Her alanda yolsuzluk yapılıyor ama en büyük sıkıntılardan biri iş alımları. Adam yolsuzluk yapıyor, eşini torpille devlet dairesine memur olarak sokuyor. Bu, liyakat sistemini tamamen yok ediyor.”

Adile Yazgın: “Yolsuzluk en çok ihalelerde yapılıyor”

“Kamu alanında yolsuzluk yaygın. En fazla da ihalelerde gerçekleştiğini düşünüyorum. İhaleler hep belli başlı çevrelere gidiyor, adil bir rekabet ortamı sağlanmıyor.”

İsmail Canözkara: “En çok maliyede yolsuzluk yapıldığına inanıyorum”

“Yolsuzluk her yerde var ama en fazla maliyede döndüğüne inanıyorum. Devletin gelirleri belirli kişilere avantaj sağlamak için kullanılıyor.”

Enver Taçoy: “Verilen izinler konusunda büyük usulsüzlük var”

“Okuduğumuz haberlerde her gün yeni bir yolsuzluk iddiası ortaya çıkıyor. Bence en fazla bürokraside verilen izinlerde yolsuzluk yaşanıyor. Sürekli bir şeyler örtbas edilip izinler çıkarılıyor. İmar planlarında ve şirketlerin aldığı izinlerde bu çok belirgin.”

Dila Tuna: “Bu düzen içinde bürokraside yolsuzluk yapıldığı açıkça belli”

“Bu sistemin işleyişine baktığımızda bürokraside yolsuzluğun yapıldığı açıkça görülüyor. Eğitim ve sağlık sektörlerinde de büyük usulsüzlükler yaşanıyor. Bu yüzden kamu hizmetlerinden herkes eşit şekilde yararlanamıyor.”

Nadire Şen: “Vergi, ihale ve sağlık sektöründe yolsuzluk var”

“Vergi konularında, ihalelerde ve sağlık sektöründe yolsuzluk yapıldığını düşünüyorum. Aynı zamanda iş alımlarında da ciddi usulsüzlükler var. Kamu kaynaklarının kişisel çıkarlara hizmet etmesi toplumsal adaleti zedeliyor.”