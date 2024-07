Cecilia Krull ile Othello’da sevgiyle,müzikle,neşeyle dolu öylesi unutulmaz bir an yaşandı

Murat OBENLER

24.Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nde sona yaklaşırken dünyanın önemli yıldızları Gazimağusa’nın farklı yerlerinde sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

Festival kapsamında popüler dizi La Casa De Papel için yaptığı şarkılar ile adını tüm dünyaya duyuran İspanyol sanatçı Cecilia Krull, Othello Kalesi’nin muhteşem atmosferinde ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta sahne alarak konsere yoğun ilgi gösteren sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı.



Othello’da cazdan flamenkoya, İspanyol-Fransız şarkıları ile romantik bir gece

Cazdan flamenkoya, İspanyol şarkılarından romantik Fransız şarkılarına uzanan geniş bir repertuarı seslendiren genç sanatçı sanatseverlerden büyük beğeni topladı.



“My Life Is Going On” ile herkes La Casa De Papel evrenini ışınlandı

Özellikle popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” başta olmak üzere “Hard”, “Losing My Mind” “Agnus Dei”, “Can’t Take My Eyes Off You”,“Out in Style”, “Running” ve “Sin Amor” gibi sevilen şarkılarını seyircilerle birlikte söyleyen sanatçı samimi tavırlarıyla ve seyirciyle kuruduğu sıcak ilişki ile de herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Fransa, Küba, Almanya ve İspanyol köklerinin hakkını sonuna kadar veren sanatçı arkadaşı Elif Sanchez ile birlikte söyledikleri Quizas, Quizas, Quizas adlı ünlü şarkıyı da Othello’da seslendirdi.



Krull’un Bella Caio sürprizi hep bir ağızdan söylendi

Konser bitiminde büyük alkışlar sonrasında Bella Caio şarkısını da kendine has yorumuyla seslendiren sanatçıya tüm sanatseverler de eşlik etti. Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay da konser sonrası sanatçıyı kutlayarak kendisinie Lefkara işi bir plaket verdi.