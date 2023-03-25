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CTP Gençlik'te yeni başkan Çise Mevlit

CTP Gençlik'te yeni başkan Çise Mevlit

CTP Gençlik Örgütü 19. Olağan Kongresi düzenlendi. Kongre sonucunda Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit oldu.

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CTP Gençlik Örgütü 19. Olağan Kongresi düzenlendi. Kongre sonucunda Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit oldu.

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Kongrede sırasıyla konuşmalar, faaliyet raporu onaylanması ve mali raporun sunumu gerçekleştirildi. 

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Ardından adan tanıtımı ve seçimine geçildi. Kongre Gençlik Örgütü yeni başkanı olarak Çise Mevlit seçildi.  

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