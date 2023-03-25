CTP Gençlik'te yeni başkan Çise Mevlit
CTP Gençlik Örgütü 19. Olağan Kongresi düzenlendi. Kongre sonucunda Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit oldu.
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CTP Gençlik Örgütü 19. Olağan Kongresi düzenlendi. Kongre sonucunda Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit oldu.
Kongrede sırasıyla konuşmalar, faaliyet raporu onaylanması ve mali raporun sunumu gerçekleştirildi.
Ardından adan tanıtımı ve seçimine geçildi. Kongre Gençlik Örgütü yeni başkanı olarak Çise Mevlit seçildi.
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