Çok merak ettim…

Birileri üç-dört günde bir oturuyor ve kararlar çıkarıyor, yasaklar yaratıyor…

Şurasını kapattık…. Burasını açtık…

Şurası yarım açık..Burası yarım kapalı…

Şurasını ‘düşüneceğiz’, burası ‘gündemimizde yok’… v.s. v.s. v.s.

Bu telaş hatta panik halini anlayabiliyoruz. Daha doğrusu ‘anlamak’ için kendimizi bayağı zorluyoruz. Zorluyoruz da, benim çok merak ettiğiim başka birşeyler var… Çünkü resmi açıklamalar , ‘Yerel Vak’a…’, ‘Hava Yoluyla…’, ‘Deniz Yoluyla…’, ‘Temasla…’ şeklinde.

Benim kişisel görüşüme göre, esas olan, NEREDEN ? sorusunun cevabı…

İlgililer, ‘pozitif’ vak’aların NEREDEN olduğuna dair rapor tutuyorlar mı ? Tutuyorlarsa, ‘olay yeri’ neden açıklanmıyor ?

Bir sade vatandaş olarak benim vakaların nereden çıktığını bilme hakkım yok mu ?

Sinemalardan, tiyatrolardan mı ? Hangisinden ? Hepsinden mi ?

Okullardan mı ? Üniversitelerden mi ? Hangisinden ? Hepsinden mi ?

Kapatılan meyhanelerden mi ? Eğer öyleyse, hangisinden ? Hepsinden mi ?

Restoranlardan mı ? Eğer öyleyse, hangisinden ? Hepsinden mi ?

Barlardan mı ? Eğer öyleyse, hangisinden ? Hepsinden mi ?

Kumarhenelerden mi ? Hangisinden ? Hepsinden mi ?

Kasaptan, bakkaldan, manavdan, tuhafiyeciden, esnaftan mı ? Hangisinden ? Hepsinden mi ?

Hastaneden, kllinikten mi ? Hangisinden ? Hepsinden mi ?

Hatta ve hatta Güney’e gidip gelenlerden mi ?

Eğer biliniyor da açıklanmıyorsa bu, halka ihanettir.

Ha eğer bilinmiyor, böyle ciddi bir konuda, ‘saptama’ yapılmıyor, rapor tutulmuyorsa, kurunun yanında yaş da yakılıyor demektir.

***

Aflarına sığınarak halkıma da bir mesajım var…

Virüsü bir şekilde kapmışsanız, lütfen gizlemeyin, gizlenmeyin, saklanmayın. Ortada ayıp birşey yok. İsteyerek, bilerek virüsü kapmış değilsiniz. Ama, bir şekilde bulaşmışsanız ve bunu sır gibi saklarsanız, yayılmasına çok ama çok büyük bir katkı yapmaktasınız. Dürüstçe ve açıkça söyleyiniz. “Bende var..Kendimi izole ediyorum… Biliniz ve bana bir süreliğine yaklaşmayınız…” deyiniz.

Açıkça ilan ediyorum…. Ben eğer bulaşırsam öyle yapacağım… Biline…

Sokak Ağzı

“Meclisimizde bir yıldır yasa çalışmaları da aksamış. Ben da derim neden bu kadar kaos yaşanıyor memlekette. Meğer sebebi buymuşşşş.”

***

“Eskiden arabaların markasını merak ederdig. Şimdi merak da yer değiştirdi. Bilgisayarların markasını merak ederig artıg.”

***

“Sigara tüketimi de arttı alkol tüketimi de. Bütün bu olup bitenler karşısında herhalde uyuşturucu tüketimi de artmıştır diye düşünüyorum.”

***

“Memurların maaşlarından kesintiler yapılacakmış. Bu kesintileri nereye harcayacaklarını bilsem helal olsun diyeceğim. Ama kuşkularım çok.”

***

“Kimse farkında değil ama bir tehdit daha var. Küresel Isınma. İklim değişiklikleri nelere mal olabilir farkında mısınız ?”

***

“Bizim Başkan sık sık TC Başkanı ile görüşüyormuş. Herhalde her adımını ona danışıyor. En çok merak ettiğim de Başkanın RTE’na nasıl hitap ettiği. Abi mi der acaba ?”

***

“Aldığımız bilgilere göre erler kapalı subaylar serbestmiş. Güvelik Kuvvetleri’nde hiç bulaşan yok mu ? Yoksa var da sayıyı açıklamıyorlar mı ?

***

“Lefkoşa ve Girne kısmen kapanınca insanlarımız başka bölgelere kaçmaya başladı. Bu nasıl bir mantık nasıl bir sorumsuzluktu anlamak mümkün değil. O bölgelere de taşıyıcı olabileceklerini hiç düşünmediler mi ?”

***

“Müjde. Kıbrıs için çözüm görüşmeleri başlayıyormuş. Kimin umurunda çok merak ettim.”

Anlayana

“Hükümettekiler akıllarının sonundadırlar artık çünkü oraya kadar gelmeleri, çok vakit almıştır.” (Desmond Mc Carthy)