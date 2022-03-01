Çalışma hayatına dair akla takılan sorular

Devrim bey selamlar.

2000 ile 2005 yılı arasında Lefkoşa’da bir markette 1 buçuk ay gibi çalıştım ancak sigortam görünmüyor.

Ne yapmalıyım?

Teşekkürler.

Sigortalar sisteminde iş yerinde çalışma kaydınız açılmış ise Sosyal Sigortalar yatırım yapılmayan günlere yönelik mevzuat gereği gerekli davayı açmıştır, bunu da Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gidip davanın durumunu öğrenebilirsiniz.

Eğer sosyal sigortalarda, o iş yerinde çalıştığınıza yönelik kayıt açılmamış ise o iş yerinde çalıştığınızı ispatlayıcı bir belge ile maaş bordrosu, maaşınız bankaya yatmış ise banka hesap dökümü vb bir belge ile Sosyal Sigortalara gidip bu konuda şikayette bulunup gerekli kayıt ve yatırım işlemlerinin yapılması için müracaatta bulunmanız gerekmektedir.

Devrim Bey merhaba.

Ben devletten, ayrıca Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli bir memurum.

Gözlük yardımından hangi şartlarda yararlanırım veya yaralanabilir miyim?

Bilgi verirseniz mutlu olurum.

İyi çalışmalar dilerim.

Sosyal Sigortalardan da emekli olmanız hasebiyle gözlük yardımından yararlanabilirsiniz.

Gözlük çerçevesi yardımı alma hakkınız beş yılda bir, gözlük camı yardımı alma hakkınız ise yılda birdir.

Devrim bey selamlar.

Ben 15/06/1973 doğumluyum.

1998 yılında sigorta yatırımlarım başladı ve şu an 7800 gün yatırımım var.

Ne zaman emekli olabilirim?

Teşekkürler.

Doğum tarihiniz nedeniyle 25 yıl prim yatırımı ile yani 9000 gün prim yatırımı ile 57 yaşında, 15-25 yıl arası prim yatırımı ile de 55-60 yaş arasında en az 600 gün sigorta primi yatırmak koşulu ile 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

Selamlar Devrim Bey.

Ben 04/05/1971 doğumluyum.

İlk sigorta yatırımım 01/05/1992 tarihinde yapıldı.

Şu an toplam 10,303 gün sigorta yatırımım var ve halen daha çalışmaktayım.

Emeklilik beni kaç yaşında kapsar?

Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler

Doğum tarihinize binaen 25 yıllık sigorta prim yatırımlarınızı da tamamlamanız hasebiyle yatırım süreleriniz üzerinden 55 yaşında emekli olabilirsiniz.

Çalıştığınız müddetçe yatırımlarınız yapılmak zorunda olup, ne kadar çok yatırım yaparsanız emekli maaşınız o kadar daha yükseleceği için yatırımlarınıza devam etmenizi tavsiye ederim.

İyi günler Devrim Bey

Eşimin emeklilik hakkı ile ilgili bilgi almak istiyordum.

Sigorta girişi 06/01/2007’dir. Doğum tarihi ise 01/01/1973’tür.

Acaba ne zaman emekli olabilir?

01/01/1973 doğumlu olması hasebiyle ve ilk sigorta başlangıcının da 01 Ocak 2008 öncesi olması nedeniyle 25 yıl prim yatırımı ile 56 yaşında, 15-25 yıl arasında prim yatırımı ile 55-60 yaş arasında da en az 600 gün prim yatırım koşulunu yerine getirerek 60 yaşında emekli olma hakkı elde etmektedir.

Devrim bey merhabalar.

14 Aralık 1979 doğumluyum.

İlk yatırımım 1997 yılında yapıldı ve aralıksız da yatırımlarım devam etmektedir.

Acaba kaç yaşında emekli olabilirim?

Bu arada şu an işveren olarak yatırım yapmaktayım.

Bir farklılığı olur mu? Teşekkürler.

25 yıl prim yatırımınızı yani 9000 gün prim yatırımınızı tamamladığınız zaman doğum tarihinize binaen 60 yaşında emekli maaşı almaya hak sahibi olursunuz.

Ayrıca daha önceki yazılarımda da belirttiğim ve tavsiye etmediğim için çok yazmamaya çalıştığım üzere 55 yaşında da her yıla yani 60 yaşına kadar her yıla %6 azaltılmış şekilde emekli maaşı da alıp emekli çıkabilirsiniz ki bunu tavsiye etmiyorum.

Çünkü bu şekilde 55 yaşında emekli çıkarsanız %30, 56 yaşında emekli çıkarsanız %24, 57 yaşında emekli çıkarsanız %18, 58 yaşında emekli çıkarsanız %12, 59 yaşında emekli çıkarsanız %6 daha az emekli maaşı alabilirsiniz ve yasa uyarınca bu azaltılmış emekli maaşını da hiçbir şekilde artırmanız mümkün olmamaktadır.

İşveren olarak sigorta yatırımı yapmak sigortalardan emekli olma koşullarını yani yaş ve yatırım sürelerini değiştirmemekte olup işveren üzerinden sigorta yatırımlarının genelde çalışırken yapılan yatırımlardan daha yukarıda olduğu için emekli maaşı noktasında avantaj sağlamaktadır.

1980 doğumluyum.

Sigortaya 01 Aralık 2000 girişliyim.

Ne zaman emekli olurum?

Teşekkürler.

02 Şubat 1980 doğumlu olmanız nedeniyle 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında, 15 yıl prim yatırımı ile son 5 yılda en az 600 gün prim yatırıma şartı aranmaksızın 63 yaşında emekli olabilirsiniz.

Bunu biliyor musunuz?

Analık yardımı nedir?

Sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına gebelik süresince yapılan muayene ve tedaviler ile doğum sırasında ve doğumdan sonra kendisi ve doğan çocuk veya çocuklarına gerekli olan her türlü sağlık hizmetinin belirli kurallar kapsamında sağlanmasıdır.

Gebelik yardımı nedir?

Gebelik halinde gerekli olan sağlık hizmetlerinin Kurumca belirlenen sağlık hizmet sunucuları dışındaki sağlık kuruluşlarından alınması ve hekimden alınacak gebeliği kanıtlayıcı bir belge ile Kuruma başvurulması koşuluyla, aylık brüt asgari ücretin %20’si oranında maktu gebelik yardımı yapılır.

Doğum yardımı nedir?

Doğum halinde gerekli olan sağlık hizmetlerinin Kurumca belirlenen sağlık hizmet sunucuları dışındaki sağlık kuruluşlarından alınması ve doğumun hekimden alınacak bir belge veya doğum kayıt belgesi ile belgelendirilmesi ve üç ay içinde Kuruma başvurulması koşuluyla aylık brüt asgari ücretin %40’ı oranında maktu doğum yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa maktu yardım her çocuk için bir kat artırılır.

Emzirme yardımı nedir?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe, çocuğun ölü doğmaması halinde ve alınacak doğum kayıt belgesinin Kuruma verilmesi koşulu ile her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere, doğum tarihinde geçerli aylık brüt asgari ücretin %40’ı oranında maktu emzirme yardımı yapılır.

Analık geçici iş göremezlik yardımı nedir?

Kendisi için doğumdan önceki on iki takvim ayı içerisinde en az yüz yirmi gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede çalışmadığı, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre eklenerek belirlenen çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Ayrıca sigortalı kadının isteği ve doktorun onayı ile, doğuma iki hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum öncesi istirahat edilmeyip de çalışılan bu süreler, doğum sonrası istirahat süresine eklenir. Bu süreler için de sigortalı kadına geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Analık yardımı için nasıl başvuru yapabilirim?

Öncelikle doğumdan önce gebelik yardımı için başvurmanız gerekiyor. Genellikle altıncı ya da yedinci ayda başvuru yapılıyor. Başvuru için muhtemel doğum tarihini belirten doktor raporu ve gebelik maktu yardım dilekçe formu gerekmektedir. Doğumdan sonra ise doğum ve emzirme yardımı için ayrıca başvuru gerekmekte. Bunun için de doktor raporu ve bebeğin veya bebeklerin doğum belgeleri ile birlikte başvuru yapabilirsiniz.

Analık sigortasından kimler yararlanabilir?

Analık sigortası kapsamında; çalışan sigortalı kadınlar maktu ödenek ve geçici iş göremezlik yardımlarından, çalışan sigortalı erkekler ve devlette çalışan sigortalılar ise sadece maktu ödenek yardımından yararlanabilir.

Analık maktu yardımlarından yararlanma koşulları nelerdir?

Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının analığı halinde, doğumdan önceki on iki takvim ayı içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş olması halinde gebelik, doğum ve emzirme maktu yardımlarından faydalanabilinir.

Kaynak: Sosyal Sigortalar Web Sayfası

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