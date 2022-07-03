ÇAĞRIŞIMLAR Grubumuz Adana’da-1973

Mağusa Namık Kemal Lisesi’nin bünyesinden çıkan ÇAĞRIŞIMLAR müzik grubumuz, Milliyet gazetesinin 1973 yılnda düzenlediği Liselerarası Müzik Topulukları Yarışmasının ilk elemesine katılmak için Adana’ya gitmişti. Buradaki başarısına göre ise İstanbul’daki finallere katılma şansını elde edip etmedikleri belli olacaktı. Ama biz Mart 1973’te gerçekleştirilecek olan elemeler gününden öncesine, Ocak 1973’e dönüyoruz. 07 Ocak 1973 tarihli Bozkurt gazetemiz birinci sayfasından ÇAĞRIŞIMLAR’ın Mağusa’daki konser haberine yer vermiş.

“Bozkurt Gazetesi, 07 Ocak 1973-syf:1”

Namık Kemal Lisesi Öğrencilerinin Oluşturduğu

Çağrışımlar Topluluğunun Konseri Mağusa’da İlgi Topladı

Boysan Hasan:

Mağusa Namık Kemal Lisesi Müzik topluluğu ÇAĞRIŞIMLAR Cuma günü, gündüz talebeye gece halka olmak üzere iki konser vermişler ve dinleyicilerin takdirini kazanmışlardır. Geçen yıl, kabiliyetli 6 öğrencinin bir araya gelmesi ile oluşan bu topluluk halen Mağusa’nın yegâne müzik topluluğudur.

BAYRAK RADYOSUNA PROĞRAM YAPACAKLAR

Cuma akşamı Çağrışımların konserlerinde davetli olarak hazır bulunan SILA DÖRTLÜSÜ proğramı çok beğendiklerini söylemişler ilerisi için grup elemanlarına başarılar dilemişlerdir.

Ayrıca Pazartesi akşamı bir proğram için Bayrak Radyosundan da randevu alınmıştır. Bilindiği gibi Çağrışımlar topluluğunun tümü de Lisede öğrenci. Derslerini ayarladıkları takdirde Pazartesi akşamı Lefkoşa’ya gelip Bayrak Radyosu için bir band dolduracaklardır.

BESTELERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Çağrışımlar henüz daha ilk konserlerinde 3 tane güzel beste çıkarmışlar ve bunları dinleyicilere sunmuşlardır. Halkın takdirle karşıladığı bu besteler pek yakında Bayrak Radyosundan dinlenebilecektir. AYRILIK... MEHMEDİM... ve KIBRISIN GÜZELLERİ isimlerini taşıyan birbirinden güzel 3 beste dinleyiciler tarafından çok beğenilmiştir.

Düzenlemeleri de var... Çağrısışmlar konserlerinde düzenlemeler de sunmuşlardır. Bunların içinde ise en çok “CAN” düzenlemesi ilgi toplamıştır.

GELECEKTE DAHA BAŞARILI OLACAĞIZ

Konserden sonra grup elemanları ile konuştuk. Halkın gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını söyleyen grup elemanları; ileride daha başarılı olmak için çok azimli olduklarını belirtmişlerdir.”

Namık Kemal Lisesi öğrencilerinden oluşan ÇAĞRIŞIMLAR’ın o yıllarda beste üretimine önem vermesi gözden kaçırılmamalı. Uzun yıllar yabancı ve Türk Pop Müziği eserlerini repertuarlarında barındıran gruplarımızın kendi eserlerini üretmesi ve hatta bu bestelerle yarışmalara, konserlere katılması çok önemli. Şimdi söz konusu yarışma haberine geçelim.

“Bozkurt Gazetesi, 21 Mart 1973-syf:3”

Liselerarası Müzik Toplulukları Yarışmasına Katılacak

Çağrışımlar Müzik Topluluğu 23 Mart’ta Adana’ya gidiyor.

Boysan Hasan:

Geçen yıl Mağusa Festivali’nde yer alan Müzik Toplulukları Yarışmasında, böyle bir yarışmaya ilk kez katılmakta olmalarına rağmen ikinci olan Mağusa Namık Kemal Lisesi’nin müzik topluluğu ÇAĞRIŞIMLAR, MİLLİYET gazetesinin açtığı bir yarışmaya katılmak üzere 23 Mart Cuma günü Adana’ya gideceklerdir.

3 PARÇA İLE KATILIYORLAR

Adana’da 8 lisenin müzik toplulukları ile yarışacak olan ÇAĞRIŞIMŞAR, halen çalışmalarını büyük bir azimle sürdürmektedirler. Bu yarışmada yalnız Mağusa Namık Kemal Lisesini değil, bütün Kıbrıs Türk Liselerini temsil edecek olan topluluk mensupları, yüklendikleri büyük sorumluluğun bilinci içinde olduklarını söylemektedirler. Topluluk yarışmaya 3 parça ile katılmaktadır. Birisi kendi besteleri, ikincisi icra, üçüncüsü ise aranjmandır. Adana elemelerinden sonra Kıbrıs’a dönecek olan topluluk, başarı gösterip elemeyi kazandığı takdirde, İstanbul’da yapılacak final yarışmalarına hazırlanacaktır.

ADAOĞLU EŞLİK EDECEK

Henüz bir yıllık geçmişi olan ÇAĞRIŞIMLAR Topluluğu, masraflarını, geçtiğimiz aylarda tertiplediği ve Mağusa halkının büyük ilgisi ile karşılanan konserlerden sağlanan hasılatla gidereceklerdir. ÇAĞRIŞIMLAR Topluluğuna Adana seyahati sırasında Namık Kemal Lisesi Müdürü Mustafa Adaoğlu da eşlik edecektir.”

Yazımızın ilk haberi olan “Konser”in amacını da böylece anlamış olduk. Grubun Adana’ya gidiş masraflarını karşılamak için düzenlenmesi elbette çok doğru bir yaklaşım olmuştur. Biraz önce paylaştığımız haberden bilgilendiğimiz bir başka konu da, ÇAĞRIŞIMLAR’ın 1972 yılında kurulduğu ve Mağusa Festivali organizasyonu içerisinde yer alan Müzik Toplulukları Yarışması’nda ikinci gelmeleri. Gazete haberlerimize devam ederken bu kez grubun fotoğrafı altına yazılmış bir habere rastlıyoruz.

“Bozkurt Gazetesi, 25 Mart 1973-syf:1”

(Resim Altı)

Namık Kemal Lisesi’nin ÇAĞRIŞIMLAR Müzik Topluluğu, beraberlerinden Okul Müdürü Mustafa Adaoğlu olduğu halde, geçen gün Türk Hava Yolları uçağı ile Adana’ya gitmişlerdir. ÇAĞRIŞIMLAR, Adana’da dün akşam tertiplenen Liselerarası Müzik Toplulukları Yarışmasına katılmışlardır. Yarışmanın sonucu henüz öğrenilememiş olmakla beraber, Kıbrıs Türk Liselerini temsilen bu yarışmaya katılan ÇAĞRIŞIMLAR, bu müsabakaya iddialı olarak hazırlanmışlardır. Ayrıca Maarif Dairesi Müzik Müfettişi Yılmaz Taner, ÇAĞRIŞIMLAR’ın yarışmada sunacağı 3 parçayı dinlemiş ve kendilerine tavsiyelerde bulunmuştur... resim, ÇAĞRIŞIMLAR’ı Mustafa Adaoğlu ile hareketlerinden önce yansıtmaktadır. (Resim: Boysan Hasan)”

Ve yarışma günü gelip çattı. ÇAĞRIŞIMLAR’ın yarışmada üstün bir performans sergiledikleri yorumunu görüyoruz haberde. Ayrıca, yarışmada sundukları eserlerden biri için “İngilizce beste” deniliyor. Halbuki besteleri Türkçe olan MEHMEDİM idi. Bu arada sosyal medyadan yaptığım araştırmada, aranje yani “düzenleme” olarak Kıbrıs Türkülerimizden “Beş Parmak Dağı Sıra” eserini yaptıklarını ve o yarışmada sunduklarını öğreniyorum.

“Bozkurt Gazetesi, 28 Mart 1973-syf:1”

Türkiye Liselerarası Müzik Yarışmasına katılan ÇAĞRIŞIMLAR Adana’da büyük ilgi gördü

Boysan Hasan:

23 Mart Cuma günü Türk Hava Yollarına ait bir uçak ile Ankara’ya giden Namık Kemal Lisesi Müzik Topluluğu ÇAĞRIŞIMLAR 24 Mart Cumartesi günü Türkiye Liselerarası Müzik Yarışmasına katılmışlar ve Kıbrıs Türk Liselerini başarı ile temsil etmişlerdir. 8 Türkiye Lisesi ile ayni şartlar altında yarışan ÇAĞRIŞIMLAR yarışmada bir İngilizce beste ve bir de yine kendi aranjeleri ile katılmışlardır. Yarışma parçalarının içinde en fazla ilgiyi Kıbrıs Türkünün öyküsünü anlatan MEHMEDİM isimli besteleri görmüş. Müsabaka salonunu hınca hınç dolduran yüzlerce seyirci Kıbrıs için görülmemiş büyük tezahürat yapmışlardır.

DİĞER YARIŞMACILAR

Adana’da ÇAĞRIŞIMLAR ile müsabakaya katılan diğer liseler şunlardır: Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi, Adana Erkek Sanat Ens., Adana Motor San’at Ens., Tarsus San’at Ens., Adana Erkek Lisesi, Özel Ata Koleji, Adana Ticaret Lisesi, Adana Karşıyaka Lisesi.

ÇAĞRIŞIMLAR İDDİALI

Müsabaka neticeleri 17 Nisan’da belli olacak ve buna göre en fazla puanı toplayacak olan ekip İstanbul’da yapılacak final karşılaşmasına katılmaya hak kazanacaktır. 8 Türkiye Lisesi ile birlikte yarışan ÇAĞRIŞIMLAR bu müsabakada büyük başarı sağlamışlar ve iddialı bir yarışma ortaya koymuşlardır. Büyük tezahürata vesile olan yarışmada en kötü derece olarak ikincilik beklenmektedir. Kendisiyle görüştüğümüz Namık Kemal Lisesi Müdürü Adaoğlu bu yarışma üzerine görüşlerini gazetemize açıklayarak şu demeci vermiştir:

‘Adana’ya Kıbrıs Liselerini temsilen gittik ve yarıştık. Yarışma anında ve haricinde hakikaten büyük bir ilgi ve samimiyet gördük. Orada kaldığımız müddetçe bu ilgi ve samimiyete karşılık uyandırdığımız intibalar da ayni derecede iyi ve samimidir. Kıbrıs’taki bütün Liselerimizi tam anlamıyle ve hakkı ile temsil ettik. Çok memnunuz.’ “

Sonuçların 17 Nisan’da duyurulacağı haberi gazetede yer almıştı. 17-30 Nisan 1973 tarihli Bozkurt gazetemizde yaptığım taramada maalesef konuyla ilgili bir habere rastlamadım. Fakat sosyal medyada yaptığım araştırmada ÇAĞRIŞIMLAR grubumuzun 24 Mart 1973 tarihinde Adana’da gerçekleştirilen yarışmada Adana Bölge Birincisi oldukları haberine rastladığımı belirmek isterim.