12 Kişi Dünya Nüfusunun Toplamından Daha Zengin

İngiltere Oxford merkezli yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele eden sivil toplum kuruluşları konfederasyonu Oxfam’ın yayınladığı küresel eşitsizlik raporunun detaylarını direktörü Amitabh Behar paylaştı.

Davos zirvesinde Bloomberg’e konuşan Behar, sadece 12 milyarderin dünya nüfusunun toplamından daha fazla varlığa sahip olduğunu belirtti. 2025 yılında milyarderlerin servetinin 2.5 trilyon dolar daha arttığını, bu birikimin büyüme hızının geçmişe oranla 3 katına çıktığını söyledi.

Behar ayrıca “süper zenginler siyasi gücü, medya kuruluşlarını ve siyasi partileri satın alarak bir ‘oligarşi’ düzenine yol açıyor” dedi.

Küresel medyanın % 50’si, 10 sosyal medya programının 9’u ve 10 yapay zeka sisteminden 8’i yine milyarderlerin mülkiyetinde bulunuyor.

Bu yapı dünyada da sürdürülebilir değil. Dünya nüfusunun ürettiği tüm zenginliğin birkaç kişinin elinde toplanması kabul edilemez.

Bu yapıyı değiştirmemiz gerekir. Bunun için sadece vergi sistemini değiştirerek, zenginlerden daha çok vergi almak yetmez. Adaletli bir vergi sistemi yani “çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması” bu eşitsizliği ortadan kaldırmaya yetmez. Çünkü rakamlar çok büyüdü ve eşitsizlik çok çok arttı.

Dünya nüfusunun ortaklaşa ürettiği bütün zenginliğin 12 milyarderin elinde toplanması ve bu uçurumun her yıl biraz daha fazla artması bu yapının sürdürülemez olduğunun kanıtıdır.

Öyleyse daha fazla vergi almaktan başka adımlar atılmalıdır. Örneğin zenginler yıllık kazançlarının % 50’ni dünyada her gün biraz daha fazla artan açlıkla mücadele için, % 30’nu İklim değişikliği ile mücadeleye, % 15’ni de barınma sorunu yaşayan insanlar için konut inşa edilmesine ayırmalıdır.

Servetleri trilyon dolarlarla ölçülen bu kişilerin kazançlarının % 5’i ile istedikleri gibi bir yaşam sürebilirler.

Davos zirvesi her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en çok ilgi duyduğu zirvelerin başında geliyor.

Bu yıl zirvede çok dikkat çekici konuşmalar yapıldı. Çoğu kimse ABD Başkanı Trump’ın bir saatten uzun süren konuşmasına odaklandı. Ama asıl önemli konuşmalar dünyadaki zenginliğin adaletsiz bölüşümü üzerine yapıldı.

Dünya’nın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’un milyarder CEO’su Larry Fink Davos’un açılışında yaptığı konuşmada “sistem 30 yıldır halka hiçbir şey vermedi. Şimdi Yapay Zeka, beyaz yakalıları yutmaya geliyor” dedi.

Fink konuşmasında “Berlin duvarı yıkıldığından beri tarihin en büyük serveti yaratıldı ama bu para, toplumsal barışı bozacak kadar küçük bir azınlığın cebine girdi. Bu kadar adaletsiz bir dağılımı hiçbir toplum uzun süre kaldıramaz, sonunda sistem çatırdar” dedi.

Fink konuşmasının sonunda herkese çağrı yaparak “halkı sadece kurbanı veya seyircisi olmaktan çıkarıp, bu zenginliğin ortağı haline getirmek zorundayız, aksi takdirde adaletsizliğin yarattığı öfke tüm dünyayı saracak” dedi.

Gelir dağılımında yaşanan bu korkunç adaletsizliği kapitalist sistemin daha fazla taşıyamayacağı, bunun halkta büyük öfke yaratacağı artık önünü görebilen milyarderler tarafından da dillendirilmeye başladı.

Zenginliğin çok küçük bir azınlığın eline geçmesi ve geriye kalan milyarlarca insanın açlık ve sefaletle sınanması sanırım bu dünyanın sonunu getirecek öfkeyi büyütecektir.

Düşünün çeşitli kaynaklar dünya nüfusunun 2025 yılı içinde 8.2 ile 8.3 milyar olduğunu söylüyor.

12 kişinin toplam varlığı, dünyadaki 8.3 milyar insanın toplam varlığından fazladır. Bu nasıl mümkün olabildi.

Gelir dağılımında adaletsizlik ilk çağlardan sonra hep vardı. Ama gelir dağılımında bu kadar eşitsizlik bugüne kadar hiç yaşanmamıştı.

Üstelik aradaki uçurum her geçen gün biraz daha fazla artıyor. Böyle giderse ve öfke daha da büyürse dünyanın sonu gelecek.