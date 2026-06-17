CTP: “İskele’nin geleceğini birlikte kuracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İskele’nin son yıllarda turizm ve yatırımların merkezi haline geldiğine dikkat çekerek, bu büyümenin doğru yönetilmesi gerektiğini belirtti ve Sermet Nereli’nin bu süreçte göreve hazır olduğunu açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, İskele’nin güçlü bir yönetsel vizyonla, planlı gelişen, altyapısı tamamlanan, çevreye duyarlı ve halkla iç içe bir belediyecilik anlayışıyla geleceğe hazırlanmasının önemine işaret edildi.

CTP’nin belediyecilik anlayışının; kaynakları doğru kullanan, halkla birlikte karar alan, herkese eşit hizmet götüren, geleceği planlayan ve yaşam kalitesini yükselten bir yerel yönetim modeline dayandığı ifade edildi.

Açıklamada, artan nüfus ve hızlı yapılaşmaya rağmen altyapı eksiklikleri, çevre yönetimindeki yetersizlikler, plansız büyüme ve belediye ile halk arasındaki iletişim kopukluklarının yeni bir yaklaşımı zorunlu kıldığı belirtildi.

Sermet Nereli’nin bilgi birikimi, çözüm odaklı yaklaşımı ve toplumla kurduğu güçlü bağ sayesinde göreve hazır olduğu vurgulanan açıklamada, yeni dönemde belediye kaynaklarının toplum yararına en verimli şekilde kullanılmasının, dijital belediyeciliğin geliştirilmesinin ve hizmetlerin İskele’ye bağlı 22 köyün tamamına eşit biçimde ulaştırılmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, “Daha planlı, daha yaşanabilir ve geleceğe güvenle bakan bir İskele için Sermet Nereli yola çıkıyor. Yeni dönem; ortak aklın, şeffaf yönetimin ve herkes için hizmet anlayışının dönemi olacak. Şimdi söz halkta, şimdi sıra İskele’nin geleceğini birlikte kurmakta” ifadelerine yer verildi.