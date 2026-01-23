BU ÜLKEYİ YÖNETENLER ÖNCE VERGİDE ADALETİ SAĞLASINLAR...

SONRA DA ÇIKIP AZ ALANA ÇOK, ÇOK ALANA AZ HAYAT PAHALILIĞI MUHABBETİ YAPSINLAR...

Aşağıda hazırlamış olduğum tablodaki veriler ve hesaplamalarda kullandığım statüler ve metodolojiyi daha anlaşılır olma adına ana hatlarıyla belirtirsek,

1-Tablo 2 ayrı kısım şeklinde olup biri 2025 yılında uygulanan vergi matrah/oranları ve kişisel özel muafiyetlere göre hesaplanmış olup kamu kısmı OCAK 2025 tarihinde uygulanan baremlerdir. (İŞCİ, MEMUR 47/2010)

İkinci kısım ise 2026 yılı hesaplamaları olup henüz resmileşmemiş olmasına rağmen açıklanan 60.618 aylık ASGARİ ÜCRET rakamı dikkate alınarak bulunan 654.674 Kişisel Muafiyet rakamının bir tık yukarı yuvarlaklaştırılarak 655.000 olarak dikkate alındı. Vergi matrah/oranları sendikaların açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla değişmeyeceği için 2025 yılı rakamları dikkate alındı. Kamu kısmı %21,66 konsolide sonrası oluşan 47/2010 sayılı İŞCİ ve MEMUR barem skalasına göre hesaplanmıştır.

2- Tablomuz her 2 yıl içinde,

A-KKTC vatandaşı özel sektör çalışanları,

B-KKTC vatandaşı olmayan çalışma izinli özel sektör çalışanları,

C-Kamu çalışanları grubu olmak üzere 3 ana grup şeklinde düzenlenmiş olup kamu kendi içinde İŞCİ ve MEMUR olmak üzere 2 ayrı renk şeklinde düzenlenmiştir. Bunun nedeni mevcut yasal mevzuata göre sosyal güvenlik kesinti oranlarındaki farklılıktır.

3-Metodolojik olarak kamu grubunda statü ve hizmet sınıflarına göre bekar İşçi, Lise ve Üniversite hizmet sınıfları başlangıç baremleri ve hangi baremde en üst vergi dilimine gireceği dikkate alınırken kamu dışındaki diğer 2 grupta Bekar, Evli ve Evli 1 çocuğu olan ve eşi çalışmayan örneklemleri dikkate alarak en üst vergi dilimine hangi brüt maaş sonrası gireceği dikkate alınarak hesaplamalar yapıldı.

TABLODAKİ VERİLER ÜZERİNDEN TESBİT ve DEĞERLENDİRMELER:

***Tablodan görüldüğü üzere 2026 yılı için vergi matrahlarının genişletilmemesi (En az yıllık enflasyon oranında genişletilmesi gerekirdi) nedeniyle kamu grubundan net bir şekilde görüldüğü gibi çalışanların VERGİ YÜKÜ DAHA YILIN İLK AYINDAN ARTIYOR:

1-Tablodan görüldüğü üzere Ocak 2025'te en düşük maaş (Başlangıç işci baremi) %25 vergi dilimine girerken Ocak 2026'ta da ise %30 vergi dilimine giriyor.

2-Ocak 2025'te barem 02/08 olan 15 yıllık bir işçi %30 vergi diliminde iken Ocak 2026'ta %37 vergi yani en üst vergi diliminden vergi veriyor.

3-Tablodan gözükmemekle beraber yaptığımız hesaplamaya göre Ocak 2025 tarihinde %37 vergi dilimine giren ilk işçi baremi 15 yıllık barem 02/08 olurken Ocak 2026'da 8 yıl/8kademe geri gidip 7 yıllık işçi statüsündeki bir çalışan %37 vergi dilimine giriyor.

4-Ocak 2025'te baremi 05/11 olan 10 yıllık lise hizmet sınıfındaki bir memur %30 vergi diliminde iken Ocak 2026'ta %37 vergi yani en üst vergi diliminden vergi veriyor.

5-Ocak 2025'te baremi 09/1 olan Üniversite hizmet sınıfının başlangıç bareminde olan memur %30 vergi diliminde iken Ocak 2026'ta %37 vergi yani en üst vergi diliminden vergi verecektir.

6-Ocak 2025'te baremi 09/5 ve üzeri olan yani Üniversite hizmet sınıfında olup 4 yıllık ve üzerinde hizmeti olan memurlar %37 vergi diliminden vergi verirken Ocak 2026'ta kamuda Üniversite hizmet sınıfından işe başlayan her kamu görevlisi %37 vergi yani en üst vergi diliminden gelir vergisi verecektir.

7-Tablomuzdan görüldüğü üzere barem ve statülerine göre kamu çalışanlarının OCAK 2025 ve OCAK 2026 maaşlarındaki NET/BRÜT oranlarını incelediğimiz zaman,

En düşük işçi baremi (Kamu başlangıç) 2025: %81,99 --2026: %80,65

15 yıllık işçi 02/08 baremi: 2025: %77,39 ------2026: %75,44

Lise Hzm. Snf. 05/01(Başlangıç baremi) 2025: %81,88 -2026: %80,49

Ünv. Hzm. Snf. 09/01(Başlangıç baremi) 2025: %80,18 -2026: %78,48

4 yıllık Ünv. Hzm. Snf. barem 09/05: 2025: %78,61 ---- 2026: %76,02

Bu rakamlardan görüldüğü üzere 2026 yılının ilk ayından itibaren vergi matrahları genişletilmediği için 2025 yılına göre çalışanların net maaşlarının brüt maaşlarına oranında %1,5-2 aralığında gerileme olacaktır. Bunun nedeni 2026 yılındaki vergi yükünün 2025 yılına göre artmasıdır. Tablomuzda gözükmemekle beraber,

(Kamu dışındaki ücretlilere uyguladığımız metodoloji hangi brüt üzeri %37'ye girer şeklinde hesaplamamızdan dolayıdır.) kamu özel fark etmeksizin tüm ücretlilerin gelir vergisi yükü 2026 yılında 2025 yılına göre artacaktır.

NOT: Bu veriler ışığında özel sektörde çalışan BRÜT MAAŞI 130.000 TL olan bekar bir ücretli %9 sigorta, %4 ihtiyat sandığı kesintileriyle ödeyeceği gelir vergisi sonrasında NET MAAŞ OLARAK 99.591,87 TL alacaktır.

NET MAAŞ / BRÜT MAAŞ ORANI %76,61 OLUR.

Yani sosyal güvenlik kesintileri ve gelir vergisi kesinti toplamı %23,39 oranındadır.

KKTC'de mevcut vergi mevzuatına göre işletmelerin ödediği Kurumlar vergisi + Gelir vergisi toplamı kümülatif toplamda %23,5'tur.

Aşağıdaki linkten ve 19 Ocak Tarihli sayfamızdaki yazımızdan ülkemizde 2024 yılı matrahlarına göre 2025 yılında kamu maliyesi tarafından 2 TAKSİTTE tahsil edilen KURUMLAR VERGİSİ tahsilat rakamları, ödeyen grupların ödediği rakamlar ve bu kesime 2025 yılında verilen 3 Milyar 154 milyon TL sigorta prim desteğiyle birlikte bugünkü yazımızı bütünlüklü olarak değerlendirmeleri yararlı olacaktır kanaatindeyim. Çünkü tablomuzdaki vergiler kaynakta kesilmektedir.

SON SÖZ: Eğer sendikaların maliye bakanlığından aldıkları cevap sonrasında yapmış oldukları açıklamadaki gibi vergi matrahları değişmeyecekse yaşanacaklar tablomuz ve değerlendirmelerimiz gibi olacaktır.

BU NEDENLE AZ ALANA ÇOK HP, ÇOK ALANA AZ HP SÖYLEMİNİN SAMİMİYETTEN UZAK BİR SÖYLEM OLDUĞU VERGİ MATRAHLARININ DEĞİŞTİRİLMEYECEK OLMASIYLA KANATİMCE BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ.

AZ ALAN ÜCRETLİLER ile ÇOK ALANLARIN AYNI VERGİ DİLİMİNDEN GELİR VERGİSİ ÖDEMELERİNİ BİR ZAHMET İZAH ETSİNLER DE ÖĞRENELİM.

Sebebi belli aslında çok üzgünüm ama kamu maliyesi battı. Battığı içinde af buyurun ama tabiri caizse ''SİNEKTEN BİLE YAĞ ÇIKARMA DERDİNDESİNİZ!!!!